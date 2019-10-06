Открытое обращение к старообрядцам: иерархам и мирянам

Дорогие и уважаемые иерархи, братья и сестры, я священник Русской Православной Церкви искренне обращаюсь к Вам с этим открытым письмом. Мое обращение к Вам глубоко мотивированословами молитвы Христа «да будет все едино» (Ин.17:11-24). Цель и поводом нашего единства может служить только любовь во Христе: «по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин.13:35).

Сейчас Церковь Христова стоит перед современными вызовами глобализации, когда в агрессивной антинравственной среде происходит переформатирование природы человека. На Церковь осуществляется разного вида давление с целью Ее разрушить. И таким методомдьявола по Ее уничтожению и гибели душ человеческих являются расколы и ереси. Кровоточит, и весьма болезненным остается раскол на Украине, который может стать мировым расколом.

Если мы посмотрим историю Церкви, то это история и расколов, которые были все время Ее существования. Но даже в таких условиях, в наше современное время происходит по промыслу Божьему чудо соединения отделенных частей Русской Православной Церкви. Таким ярким примером является воссоединение РПЦЗ в 2007г., а в 2019 г. – присоединение Архиепископии православных русских церквей в ЗападнойЕвропе с РПЦ.

В связи с этим событием Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: «Это не просто церковное деяние – это последний акт, который закрывает драму революции и гражданской войны, драму разделения нашего народа».

Мы, православные христиане, воскрылённые этими событиями, искренне радуемсяэтому. Это послужило движущей мотивацией для меня написать Вам данное открытое письмо. Говорю Вам, что это обращение находит отзыв в миллионах сердец простых искренних верующих людей, для которых единство Церкви соответствует молитве Христа «да будет все едино».

Мы, сегодняшнее поколение, наследники трагедии раскола еще с 17 века. Неужели так должно быть, чтобы дальше нашим детям, а они и дальше передали будущим поколениям это горькое, болезненное для Церкви наследство раскола? Мы же каждый раз по уставу службы молимся «О соединении Церквей Божиих…»! Или не нужно так молиться?

Внешние враги нашего Отечества, как и дьявол, только радуются нашему разделению. Ведь известно, что в глобальной драме нашего народа революции 1917г. и гражданской войны, также после распада СССР, расколы служили и служат для противостояний в разделении и уничтожении народа, для разделения земель нашей Родины. Разве не лежит на нас общая ответственность? Разве не нужно решать этот вопрос?

Я взываю к вашему сердцу, к вашей совести о необходимости церковного соединения, ведь есть прекрасные исторические примеры и пути единения во Христе. Ведь в лоне РПЦнет запрета на старый обряд и нас не разделяют догматические истины. Обрядыс первого века и на протяжении веков были различны и существовали параллельно в разных поместных Церквях, но не это было поводом для разделения Церкви. Разделяет только гордость!!! По гордости отпал Денница и увлек гордостьючасть ангелов и человечество. Неужели разделением мы будем дальше радовать дьявола?

Вот что нам всем даст соединение:

«Да будет все едино» (Ин.17:11-24) – это исполнения завета Христа.

В призме многосотлетнеготрагического историческогоразделения мы будем радоваться и еще больше ценить великий дар Бога – единство во Христе! «Верую во единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь».

Или вы считаете, что расколы это хорошо, а молитва «Символ веры» не для нас?

«Вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин.13:35).

Соединение – это лекарство от будущих расколов. Ведь в лоне старообрядчества насчитывается до сотни расколов. Мне приходилось видеть прискорбное явление, когда старообрядческая община разделилась по пустяковому поводу на почве «ревности по Боге» на разные течения, и они еще больше друг друга ненавидели, чем новообрядцев. Для вас открывается возможность это разрушительное явление остановить. Или вы считаете, что религиозная ненависть это правильно?

«Идите и научите все народы…» (Мф.28:19)Миссионерство и катехизация – это исполнение повеления Божьего.

Миссионерство и катехизация есть как внутреннее, так и внешнее. Войдя в состав РПЦ перед вами раскрывается многомиллионная паства, которая выходит за пределы русского этноса, для которой вы откроете красоту традиции старого обряда, общинный уклад религиозной жизни. Это появление новых общин служащих по старому обряду. Во внешней миссии произойдут объединения миссионерских усилий, вы переймете миссионерский опыт и достижения РПЦ зарубежом. Это мощная поддержка за рубежом друг друга.

Скажите, разве не нужно миссионерствовать и просвещать людей? Зачем отказываться от такой возможности? Вы не хотите, чтобы появились новые общины старого обряда?

В Боге богатейте (Лук.12:16-21)! Соединившись, мы обогатим друг друга духовно и материально.

Весь тот потенциал, которым владеет РПЦ будет в доступе для вас: богословские заведения, где возможно получить духовное образование и прекрасный методический материал по катехизации и миссионерству, это доступ к ряду социальных заведений, доступ к церковным СМИ, доступ к наработанным связям и положение в обществе. Это поддержка в обществе друг друга. Это паломнические поездки, люди потянутся свободно и открыто к святыням, которые теперь будут общие.

Духовенство и миряне, которое стремятся к более строгому благочестию смогут теперь канонически войти в ваш клир и штат. Мы получим канонически от вас опыт-«прививку» обрядового благочестия.

Это решение спорных имущественных вопросов. Также те храмы, которые в запустении,при нужде могут быть переданы друг другу в пользование.

Неужели нам не нужно обогатить друг друга и решать накопившиеся проблемы?

«Прежде всего прошу совершать молитвы … за царя и за вся начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную…» (Тим 2:1-2)

Единство Церкви –это стабильность государства, его авторитет и на международной политической арене, это наше совместное влияние как на внутренние процессы, так и на внешние в государстве, это консолидация общества, патриотизм и крепость государства.

Братья и сестры, или вы считаете, что нам не нужна сильная и «безмятежная» Родина?

Вопрос канонического существования Вас в лоне РПЦ вполне возможен как автономная часть, которая обладает самоуправлением. Например, в лоне Американской Православной Церкви существуют этнические епархии, границы которых не ориентированы на географические административные единицы других епархий.

От нас всегда протянутая рука, за вами дело. Для решения данного вопроса всегда найдется тысяча поводов, а для отказа тысячи причин. Есть только одно правильное решение – «Вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою», говорит Господь.

Господи благослови, «да будет все едино»!

Я глубоко верю, что это обязательно произойдет! Прошу всех, кто сердцем не равнодушен, распространить это обращение.

С любовью во Христе,

доктор богословия, писатель-публицист,

протоиерей Олег Трофимов