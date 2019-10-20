«От РПЦ – для Афона рукоположить два епископа»! Или кто предатель?

«Греки лукавы суть». Но ведь они, к сожалению, не только лукавы, но и еще те, которые предали Бога, Церковь и братьев по вере так, что враги были намного милее… Так что и кого предали греки?

История христианской Эллады, как Византиии Греции, как Церквей греческого мира – это история взлетов и падений. Но как так возможно, чтобы гигантская, богатая, христианская и научно развитая для своего времени империя развалилась и стала добычей врагов? Почему так? А где же друзья и помощь Божия?

Если отвечать коротко на эти вопросы, то более сжатой, содержательней и красноречивей фразы – «греки лукавы суть» и не придумаешь.

Но хотя бы коротко пройдусь.

Предательство Бога. В четвертом веке под давлением светской власти и меньшинства епископов греков большинство приняло ересь арианства (отрицание Божества Исуса Христа – это предательство – Бога), так что во всей Вселенской Церкви оставалось только несколько епископов православных. А великий святитель исповедник истинной веры Иоанн Златоуст был отослан в ссылку, где и умер. Вы покаялись? Вроде да, но надолго ли?

Это предательство себя и своей уникальной греческой цивилизации. Ваш этнофилитизм породил то, что поспособствовало появлению монофизитских и несторианских патриархатов, когда местные народы с радостью изгоняли колониальный греческий гнети этноцид. Они с радостью приглашали персидских языческих и арабских мусульманских халифов, чтобы избавиться от вас. И совсем не богословские тонкости оттолкнули их от вас. Это до чего надо было их вами так «любить по-христиански», что иноверцев почли выше вас «христиан» и язычники были намного милее за вас?

И что, вы покаялись после этого? О нет, вы этот урок так и не выучили. И еще больше поплатились. Вам Бог дал все, но вы вновь наступили на теже грабли.Великая и могущественная Византийская империя пала, пал Константинополь…

Вы предали учение православной Церкви о иконах так, что спорыдлились 200 лет! И дело было даже не в богословии, ведь так хотелось договориться с иудеями и мусульманами, поступившись верой в Бога!

Вы предали Матерь Божию и вновь по тем же причинам этнофилитизма. Событие спасения Константинополя от нас, тогда еще язычников-славян, произошло благодаря явлению Покрова Пресвятой Богородицы во Влахернском храме, которое вы не установили праздником. Только спустя 254 года и то, благодаря русскому Святому благоверному князю Андрею Боголюбскому, это событие стало праздником мирового православного значения.

Вы предали святых,даже тех, которые жили между вами и творили чудеса, только за то, что они не были греками, не канонизировали их. Вы побрезговали святым юродивым блаженным Андреем, которому было явление Покрова Матери Божией, так как он был у вас рабом и славянином. О, как же это было низко для сверххристиан высокой расы канонизировать не греков!

Вы предали Церковь Христову – не один раз заключая унию с еретиками-латинянами. Но вас это не спасло. И вновь пораболепствовали перед латинянами и сильными мира сего и ввели новый стиль, но это породило только расколы (старостильников) в Церкви Христовой – потому что вы предали Ее!

Вы предали Святой Афон допустив туда на некоторое время латинян.

Вы всегда предавали своих православных наилучших, верных друзей. Руководствуясь алчностью и тем же этнофилитизмом вы воевали против своих православных союзников сербов, болгар, валахов, румын и русских. А когда исход битв был не в вашу пользу, то сразу прибегали к напоминаниям, что мы имеем общие христианские корни…

Приведу пример. Вы натравили против христиан Болгарии храброго князя Святослава, русского язычника,дав ему для этого большие подарки. А потом, оказывается, болгары стали «предателями», как и русские, которые вместе воевали плечом к плечу против вас под Доростолом. О, как же так, что для болгар,недавно крещенные вами,русские язычники стали намного милее чем вы христиане? Потому что грек – это аналог – предатель, лукавая ехидна!

Вы предали свою историю и честь. Вы очень быстро забыли, какие многомилионные жертвы положили мы, русские, чтобы освободить и спасти вас от французов, турков, англичан и немцев-фашистов. А может нам не нужно было вас спасать?.. Значит, так и нужно поступить…

Вы даже предали тех, кто присоединялся к вам. Вы решили унизить и поглумиться над русской эмиграцией Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе, которые присоединились к вам, решив их распустить. Поэтому они ушли от вас.

Вы предали нас, а когда мы были слабыми вы растаптывали и раздирали Русскую Православную Церковь.

Благодаря нам сохранились восточные патриархаты, которые щедро финансировались нашими сердобольными князьями. А церковь благословляла воинов на христианский долг освобождать и защищать вас.

Но чем же вы отплатили нам в последнем столетии?

Когда у нас была революция, а безбожные силы делали все, чтобы уничтожить Русскую Церковь, вы пошли на чудовищное преступление, вы признали большевицкий Обновленческий раскол «Живой Церкви» (1917-1936 гг.), который ввел женатый епископат и упразднение монастырей, и ряд других искажений. Действующую РПЦ нарекли раскольниками, а на святого Патриарха Тихона устроили травлю, от которого требовали ради «мира» бросить Церковь. Обновленческий церковный суд «низложил и расстриг» его до уровня мирянина.

А потом вы разрывали нашу каноническую территорию поправ святые каноны, отторгли епархии Польши, Финляндии, Эстонии, а теперь и Украины.

Вы признали Лубинскоесборище за Церковь (или Липкивскийраскол 1921–1930гг.), где епископа рукоположили священники с диаконами,тем самым признав их ереси.

Вы признали раскол епископа Поликарпа (Сикорского; 1942–1944 гг.),созданный гитлеровцами в противовес для РПЦ.

А сейчас признали раскольников-самосвятов СЦУ, которые не обладают апостольской преемственностью.

Достаточно вспомнить новые «богословские» изречения анафематствованного Миши Денисенко (почетного «патриарха» Филарета) о «грехе федерализации» жителей Донбасса, которые должны его «искупить кровью».

Также Денисенко выпрашивал оружия у США для убийства паствы в гражданской войне на Украине.

«Митрополит» Луцкий и Волынский УПЦ КП Михаил (Зинкевич) – весьма известная личность на YouTube, его проповеди со сквернословием (https://bit.ly/2A6F7Ms) набирают высокие рейтинги. Это именно он освятил храм в честь пособников мразей-фашистов «святых мучеников бандеровских УПА» https://bit.ly/2EErKXG. «Епископ» УПЦ КП Иоанн (Швец) для религиозного и гражданского противостояния составил и издал «акафист Небесной сотни», люди, которые погибли за политические идеалы Евросодома.«Епископ» Ужгородский и Закарпатский УПЦ КП Кирилл (Михайлюк) на Донбассе расстреливал людей и выставил на показ эти фото:

В этой секте дьявола русофобия и антисимитизм является чертой и смыслом религиозного менталитета, религиозное насилие канонической УПЦ МП (преследование верующих, убийства священников, захват храмов), сослужение с греко-католиками (УГКЦ),отсутствие апостольской преемственности, в предвыборной гонке бывшего президента Порошенко Константинопольский патриарх Варфоломей дарует Томос и назвал это – Святейшая Церковь Украины (СЦУ). Вот из такого дерьма слеплена «Священная Церковь Украины». Вот почему каноническая УПЦ не приняли участия в «Объединительном соборе» с сектой сатаны! Духовенство Константинопольского Патриархатаучаствовали в лицедействе и профанации службы с мирянином Сергеем Думенко и прочим «духовенством» секты.

О, Елладская Церковь, вы признали раскол…, признали именем лица третей ипостаси Бога –именем Святого Духа, тем самым произвели хулу на Святого Духа! Вы, Елладская Церковь, на своем соборе признали эту секту дьявола как церковь, и приняли ересь этнофилитизма и фанаро-папизма.

Но теперь вы не Церковь,не мать и не сестра, вы отпали от благодати Христа, вышли с Церкви Христовой и похулили Святого Духа, приписав Святому Духу свое чудовищное беззаконие. Мы только можем подтвердить ту АНАФЕМУ,которую сами на себя наложили.

Каков же должен быть наш ответ в вере, где нет и не может быть компромиссов — анафема на вас греки, и паки – АНАФЕМА!!! Ничего не может быть «общего у света со тьмою» (2 Кор. 6:14).

Вы НЕ ЦЕРКОВЬ, не священники и не братья православному миру, который верен апостольским правилам и святому преданию.

В связи с тем, что народ Божий нуждается в законной апостольской иерархии, стоит заново рукоположить и поставить епископат и духовенство там, где в этом нуждаются и нас просят. А все те здравые силы в греческом православном мире, которые не примкнули к ересям Константинопольского «патриархата», пусть присоединяться к ней. Нужно призвать к покаянию старостильников в Греции и находящихся по всему миру, чтобы они вошли в лоно Церкви Христовой.

Есть много пророчеств о гибели и падении греческой Церкви и гибели святой горы Афон. Но есть и те мировые пророчества, прямо сказанные Богом, которые по Его же милости не сбылись, как например, пророчество Ионы о Ниневии, Бог их помиловал и сохранил после покаяния. Не сбылось пророчество для греков от старцев Паисия Святогорца и Космы Этолийского, хотя были очень близки исторические обстоятельства, но они уже для вас не сбудутся, ибо вы, в отличие от Ниневитян, не покаялись, а предали Бога и Его Церковь!

Чтобы не погибла величайшая святыня православия в руках еретиков – Святой Афон – необходимо рукоположить двух епископов, для Пантелеимоновского монастыря и для Эсфигмен – это для тех греческих монастырей, которые верны святому православию. Так как греки это уже НЕ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА. Так нужно поступить, такова воля Святой Руси – удела Матери Божьей,чтобы сохранился Афон, и тогда он не погибнет!

«Святая Русь храни веру православную, в ней же твое утверждение»!

Автор: доктор богословия, писатель-публицист протоиерей Олег Трофимов.