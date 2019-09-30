Особенности игрового автомата Шарки

Это традиционный игровой автомат Sharky, который не обладает какими-либо визуальными эффектами и новомодными идеями в оформлении. И в этом заключается его главный плюс над огромной группой современных игровых автоматов, переполненных навязчивыми анимациями, бесполезными бонусными режимами и множеством странных настроек игрового процесса. Новичками почти невозможно самостоятельно разобраться в таком многообразии. В народе автомат называют просто Пиратом или Рыбаком.

Шарки: правила игры

Панель управления имеет несколько основных клавиш: Автоплей (игра начнет автоматически крутить барабаны), PayTable (открываются справочные материалы и таблица платежей), Start (запускаются катушки), Bet (устанавливается размер ставки на полоску), Line (выбирается количество полосок), а кнопка Gamble открывает рискованную игру. В нижней части монитора расположена информация о балансе пользователя и размере последнего депозита.

Игровой аппарат Пират обладает стандартной пятибарабанной структурой с девятью линиями, количество полосок можно выбирать количество. А на одну линию можно поставить от пяти центов и до десяти американских долларов. Выигрыш выдается только за сочетания из трех и более изображений. А картинки злого пирата оплачиваются всегда независимо от их количества.

Только с выбранных линии выплачивается выигрыш. Размер выплаты зависит от того, какие символы участвуют в комбо:

за пирата — 0,10-50 000 монет;

за попугая — 2,50-10 000;

за сундук — 1,25-5 000;

за саблю — 1-2 500;

за игральные карты разных номиналов — 0,10-1 500.

По словам разработчиков, видеослот имеет дисперсию 95%.

Риск-игра

В игровом автомате реализована рискованная игра, позволяющая неплохо увеличить выигрыш за последнее комбо. В нем перед игроком появится зеленый стол, на котором лежат шесть карточек. Компьютерный дилер будет их быстро тасовать. А пользователь должен угадать, какого цвета окажется карта, которую выложит дилер. Если угадать, то приз увеличится в два раза, а в обратном случае он сгорит. Играть в рискованном режиме можно неограниченное количество раз.

Шарки имеет неказистую графику и простой игровой процесс, но лаконичный и понятный интерфейс позволяют игрокам быстро понять правила игры, поэтому его выбирают все новички. А за счет большого количества специальных знаков и призовой игры автомат находит ценителей, которых привлекают высокая возможность получить хороший выигрыш. Особенно выгодной является интересная рискованная игра, в которой можно значительно увеличить свой приз.