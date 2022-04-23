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ОСАГО в банке «Тинькофф»

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Страхование автомобиля – важнейшая часть его эксплуатации по российским законам. Согласно федеральному закону от 2003 года, страховать свой автомобиль полисом осаго должен каждый автовладелец России. Это позволяет в общем числе снизить финансовые потери от дорожно-транспортных происшествий, в массовом количестве происходящих в нашей стране ежедневно. Полис позволяет делегировать материальную ответственность за совершённые правонарушения на страховые компании. Те же, в свою очередь, взимают за это фиксированную плату ежемесячно или только при покупке документа.

Что такое ОСАГО?

Согласно определению «Википедии», ОСАГО – это «обязательное стахование гражданской ответственности владельца транспортного средства». Отличие документа состоит в том, что он фактически не страхует обладателя от материального риска, то есть не защищает его собственность. Зато он страхует его ответственность. То есть в случае, если держатель полиса станет виновником ДТП, страховая компания покроет тот ущерб, что он причинил, однако не станет оплачивать урон, нанесённый его собственному транспортному средству. В этом – основное отличие полиса ОСАГО от КАСКО, который, помимо гражданской ответственности, защищает также и материальную собственность, то есть автомобиль.

Впервые идея такого вида ответственности появилась ещё в 1920-х гг. в США и получила повальное распространение в мире после окончания Второй мировой войны. В СССР же долгое время рынок страховых услуг (как и любой другой рынок) не был развит вообще, и идея страховать ТС от возможных ДТП вошла в головы россиянам лишь с началом 2000-х гг., тогда же это стало обязательным для каждого автовладельца. Однако с тех пор доверие страховым компаниям всё ещё далеко от идеального, так как граждане по-прежнему часто предпочитают уповать на удачу, покупая поддельные полисы.

Предложение банка «Тинькофф»

Стремясь охватить своим присутствием весь рынок финансовых услуг в странах СНГ, «Тинькофф» вошёл и в сферу страхования с собственным страховым проектом Tinkoff Pro. Для потребителя услуг он представляет собой платную подписку, стоимость которой рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае. На сайте банка можно рассчитать осаго во встроенном онлайн-калькуляторе. Главное преимущество сервиса – в его пакетности. Помимо непосредственно полиса, клиенту станут доступны круглосуточная онлайн-помощь по техническим и юридическим вопросам, а также кэшбек в размере 10%.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»

ОГРН 1027739642281

23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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