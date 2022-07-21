Горячие точки

Оружие, которое есть и которого сразу нет

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Удивительные вещи творятся нынче за океаном. Невзирая на прошлогоднее фиаско с брошенной в Афганистане военной техникой на 85 миллиардов долларов, Белый дом продолжает бесконтрольно накачивать оружием агонизирующий киевский режим. Такое решение принимается уже не в первый раз. Значит, как говорил Маяковский, это кому-нибудь нужно.

Украина СШАКабульско-кандагарские коррупционные эксперименты американских военных закончились, а серые схемы по продаже оружия в третьи страны – нет. Очень уж много «зелени» они приносят. Несмотря на трухлявый хаос в «Незалежной», поставки «погибельного металла» туда осуществляются как по часам. Что ж, Штатам требуется новый Афган, в который стремительно превращается нынешняя Украина. Воровская воронка засасывает всё больше дорогостоящего вооружения.

Пентагон предсказуемо всё отрицает, судорожно врёт и бездарно путается в показаниях. При этом любые голоса, пытающиеся возразить, сразу подавляются. За критику бесконтрольных поставок оружия Киеву досталось даже русофобствующей конгрессменше украинского происхождения Спарц, ещё недавно выступавшей за кровавый ленд-лиз. Ибо покусилась она на сокровенное – бабло, которое, как известно, не пахнет ни порохом, ни трупами.

Притом что в этой ситуации примеры из истории говорят отнюдь не в пользу Соединённых Штатов. Например, в тайных поставках вооружения в обход различных эмбарго обычно участвовала значительная часть вашингтонского обкома. «Сонный Джо», кстати, уже в 80-е был членом комитета по международным отношениям Сената. Так что опыт секретных сделок на крови там существенный.

Вывод прост. Поставляемое сейчас в Малороссию американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру. Точнее, уже вовсю расползается. Причём под «крышей» администрации и спецслужб США. Фактически Америка в очередной раз становится спонсором международного терроризма. Не исключаю, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета. А возможно, и подумать над формированием особого международного органа по изъятию вылезающих то тут, то там американских подарков.

Впрочем, на финальном раскладе это никак не скажется. Профессиональные оружейные воры в США и на Украине как следует набьют свои карманы.

У террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники.

Россия же добьётся всех поставленных целей.
И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты.

Дмитрий Медведев

СтраныРоссия США Украина
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