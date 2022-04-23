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Овертайм в хоккее, ставки с максимальным коэффициентом

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Некоторые игроки букмекерских контор считают, что ставки на овертайм и буллиты в хоккее – это авантюра чистой воды. На дистанции быть в плюсе не получится, а игра на данных видах пари – прямой путь к провалу. Но делая ставки на хоккей вы столкнетесь с несколькими моментами, которые позволят успешно ставить на овертайм и буллиты.

Ставки на овертайм в хоккее

Можно поставить на то, что победитель будет выявлен в овертайме. На это аналитики БК выставляют еще более высокий коэффициент, однако и риски повышаются, ведь победитель может быть выявлен даже не в овертайме, а в результате серии буллитов. Поэтому лучше выбирать, что победитель будет выявлен не в основное время. Коэффициент чуть ниже, но вероятность выигрыша раза в два больше.

Столь высокие коэффициенты позволяют успешно использовать стратегию «Догон». Однако нужно играть грамотно и аккуратно.

В первую очередь надо разобраться, у каких команд чаще всего случаются овертаймы. Аутсайдеры частенько проигрывают в основное время, бывают периоды подъема, что может привести к овертаймам, но из-за низкого уровня игры можно нарваться на затяжную серию проигрышей аутсайдера и в итоге проиграть крупную сумму, так ее и не вернув.

С лидерами турниров наблюдается обратная ситуация. Порой сильный клуб, выходя на пик формы, может продемонстрировать чересчур затяжную выигрышную серию, где победы одерживаются только в основное время.

Хорошим полем для овертаймов является НХЛ, где разница в уровне игры не сильно большая даже между лидерами чемпионата и полными аутсайдерами. Здесь многие матчи несут слишком упорный характер, где крепкие середняки частенько переводят поединки в овертайм.

Послематчевые буллиты

С послематчевыми буллитами всё намного сложнее. Не каждый овертайм переходит в буллиты, да и сами овертаймы – не настолько частое явление в хоккее. Всё это привело к тому, что букмекеры на этот вид пари выставляют чересчур завышенные коэффициенты.

Матчи, где могут быть послематчевые буллиты:

– игра двух крепких середняков, делающих сильный упор на игру от обороны;

– игра лидера с крепким середняком, делающим упор на оборону;

– очные встречи лидеров дивизионов.

Не стоит бояться играть «догоном» на овертаймах в хоккее. Данная стратегия может оказаться перспективной. Что касается буллитов, то игра по такому виду пари несет в себе большой риск. Осторожным бетторам подобные ставки лучше обходить стороной.

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