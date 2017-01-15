Остановить застройки у святого источника Святого Никиты в Переславле-Залесском

ИА «Русские новости» публикуют обращение, присланное нам в редакцию от Виктора Роднина:

Русские новости,

Никитам: Высоцкому,

Михалкову,

Ефремову,

Преснякову,

Панфилову,

Потапову,

Рогожину,

Панасюку

Институту иммунологии,

Institute for War and Peace Reporting (институту войны и мира),

Храму Параскевы Пятницы с. Мшенцы,

Никитскому монастырю,

Т.Москальковой,

Г.Хованской,

С.Митрохину,

Юристам и Судебным экспертам,

Московским депутатам, думцам,

москвичам и православному народу

Летом побывал на святом источнике Святого Никиты в Переславле-Залесском, где увидел вокруг него сплошные заборы и услышал малоприятные сведения о москвичах.

По утверждению местных жителей весь район вокруг святого источника выкуплен москвичами с целью застройки коттеджами!

Сейчас красота исторических земель Никитского монастыря хранит подлинный облик. Таким этот вид на Плещеево озеро был со времен Святых Никиты и Александра Невского. Монахи столетиями берегли святой источник. Понятно, что место очень красивое и привлекательное для застройки. По почерку ситуация схожа с историей незаконного строительства трассы в Мшенском заповеднике возле родника «Мшенцы» (связан с войной 1812 года и Н.К.Рерихом), застройкой Кавказских минеральных вод, и «Лунной поляны» в Кавказском заповеднике (где в результате безграмотной застройки в источнике исчезла вода). В Кисловодске уже вынуждены санировать знаменитый Нарзан, обеззараживая его!

Но все таки убежден, что москвичи на застройку заповедников не пойдут. Не тот образовательный и культурный уровни. Да и сведений подтверждающих причастность именно москвичей к этой скупке заповедных земель и строительству коттеджей в интернете не нашел. К тому же и сами москвичи страдают от подобного незаконного строительства. Сейчас в Москве и парки варварски вырубают и точечную застройку ведут. В том числе застраивается исторически принадлежавшая православным храмам и монастырям земля. Понятно, что сейчас мода на сатанизм, Рэп, Хэлоуины. В Москве даже магазины существуют по продаже подобной продукции. Но в увлечение сатанизмом вовлечена молодежь, которая не имеет средств для скупки земель. Поэтому убежден, что ни один москвич в застройке заповедников и богохульстве принимать участия не станет. Нужно разобраться в происходящем и совместными усилиями пресечь спекуляции на эту тему. Нельзя во всех актах сатанистов, произволах и бедах страны обвинять исключительно жителей столицы. Территории вокруг монастырей всегда принадлежали церкви. Это священная земля и строить на ней грешно. Ни один нормальный человек не будет строить дом с туалетами в заповеднике, на кладбище, или на захваченной у церкви земле. Так пусть монастырскими землями вечно владеют монастыри, а не застройщики! Тогда все конфликты сразу исчезнут. Нельзя гневить Бога! Все беды России из за этого.