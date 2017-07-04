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Освобождение Ар Рабии — «Соколы пустыни»

Освобождение Ар Рабии — «Соколы пустыни»
Июль 04
01:41 2017
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Автор: Олег Королев

Автор фильма — Эйяд Эль Хосаин (Абу Зайн); Eyad Alhosain (Abo Zain)  принял участие в операции по освобождении города Ар-Рабия в составе добровольческой милиции «Соколы пустыни» (Соко Сохра) Аймана Джабера под непосредственным командованием генерала Набиля.

После выдвижения 21 января  подразделений Соко Сохра из базы в Сноубар Джаблин под Латакией  в район Аскарии  через Гмам и Дейр-Хану, было начато наступление  утром 22 января в рамках объединённой операции подразделений  и частей армии и полиции Сирии при поддержке ВКС Российской Федерации

В ходе операции 24  января, было занято  село Торас подразделениями «Соколов пустыни» тогда как в Ар Рабию вошли подразделения сил специального назначения армии Сирии.

Затем, так же 24 января,п подразделения «Соколов пустыни» продолжив движение через город Ар Рабия вошли в село Рохани заняв его.

 

Для справки

«Ар-Рабиа — город в провинции Латакия, на Северо-Западе Сирии. Он находится в 13 километрах от сирийской границы. Именно здесь дислоцировались боевики запрещенной террористической организации «Джебхат ан-Нусра», безжалостно убившие российского летчика Олега Пешкова.
В конце января сирийская армия при поддержке российских ВКС очистила Ар-Рабию от исламистов «ан-Нусры», частью которой являлась «Бригада Султана Салима», взявшая на себя убийство российского летчика. Взятие Ар-Рабии подтвердило эффективность совместных действий сирийских правительственных войск и российских ВКС. Захват города был серьезным ударом по террористам. Именно после взятия Ар-Рабии появилась реальная возможность для перекрытия одного из участков турецко-сирийской границы, используемой для переправки боевиков в Сирию и контрабандной нефти, что в последствии и было сделано.»

Страны
Сирия

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