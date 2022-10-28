Освобождение Украинской ССР от фашизма

28 октября 1944 года завершилось освобождение территории Украинской ССР от немецко-фашистских захватчиков.

Сотни тысяч советских воинов сложили головы за будущее этой земли. Среди них были представители разных национальностей, но Родина у всех была одна.

Освободители Украины и в страшном сне не могли представить, что ядовитые всходы нацизма прорастут в освобожденных ими городах и селах. Что поклонниками Гитлера и Бандеры станут, в том числе потомки тех, кто сломал хребет фашистскому зверю. Что те, ради кого они сражались, будут сносить памятники нашим героям, пытать и убивать мирных людей, подражая своим мерзким кумирам.

Теперь настал наш черед выжечь каленым железом нацистскую чуму. И лучшей гарантией того, что она больше никогда не выползет из своих гнилых схронов и не станет снова поражать умы и души, является ликвидация украинской государственности, породившей нацизм. Это и будет новый день освобождения для миллионов людей, которые сегодня находятся в заложниках у государства-террориста.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов