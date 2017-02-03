ОТЧЁТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СРЛХ «РАРОГ» за 2016 г.

Традиционная годовая конференция о деятельности Союза русских литераторов и художников «РАРОГ» в 2016 году состоялась 26 января т.г. Собравшимся был представлен отчётный доклад деятельности организации в 2016 году, который зачитал председатель СРЛ «РАРОГ» историк, философ, автор научных исследований, публицист и поэт Валерий Иванов. Представляем нашим читателям важные фрагменты этого доклада.

В Интернет журнале Союза русских литераторов и художников «РАРОГ», находящийся на сайте Союза русских Литвы за минувший год, начиная с 1 января 2016 года и по 1 января 2017 года было опубликовано 80 различных статей, т.е. в среднем каждые 4 – 5 дней читатели нашего интернет журнала видели новую публикацию. Публикации представлялись читателю по рубрикам: 1. Публицистика — 42 публикации, среднее посещение одной публикации — 418; 2. Поэзия – 19 публикаций, среднее посещение – 570; 3. Искусство — выставки — 12 публикаций, среднее посещение – 439; Проза – 4 публикации, среднее посещение – 394; Информация – 3 публикации, среднее посещение – 202. Общее количество посещений прошлогодних публикаций нашего интернет журнала «РАРОГ» составило около 20 000, это не считая 543 публикации минувших 6 лет. Как видно, наибольшей заинтересованностью читателей в минувшем году традиционно пользовались рубрики «Поэзия» и «Искусство — выставки».

В этих публикациях было представлено в 2016 году 385 произведений (публицистических статей, рассказов, стихотворений, художественных произведений) 91 автора, среди которых было 72 автора из Литвы: литераторы, публицисты, художники.

Произведения 6-ти авторов публиковались посмертно — в минувшем году ушли из жизни: Валерий Срибный, Владимир Трофимов, Сергей Алипов, Альгирдас Бикульчус, Владимир Коновалов, Маргарита Савчук.

В нашем интернет журнале было опубликовано 29 статей по истории, литературных обзоров и стихотворений шести докторов наук: Эляна Суодене (20 произведений), Елена Бахметьева (4), Рафаэль Муксинов (2), Евгений Костин (1), Александр Бендин (1), Константин Шевченко (1). Зарубежные авторы были представлены 21-ой публикацией, среди которых Светлана Замлелова, главный редактор всероссийского литературного интернет журнала «Камертон», член союза журналистов России Вахрамеев В. (Россия), Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и Заславский Павел, а также Семко И. (Беларусь), Кунцевич И. (Латвия), из дальнего зарубежья поэты Гаал А. (Венгрия), Кофман Э. и Левитан Р. (США).

Среди наших местных виленских авторов статей по исторической, философской, литературоведческой и искусствоведческой тематике, рассказов и стихотворений самыми плодотворными были: Иванов В. (47 произведений), Белова С. (24), Шеремет Е. (19), Зубаков В. (7, и 12 фоторабот), Тураносова-Абрас А. (13), Поздняя Э. (12), Хижий Н. (8). По 7 публикаций своих произведений имели: Хорошилова Л., Егорова В., Канаева Р. По 6 — Ахтаева Е., Иванова Г., Рубцова Н. По 5 — Снежко А., Дебесюнене Л., Киселёва В. По 4 — Кольцов-Навроцкий В., Борзенкайте А., Илларионов А., Денковская О. По 3 — Екатериничева-Фатеева В., Долгунов О., Рассвет В., Лорманас С., Климович В. По 2 — Григорьев А., Черных Т., Скарджювене А., Янкаускас А., Куракевич В., Кобликене Н., Йоцюс Г., Русских-Аболина Н., Почуев Г., Зинкевич М. По одной публикации своих произведений имели — Шуцкий Ю., Деркач А., Антонова Л., Алифанова Н., Юкин Е., Смирнов В., Блытушкин А., Килпаускене Ю.

Среди художников имели публикацию своих художественных произведений: Пустовой В., Богатырёв В. – публиковались репродукции 4 картин каждого; Линдин Л., Мазаева Т. – по 3 картины; Осин А., Григорович Ю., Клубина-Зузо Н., Яровой С., Стёпкин Н., Пипирене А. – по 2; Цесюлевич А. и Рябчук Н. – по одной. Представлялось творчество фотомастера Мироненко Л.

Представление картин наших художников состоялось во время традиционной выставки в Клайпедском центре национальных культур, который ежегодно проходит в этом городе-порте в мае месяце – там была представлено всего 25 картин и 8 фоторабот. Картины наших художников традиционно экспонировались во время проведения Дня России в парке Вингис города Вильнюс в 5 июня 2016 г. До этого художники, члены СРЛХ «РАРОГ» участвовали со своими произведениями в столичной ярмарке «Казюкас» в начале марта и осенней Городской ярмарке. Свои картины экспонировал на выставке в середине мая 2016 года в Культурном центре поселка Мядининкай Н.Стёпкин, где выступили наши поэты и бард: Юрий Кривоцюк, поэтесса Галина Иванова и др. Графика В.Кольцова-Навроцкого, на тему старой Вильны, украшала Вильнюсский Дом музей А.Мицкевича во время проведения в нём международного фестиваля поэзии «Многоречивая Вилия» в начале августа минувшего года. Иллюстрации картин нашего художника В.Пустового украсили издание альманаха литературных произведений Международной ассоциации писателей и публицистов «Ступени -2016».

Как видно из приведённой статистики больше всего читателей интернет журнала СРЛХ «РАРОГ» интересовали произведения наших литераторов, опубликованные в рубрике «поэзия». Большое количество авторов этих стихотворений участвовало в состоявшихся в прошлом году различных фестивалях и поэтических чтениях. Их произведения зачитывались во время представлений изданий поэтических альманахов произведений русских и русскоязычных поэтов общественности Литвы. Среди этих мероприятий отметим: «Вдохновение» — поэтические чтения, проводимые СРЛХ «РАРОГ» ежегодно в честь всемирного Дня поэзии 20 марта в Вильнюсском доме национальных общин; Международный фестиваль духовной поэзии «Покрова», проводимый ежегодно в Каунасе в октябре; Представление международного литературного альманаха «Оceanus Sarmaticus» в середине июля в вильнюсском Доме музее А.Мицкевича, Первый международный фестиваль поэзии «Многоречивая Вилия» в вильнюсском Доме музее А.Мицкевича; представление литературного альманаха «Ступени-2016» МАПП; встреча с поэтом из Латвии Сергеем Пичугиным, которую в феврале минувшего года провело в вильнюсском Доме национальных общин Литературное объединение «ЛОГОС»; поэтический вечер «Нравственный крест – философские реминисценции» в вильнюсском Доме национальных общин и д.р. С ноября минувшего года в социально — просветительском центре вильнюсского храма Святых Константина и Михаила, в рамках приходского Клуб духовного развития «Вдохновение», секретарь СРЛХ «РАРОГ» Людмила Хорошилова начала проводить ежемесячные встречи с православной общественностью города на различные темы культурной жизни русских Литвы, в которых принимают участие члены нашего Союза.

В начале июня в Риге, на представлении общественности журнала «Земное время» №2, состоялась встреча Вильнюсских поэтов с тамошними коллегами по перу, объединённых в Международную ассоциацию писателей и публицистов, которые представили творчество русскоязычных поэтов Литвы. По приглашению московских друзей в феврале минувшего года в очередном заседании экспертов Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня», посвящённой проблематике образования, принял участие председатель СРЛХ «РАРОГ» В.Иванов, где, кроме прочего, его участникам была представлена рецензия на книгу Р.Ванагайте «Наши», осветившей современный подход к проблематике Холокоста в Литве.

Публикация известного калининградского журналиста Владимира Вахрамеева «Возросшая духовность русской поэзии Литвы» в калининградском литературно-художественном и общественно-политическом журнале «Берега» (гл.редактор Довыденко Л.В.) поведала русским читателям о многогранном творчестве поэтического русскоязычного сообщества Литвы. В этом же журнале в минувшем году публиковались Г.Почуев, В.Иванов. Традиционно, в российском сетевом журнале «Камертон» нашла своё место и статья из нашего интернет журнала «РАРОГ», на сей раз дискуссия на фундаментальную философскую тему «Бог и человек», которую также была перепечатана на сайте информационного агентства «Русские новости». Вышел в свет сборник философских этюдов — стихотворений В.Иванова «Нравственный крест», полностью опубликованный в интернет журнале «Великоросс» (http://www.velykoross.ru/books/all/article_2716/ ).

Статьи и произведения наших авторов, а также публикаций об их творчестве печатали периодические издания «Литовский курьер», «Обзор», «Экспресс-Неделя». Очень хотелось бы, чтобы авторы, члены СРЛХ «РАРОГ» в своих публикациях, так или иначе фиксировали свою принадлежность к нашей организации и тем самым широко пропагандировали её деятельность.

Члена нашей организации продолжали сотрудничество с другими творческими русскими организациями Литвы. Прежде всего с Обществом любителей русского романса «Мелос», которым руководит доктор гуманитарных наук Елена Петровна Бахметьева. Ежемесячно, в первый вторник в 17 часов в проводимых вечерах «Мелоса» принимают активное участие члены нашей организации литераторы и художники, встречаясь с общественностью г. Вильнюса, демонстрируя свои художественные и литературные произведения. Другой творческой организацией, с которой тесно сотрудничает СРЛХ «РАРОГ», ВИА «Дессидерия» — руководитель Л.Хорошилова, а также Литературное объединение «ЛОГОС» — руководители Владими Кольцов-Навроцкий, Ева Ахтаева. Сотрудничали с Русским собранием Литвы, которым руководит Людмила Рябенко, Каунасской литературной студией «Поэтоград», Каунасским клубом «Надежда» и другими творческими организациями русских Литвы, а также Международной организацией писателей и публицистов.

Пуликации интернетжурнала СРЛХ «РАРОГ» в наступившем 2017 году будут посвящены важным юбилейным датам истории России, её видных деятелей культуры и науки, среди которых: 100-летие Февральской -, а затем Октябрьской революции в России, 200-летию со дня рождения русского историка, этнографа, писателя Николая Ивановича Костомарова (1817-1885) – 16 мая; 200-летию со дня рождения известнейшего художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского (1817 – 1900) – 29 июля; 200-летию со дня рождения Алексея Константиновича Толстого (1817-1875), русского поэта, писателя, драматурга, автора исторического романа «Князь Серебряный» — 5 сентября; 160-летию со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935), выдающегося русского ученого и изобретателя, основоположника современной космонавтики — 17 сентября; 150 лет со дня рождения К.Д. Бальмонта (1867-1942), русского поэта, критика, представителя символизма в русской поэзии — 15 июня; 140-летию со дня рождения М.А. Волошина (1877-1932), русского поэта, критика, художника — 28 мая; 130-летию со дня рождения С.Я.Маршака (1887-1964), русского поэта, переводчика, классика детской литературы — 3 ноября; 130-летию со дня рождения Игоря Северянина (1887-1941), русского поэта-модерниста, переводчика, мемуариста — 16 мая; 110-летию со дня рождения И.А.Ефремова (1907-1972), русского писателя-фантаста, автора социально-философского романа «Туманность Андромеды» — 55 лет со дня выхода в свет (1957) — 22 апреля; 110 лет со дня смерти великого русского учёного-химика Дмитрия Ивановича Менделеева, открывателя закона последовательности химических элементов и периодичности проявляемых ими качественных свойств – 2 февраля; 100-летие со дна рождения литовского поэта Эугениюса Матузявичюса, переводившего с русского языка на — литовский, и с литовского языка на — русский стихотворения национальных авторов — 24 декабря; 80-летия со дня рождения В.Г.Распутина (1937-2015), русского писателя — 15 марта; 80летия со дня рождения Б.А. Ахмадулиной (1937-2010), русской поэтессы – 10 апреля; 80-летия со дня рождения А.В.Вампилова (1937-1972), русского драматурга, автора пьес «Утиная охота», «Старший сын» и др. — 19 августа; 60-летия запуска в нашей стране в 1957 г. первого в мире искусственного спутника Земли — 4 октября…

Всемирный день поэзии 20 марта 2017 года, СРЛХ «РАРОГ» проведёт 19 марта 2017 года в Доме национальных общин традиционные поэтические чтения «Вдохновение» Выставки работ художников РСЛХ «РАРОГ» запланированы в Клайпеде, Смоленске, Укмярге. Традиционно, в «День России» в Вильнюсе 11 июня т.г. на певческом поле парка Вингис примут участие со своими произведениями члены нашего творческого Союза. Кроме этого они примут участие и в других мероприятиях русских Литвы, а также за её пределами. Интернет журнал СРЛХ «РАРОГ» будет и дальше продолжать знакомить наших читателей с деятельностью организации и творчеством её членов, а также вести просветительскую работу.

Списочный состав членов нашей зарегистрированной общественной некоммерческой организации Союз русских литераторов и художников «РАРОГ» составляет 37 человек. Убыл в Санкт-Петербург на постоянное жительство художник Фёдор Барахтян. Осенью минувшего года объявила о выходе из руководства нашей организации, в связи с переходом в руководство МАПП, поэтесса Эльвира Поздняя. Организационная деятельность нашей организации сводилась к согласованию проводимых мероприятий в письменном виде, велась электронная и бумажная переписка с сотрудничавшими с нами организациями, а также автомобильная и телефонная связь. Проводилась реклама организуемых СРЛХ «РАРОГ», как в местных средствах массовой информации, так и производством соответствующих объявлений о нашей организации.

Особенно много хлопот по этой части, как обычно, доставляют организация выставок и выезды членов СРЛХ «РАРОГ» на мероприятия, проводимые нами, и другими организациями (по приглашению). Большое содействие в организации традиционной весенней выставки в Клайпеде, как и прежде, оказало Российское посольство в Литве в лице Чрезвычайного и Полномочного Посла Удальцова Александра Ивановича, Генеральное консульство России в Клайпеде, работники посольства и консульства, за что выражаем всем им нашу сердечную благодарность.

На конференции был заслушан и утверждён финансовый отчёт по расходам на проводимые в 2016 г. нашей некоммерческой организацией мероприятия, который составил 200,82 евро, с остатком на счету 5,3 евро. С учётом поступивших к февралю т.г. членских взносов в размере 15 евро годовых, и 2 процентов адресованных на счёт нашей организации денег с подоходного налога работающих граждан Литвы, в настоящее время сумма финансовых средств СРЛХ «РАРОГ» на 2017 год составляет 160, 76 евро.

Предлагаем всем, кому небезразлична деятельность Союза русских литераторов и художников «РАРОГ» оказать финансовое вспоможение нашей организации и внести свою лепту по представленным ниже банковским реквизитам на указанный счёт.

Участники конференции продлили полномочия председателя и секретарей Союза русских литераторов и художников «РАРОГ» (кроме, выбывшей Э.Поздней) на следующий отчётный период.

Rusų literatų ir dailininkų sąjunga „Rarog“;

Organizacijos registracijos kodas 302739943 ;

A/sąskaita: LT95 7300010130947182 ,

„Swedbank“,

AB SWIFT/BIC kodas HABALT22,

Banko kodas 73000 .

Союз русских литераторов и художников «РАРОГ»

Код регистрации организации 302739943

№ счёта организации: LT95 7300010130947182

„Swedbank“,

AB SWIFT/BIC код HABALT22,

код банка 73000

СПАСИБО !