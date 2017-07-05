От национальной идеи к церковному рейдерству в Украине

18 мая 2017 года в Верховной Раде Украины должны были рассматриваться два законопроекта: № 4128 «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» и № 4511 «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой страной-агрессором». В результате принятия этих законопроектов, всем приходам и общинам УПЦ МП будет необходимо пройти перерегистрацию в условиях настоящего поражения в правах, когда в деятельность приходских общин смогут вмешиваться как государственные структуры, относящиеся к России как к стране – агрессору, так и общественные организации и даже частные лица.

Абсолютно понятно, что деятельность всех приходов УПЦ МП ставится в зависимость от воли националистических антироссийских организаций и депутатов на местах, стремящихся доказать свою преданность Верховной Раде и президенту Украины П.Порошенко. Но кроме настоящей блокады деятельности УПЦ МП на территории Украины, есть выгодоприобретатель от реализации предложенных законопроектов – это так называемый «патриарх» УПЦ КП Филарет Денисенко, который после ухода в раскол в 1992 году мечтает о создании единой Украинской Церкви под омофором Константинопольского патриархата. Но так считают далеко не все христианские конфессии Украины. Епископ РКЦ Харьковско — Запорожский С.Широкорадюк:

Все делается для того, чтобы Киевский патриархат смог забрать приходы Московского Патриархата к себе. Создается коррупционная схема для того, чтобы свободно переходили приходы в Киевский патриархат. Это не хорошо, это не справедливо! Кто сильнее, тот и прав, ― это не по-христиански. То же рейдерство! Это унижение Церкви и вообще говорит очень плохо об Украине.

И это заявление представителя Ватикана на Украине, явно указывающее на близость позиций Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и папы Римского Франциска, не поддержавшего инициативу двух законопроектов, а также попытки Филарета Денисенко «приватизировать» все приходы УПЦ МП. Судя по близости и искренности отношений папы Римского Франциска с патриархом Константинопольским Варфоломеем, позиция насильственного рейдерского захвата приходов УПЦ МП и образования автокефальной Украинской Церкви под управлением Филарета Денисенко, также не найдет поддержки в Фанаре, как и в остальных православных церквях, относящихся крайне негативно к любому расколу, а тем более к ереси, которой заражен, как Филарет Денисенко, так и его последователи в УПЦ КП. При этом нужно отметить, что Филарет Денисенко, подобно националистическим организациям и добровольческим батальоном, а также нацистам в Верховной Раде, стремится доказать свою лояльность нынешней власти Киева, заявляя о борьбе Донбасса за свою независимость следующее:

Голосовали на референдуме за федерализацию? Голосовали. Согрешили? Согрешили. Не нужно думать, что население Донбасса невиновно в этих страданиях. Виновно! И свою вину должно искупить страданием и кровью.

Глава УПЦ КП, бывший митрополит Киевский и Галицкий, Патриарший экзарх всея Украины, проигравший на выборах патриарха Московского Алексию II, и, будучи не в силах терпеть неудачу, ушедший в раскол, призывает к настоящему геноциду русских людей, не желающих иметь ничего общего с властью в Киеве и с украинским нацизмом. Подобные истории уже были в российской действительности, когда в двадцатых годах прошлого века была создана «Живая церковь», а обновленцы стали причиной расстрела многих священников и членов приходских общин. От раскола, попыток обновления Церкви, нарушения догматов, перевода Богослужения на национальный, во многом упрощенный язык, попрания церковной традиции, очень легко скатиться до настоящего убийства своих братьев по вере лишь на основании их политических взглядов и оценки своего места в истории страны. Так, от раскола, от служения собственным желаниям и непомерной гордости, бывший церковный иерарх РПЦ Филарет Денисенко, занимавший первое место в православной Украине, опустился до геноцида, до призывов уничтожения миллионов людей – населения целого региона Украины по мировоззренческому признаку!

О такой опасности перерастания раскола в настоящую нацистскую идеологию много лет назад предупреждал в своих работах доктор богословия, протоиерей Александр Федосеев, проводивший параллели между нынешним расколом на Украине и обновленческим расколом в России:

Опасность новых расколов в Русской Православной Церкви, неотъемлемой частью которой является Украинская, — основная проблема с которой сегодня сталкивается церковное домостроительство. К сожалению, церковные расколы буквально преследуют святую Православную Церковь после разделения России и Украины. ХХ век стал настоящим бичом для верующих людей как в связи с гонениями на веру со стороны государственных структур, так и из-за огромного количества церковных разделений, плодившихся буквально как грибы после дождя. Особенно острая ситуация сегодня наблюдается на территории Украины – это и «филаретовский» раскол, и греко-католическая церковь, и всевозможные самосвяты и автокефалисты. Одни стремятся получить признание Константинополя, другие Папы Римского, но все эти группировки, перетаскивая одеяло на себя, неминуемо вовлекают своей деятельностью и интересы православного населения Украины.

Бурная деятельность раскольников при поддержке некоторых политиков Украины приводит к катастрофическим по своим масштабам последствиям среди верующего населения. Особенно преуспевают в отвращении людей от истинного православия расколоучители под предводительством лжепатриарха Филарета (Денисенко). И такая нестабильная ситуация уже много лет не дает душевного спокойствия православным в Украине. Одним из основных постулатов пребывающих в расколе людей является идея об Украинской Православной Церкви, являющейся церковью для украинского народа. То есть попытка национализировать церковь как таковую и впоследствии подчинить ее якобы национальным интересам народа. А ведь это очевидное уклонение в ересь этнофилитизма, осужденную еще в 1872 году на Константинопольском Соборе, причем это определение собора было принято всем вселенским православием. Церковь не может быть Церковью определенного народа, но является, прежде всего, Церковью Христовой, и объединяет по территориальному признаку православных верующих любой национальности.

Как можно заметить, нацизм опасен не только для государства, но и для Церкви, которая является духовным лидером нации. Опасность подобных тенденций понимают не только клирики РПЦ, к которым относится протоиерей Александр Федосеев, не понаслышке знакомый с ситуацией в Украинской Церкви, показавший ранее в своих работах и статьях пагубность объединения политики и Церкви. И это не удивительно, потому что Русская Православная Церковь всегда относилась к расколам, как к огромной опасности, терзающей церковное единство. Удивительно другое! Даже клирики УГКЦ, отличающиеся своим деструктивным подходом к церковной политике в Украине, которые раньше следовали в русле церковного рейдерства по отношению к приходам УПЦ МП, решительно отвергают нынешний подход политиков Украины к церковному единству. Экзарх Одесско — Крымский епископ УГКЦ Василий Ивасюк:

На Украине есть политические силы, которым нужен раздор между греко-католической церковью Украины и Ватиканом, но, несмотря на это, украинская греко-католическая церковь поддерживает позицию папы римского в отношении диалога с Московским патриархатом и касательно ситуации в стране.

Обновленчество, нацизм, перерастающий в настоящий фашизм, Филарета Денисенко не могут не беспокоить даже его бывших соратников в нападках на УПЦ МП и иерархов Русской Церкви, так как они прекрасно понимают, что, расправившись с УПЦ МП, раскольники Филарета Денисенко, имеющие государственную защиту и поддержку своей деятельности, неминуемо пойдут дальше, расправляясь с приходами УГКЦ и священниками греко – католической церкви. Революция Майдана Незалежности стала настоящей победой тех, кто решил погреть свои руки на костре революции, получая щедрые подарки от новой власти и не стесняясь подчинить себе то, что еще вчера было недоступно. Но есть еще один аспект сращивания УПЦ КП Филарета Денисенко с киевской властью нацистов, об этом со всей прямотой говорил Святейший Патриарх Кирилл:

Почему политические перевороты, революции всегда сопровождались гонениями на Церковь? Потому что Церковь проповедует истину, впитав которую, человек становится внутренне свободным вне зависимости от внешних обстоятельств. Невозможно управлять свободными людьми, навязывая им нечто, что расходится с Божественной истиной. Вот почему Церковь всегда находится в положении если не гонимой, то критикуемой, потому что те, кто желает контролировать народное сознание, понимают: покуда есть Церковь, тотального контроля никогда не будет.

Становится очевидно, что для контроля всего общества, для воздействия на сознание многих людей, власти необходима своя, ручная и подчиненная Церковь, исполняющая поспешно и с огромным желанием любую прихоть Верховной Рады и президента Украины П.Порошенко, сильно зависимого не только от собственных националистических штурмовых батальонов, но и от влияния западных структур Глубинного государства, рассматривающих вселенскую православную Церковь как необходимый придаток к своим многочисленным способам контроля всего мирового сообщества. И это наиболее опасный аспект психологического контроля через навязанные ложные доктрины измененной, реформированной Церкви, когда под предлогом лучшего понимания Богослужебной практики и сближения с народным восприятием церковных канонов, изменяются и упрощаются основные догматы христианской религии, к которым добавляется особая проповедь настоящей ереси, преизобильно изливающаяся с амвонов на плохо подготовленную в христианских догматах приходскую общину. Об опасности подобных обновленческих тенденций для государства и общества не раз говорил доктор богословия, протоиерей Александр Федосеев (до сих пор подвергающийся нападкам со стороны крипто — автокефалистов укоренившихся в лоне УПЦ МП):

Совершенно очевидно, что кроме личной харизмы очередного расколоучителя большую роль играет низкая духовная образованность его последователей, политические нестроения в государстве, личные мотивы. Настало время разработать масштабный проект по профилактике церковных расколов, охватывающий все возможные стороны данной проблемы. Совершенно необходимо создание некоторого органа, церковной структуры с обширными полномочиями, способной обеспечивать должный уровень мониторинга духовного состояния верующих и вовремя, на корню пресекать раскольнические движения в рядах Русской Православной Церкви.

В последнее время этот вопрос актуален не столько в связи с событиями на территории Украины, где очевидно пагубное влияние раскола, но и потому, что характер церковных расколов качественно изменился за последние 100 лет. Сегодня мы подвергаемся влиянию расколов дисциплинарно-психологического характера, которые включают в себя скрытое психологическое воздействие и манипулирование сознанием впадающего в раскол – и это особенно опасно. Полноценная работа органа профилактики и предотвращения расколов позволит выявлять расколы дисциплинарно-психологического характера и успешно ликвидировать опасность, исходящую от столь неочевидного церковного разделения. Для полноценной работы такой структуры она должна быть наделена самыми широкими полномочиями и наладить тесный контакт с государственными структурами для обеспечения мобильности и эффективности работы. Самое главное не допустить новых церковных разделений и по возможности уврачевать уже имеющиеся, чтобы в составе целостной Русской Православной Церкви, в любви Божией и друг к другу молиться единой душой и единым сердцем ко Господу, испрашивая Его благословения на дальнейшие труды во Славу Пресвятой Троицы.

Таким образом, любой раскол, любое обновленчество или реформаторство Церкви приводит к упадку не только нации, но и способно существенно ослабить государство, его суверенитет и способность защитить общество от нравственного нигилизма. К сожалению Порошенко и КО, сделав ставку на самостийность любой ценой, не понимают, в какой тупик они загоняют своих последователей. Вместе с Церковью в упадок, разделение и деградацию приходят все общественные институты, начиная от языка и культуры, и заканчивая семьей, общественным долгом и даже любовью к своей Родине. Желание европейской интеграции победившего Майдана Незалежности лишь свидетельствует о нацеленности части украинского общества на переезд в Европу, на стремлении обрести европейские ценности, отказавшись от национальных, то есть происходит размывание духовной общности народа Украины, после чего, весьма вероятно, призывы к независимости различных регионов обретут статус государственных формирований с разделением Украины на несколько самоопределяющихся регионов, тяготеющих к своим европейским соседям. Так, церковное обновленчество со временем перерастает в церковное рейдерство, способное разрушить не только Церковь, но и государство. Потеря нравственных ориентиров, психологическая зависимость от разнообразных вождей, сменяющих друг друга вместе со сменой государственных приоритетов и идеологии, неизбежно ввергнут общество в полную дезориентированность и малодушие, когда способность к подчинению сильному, харизматичному лидеру, основой идеологии которого станет исключительность собственной нации и необходимость настоящего порабощения других народов и этносов, станет настоящей народной идеологией, ведущей к неизбежной войне. Подобная тенденция сегодня со всей очевидностью прослеживается на Украине, и это зарождение нацизма, перерастающего в фашизм, сформировалось из, казалось бы, ничего не значащего в масштабах всей нации желания реформирования Церкви, ее обновления в ногу с изменяющимся временем. Но именно об этом предупреждал святой преподобный Серафим Саровский:

Будет время, когда под предлогом церковного и христианского прогресса, в угоду требованиям мира сего будут изменять и извращать Догматы (учения) и уставы Святой Церкви, забывая, что они имеют начало от Самого Господа Иисуса Христа, научившего и давшего указания Своим ученикам – святым Апостолам о создании Церкви Христовой и ее правил. Горе тому, кто одно слово убавит или прибавит.