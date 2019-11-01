Г. Карелова: Особенности регионов должны учитываться при модернизации первичного звена здравоохранения

Вице-спикер СФ прокомментировала тему модернизации первичного звена здравоохранения, которая обсуждалась на президиуме Государственного совета в Светлогорске

Заседание президиума Государственного совета по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения» в Светлогорске – уже третье мероприятие по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, которое Президент России проводит, начиная с августа 2019 г. Это свидетельствует о чрезвычайной значимости для руководства страны эффективной реализации этого крупнейшего социального проекта, заявила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова.

По ее мнению, одним из важных вопросов, поднятых на президиуме Государственного совета, стал вопрос о роли регионов при разработке и реализации программы первичной медицинской помощи. «Не должно быть единого клише не только для регионов, но и для сел, малых и крупных городов. Особенности населенных пунктов – число жителей, площадь, темпы миграции, транспортная доступность — это и многое другое должно учитываться в новых региональных программах, чтобы не наступать на «грабли» первой волны оптимизации», — убеждена Галина Карелова.

Вице-спикер СФ также отметила, что в Светлогорске Президент РФ вновь поднял вопрос о необходимости оценить эффективность действующей системы оплаты труда медиков. Это, считает сенатор, четкий сигнал всем участникам разработки новой системы оплаты труда медиков, в том числе и законодателям, ускорить темпы.

Галина Карелова подчеркнула, что каждое мероприятие, посвященное первичному звену здравоохранения, — продвижение вперед. Если в конце августа шла речь только о необходимости выработки принципов модернизации первичного звена и новых региональных программ, то сегодня известны и сами принципы модернизации и сроки готовности программ. На Госсовете в Светлогорске, напомнила вице-спикер СФ, Президент сообщил о новом решении — в течение трех лет дополнительно будет выделяться на модернизацию первичного звена здравоохранения 50 миллиардов рублей в год, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

«Таким образом, усиливается поддержка регионов, поскольку каждый участвует в этой программе. Безусловно, эти средства должны быть рационально использованы. Наша задача как палаты регионов по максимуму, в том числе и с помощью принятия новых законодательных норм, содействовать в том, чтобы во всех регионах отдача от вложений была ощутимой для каждого человека», — заключила Галина Карелова.