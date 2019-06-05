Отношение к ставкам на спорт в Мире

Букмекерские конторы начали привлекать наибольший интерес к своим услугам после того, как во многих странах закрыли все залы с игровыми автоматами и ужесточили законодательство относительно азартных игр. Это вполне объяснимо, ведь ставки на спорт тоже являются источником адреналина, игроки могут стать обладателями больших сумм денег, сделав правильный выбор в пользу одной из команд и рассчитав выгодный коэффициент.

Естественно, что движение денег внутри одного государства всегда привлекает внимание властей, а когда эта цифра превышает цифру в сотни тысяч долларов, политики собирают консилиумы в парламентах и вносят поправки в закон. Это неудивительно, ведь новые онлайн биржи появляются все чаще и предлагают заманчивые бонусы для своих клиентов, так, как например, это делает платформа betsquad, которая открывает пользователям возможность не только поболеть, но и заработать на профессионализме спортсменов. Мировая статистика указывает, что с каждым годом все больше людей играет на бирже, растут и показатели выигрышей.

Сегодня предложение превышает спрос, ведь мало того, что на рынок приходят все новые букмекеры, разрабатываются и различные приложения для телефонов. Каждый пользователь, который пользуется платформой Androidили же отдает предпочтение iOS, может поиграть на бирже прямо со своего мобильника или планшетного ПК. Именно поэтому, некоторые государства, обеспокоенные количеством таких программ, пытаются защитить интересы и права граждан своей страны, путем ужесточения законов и введения поправок.

Так, например, в США легализация ставок продвигается вперед, политики активно обсуждают государственные правила для букмекеров, действующих на территории различных штатов. На спортивные ставки в Нью-Гемпшире было решено выделить всего пять мест для операторов. На рынок могут выйти только проверенные букмекеры, которые будут нести ответственность за все свои приложения, следить за их обновлениями и не допускать, чтобы в игру вступили лица моложе 18 лет.

Правительство Республики Чехии тоже всерьез заинтересовалось интересом своих граждан к участию на бирже. Министерство финансов даже опубликовало статистику за 2018-ый год, из которой следует, что оборот ставок составил 10,4 млрд. долларов, а это абсолютный рекорд за все года. Эксперты считаю, что это напрямую связано с недавним закрытием игорных автоматов. Азартные люди ищут новый способ почувствовать адреналин и разбогатеть, потратив минимальное количество собственных денег. Именно поэтому, правительство внесло новые поправки в законодательство, которые вступили в силу 1-го января 2019 года.

Республика Чехия также заботится и о государственном бюджете, поэтому уже сейчас обсуждаются возможные повышения налогов для игровых букмекеров. По словам аналитиков, это не только положительно скажется на экономике, но и удалит с рынка нечестных предпринимателей, которые, прикрываясь ставками на спорт, пытаются обворовать простых пользователей.

Правительство Росси, в свою очередь, очень часто обсуждает поправки относительно всевозможных азартных игр, изменения в пунктах закона нередко касаются и букмекерских контор. Неудивительно, но в поисковике самым популярным запросом азартных пользователей стал вопрос о том, «легально ли делать ставки на спорт в России». Сегодня на территории РФ допускается участвовать в игре на онлайн бирже во всех регионах, за исключением Дагестана, Республики Тыва, Чукотского автономного округа и Ингушетии. Также пользователи могут получить штраф за нелегальную игру на букмекерской бирже в Тамбовской, Рязанской, Калужской и Иркутской областях.

Поправки в законопроектах об азартных играх вносятся каждый год практически по всему миру, и такие меры считаются необходимыми, поэтому любителям онлайн бирж придется часто проверять последние изменения в правилах, чтобы легально участвовать в игре. Положительным моментом является то, что в связи с повышением штрафов за нелегальное открытие биржи, многие нечестные разработчики решили отступить и не ввязываться в игорный бизнес.