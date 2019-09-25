На химической лабораторной Mendeleev Lab 12 октября 2019 года количество участников образовательно-просветительской акции «Открытая лабораторная» достигнет миллиона, о чем на пресс-конференции, посвященной Mendeleev Lab, рассказал основатель «Открытой лабораторной», меценат и бизнесмен Роман Авдеев.

«Все началось в 2017 году. Тогда мы провели химическую лабораторную в 37 городах России и 3 странах. В 2019 году мы организовали 5 больших акций и в них поучаствовали 350 городов и 40 стран. Думаю, что на Химической лабораторной 12 октября достигнем планки в миллион участников. Это самая массовая однодневная научно-популярная акция в мире. Мы стараемся формулировать вопросы так, чтобы они заставляли человека думать, чтобы в голове шевелились нейрончики, прорастали аксончики, и чтобы это было интересно», — сказал Роман Авдеев.

Акция «Mendeleev Lab» пройдет в музеях, культурных центрах, ведущих университетах России и в других странах. В ней может принять участие любой желающий. 12 октября «лаборантов» ждут 39 заданий разного типа, которые с ними разберут «завлабы» — ведущие ученые-химики и популяризаторы со всего мира.

Проект «Открытая лабораторная» существует три года. В этом году помимо основной акции в честь Дня российской науки (8 февраля) организаторы запустили еще четыре тематические акции: в международный день ДНК в апреле прошла «Генетическая лабораторная»; в августе — «Медицинская лабораторная», на которой отличали доказанные медицинские факты от лженаучных; 1 сентября — викторина, посвященная изменениям климата и возобновляемой энергетике. Заканчивается годовой цикл химической лабораторной Mendeleev Lab, которая состоится в день основания Михаилом Ломоносовым первой химической лаборатории 12 октября.

«Этот год — особый для Химии. 150 лет назад Дмитрий Менделеев предложил свой вариант периодической таблицы химических элементов, и официально, по запросу национальных химических обществ, ООН и ЮНЕСКО признали 2019 год — годом системы периодических элементов. Мы, как химики, всячески стараемся этот год использовать для широкой популяризации», — сказал и.о. декана химфака МГУ, член-корреспондент РАН Степан Калмыков.

Химический факультет станет центральной площадкой акции, где в роли завлаба выступит изобретатель, инженер-конструктор, телеведущий и YouTube-блогер Алексей Иванченко, который покажет участникам лабораторной взрывное научное шоу. Будет что посмотреть и на лабораторной в МИСиС: Science-Art шоу доктора химических наук, профессора РАН Алексея Бобровского.

«Мы много делаем для популяризации науки, потому что в популяризации науки есть один из смыслов воздействия и влияния науки на общество и в этом году МИСиС с удовольствием участвует в химической лабораторной, как самая большая площадка. Мы примем около тысячи человек. Лабораторная начнется с лекции по материаловедению», — сказал первый проректор НИТУ «МИСиС» Сергей Салихов.

Ключевым партнером «Mendeleev Lab» стал Фонд инфраструктурных и образовательных программ, входящий в группу РОСНАНО. «Мы традиционно инвестируем в химию, крупнотоннажную и в среднетоннажную. В данном случае мы хотим, чтобы у участников и у общества сохранилась связь между структурой материала и свойствами конечного инновационного продукта», — сказал руководитель дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ, группы РОСНАНО Сергей Филиппов.

Пресс-конференция «Химическая лабораторная» прошла 24 сентября на Химическом факультете МГУ. В ней также приняли участие ведущие химики России: д.х.н, профессор РАН, ведущий научный сотрудник Химического факультета МГУ Михаил Нечаев и д.х.н, писатель, ведущий научный сотрудник Химического факультета МГУ Генрих Эрлих.