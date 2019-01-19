Ответ на вопрос — что будет с экономикой России в 2019 году

Наполеон I Бонапарт говорил: «Большая политика — это всего лишь здравый смысл, примененный к большим делам». Тоже самое можно сказать и об экономике. «Экономика государства — это всего лишь здравый смысл в больших делах».

На встречах в Кремле и на российских экономических форумах я ни разу не слышал слов о стратегии развития России (не о «победных» планах, а о действиях).

Участники совещаний говорят о своих проблемах. Директора — о предприятиях, губернаторы — о регионах, министры Правительства — об интересах министерств и никогда не говорят в целом о России. Выступающие думают и говорят о себе.

А что делать и что будет с экономикой России в 2019 году?

Давайте применим здравый смысл.

Экономика страны по прибыли разделена на два сектора (примерно):

— 5 % торговля на экспорт (нефть, газ), имеющая доходы в иностранной валюте;

— 95 % вся внутренняя промышленность, добыча полезных ископаемых (той же нефти и газа), переработка сырья, сельское хозяйство, вся торговля, все виды услуг, вся бюджетная сфера, армия, пенсионный фонд, весь поступающий в страну импорт и так далее, все имеющие рублевые доходы.

В разделенной по валютной прибыли экономике России – главное значение имеет курс рубля по отношению к иностранным валютам (доллару, евро).

Если рубль обесценивается, то разрушается 95% экономики (рублевый сектор).

Приведу Вам простой пример.

В 2018 году курс рубля к доллару (усилиями спекулянтов, Правительства РФ и Центробанка РФ) упал на 21, 8 % (с 57,04 руб. в начале года до 69,47 руб. в конце).

Если человек в России в начале года мог купить 1 килограмм импортных яблок (отечественных нет) на 57,04 рубля, то в конце года он может купить на эти деньги только 0,782 кг. То есть от девальвации рубля– получите снижение импорта в страну в 2019 г.

Если же народ, несмотря ни на что,всё-таки возьмёт 1 килограмм яблок по цене 69,47 руб., то в этом случае 12,73 руб. (курсовую разницу рубля) недополучат отечественные предприятия рублевого сектора экономики. Это вызовет сокращение в отечественной промышленности, уменьшение рабочих мест и новые потери бюджета.

В России от девальвации рубля – постоянное снижение рабочих мест.

На сегодня уже около 30 миллионов работоспособных кадров выброшено из экономики в число самозанятого=безработного населения.

Таким образом, в 2019 году из-за девальвации рубля в 2018 г. Россия получит общий спад в экономике, снижение покупательной способности, рост безработицы, повышение уровня смертности населения и снижение ВВП.

Курс рубля в России можно сравнить с «педалью подачи газа в автомобиле».

Это «рычаг», который управляет экономикой, промышленностью и народом.

Представьте себе другую ситуацию, что 1 рубль станет равен 1 доллару.

В экономику России, несмотря на все санкции, хлынет потоком весь мировой капитал, вся мировая наука, все трудовые ресурсы. — Все они в погоне за прибылью будут здесь. В России, как «грибы после дождя» будут расти новые передовые предприятия. Все капиталисты бросят свои страны и будут здесь денно и нощно работать ради рублевой (долларовой) прибыли. Рубль станет первой мировой торговой валютой. Страна будет расти и развиваться «не по дням, а по часам».

Но, благодаря девальвации рубля Россия имеет обратный результат. — Капитал бежит, ученые бегут, страна рушится, народ вымирает… – У вас рубль девальвируется!

Даже мигранты и те не едут на работу в Россию — не выгодно работать.

Если торговцы нефтью и газом, биржевые спекулянты в России, ничего не делая получают прибыль за счет курсовой разницы валюты 21,8 %, то ведь никто не будет вкладывать деньги в производство. Ну зачем напрягаться и рисковать в производстве, если можно получать прибыль путём спекулятивного ограбления страны. — Это и делают!

Россия имеет системный спад в экономике, а народ нищает и умирает.

Я думаю, что ясно объяснил последствия девальвации и укрепления рубля.

В направлении укрепления рубля и развития отечественной экономики России в настоящее время предлагаю сделать следующие шаги:

Курс рубля по отношению к иностранным валютам устанавливать Правительству РФ (строго конфиденциально) ежемесячно вперед на следующий месяц. Курс рубля определять с учетом состояния экономики, бюджета, инфляции, мировых цен на нефть, политических аспектов. Для оперативного реагирования на ситуации курс можно устанавливать в любое число месяца.Но только нельзя позволять спекулянтам управлять «педалью газа в автомашине». — Иначе России конец.

Вспомните, как поплыл курс рубля в августе 2008 г. с началом войны с Грузией.

Как в 2014 году покатился рубль, когда начала падать мировая цена на нефть.

Россия на этом потеряла несколько сотен миллиардов долларов.

В итоге развалились отечественные предприятия, нанесён ущерб бюджету, российские пенсионеры получили с 2015 года нищенские (балловые) пенсии, а все вместе с 2019 года потеряли по пять пенсионных лет жизни.

Установить Постановлением Правительства РФ для предприятий, получающих валютную прибыль — обязанность платить налоги в валюте (долларах, евро, юанях, иенах и других валютах). Предприятия и государство не должно терять прибыль на курсовой разнице от конвертации валют. Следует прекратить биржевые интервенции капитала Центробанка РФ, направленные на девальвацию рубля. — Это разрушает экономику России.

От Президента РФ, его Правительства и его правящей партии в Госдуме РФ требуются решения, направленные нам укрепление рубля, на преодоление проблем и кризиса в экономике страны.

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда