Орден за прорыв в Космос
8 апреля 2018 г., в Праздник Пасхи Христовой, в Мемориальном доме-музее С.П.Королёва, в рамках программы, посвящённой 110-летию со дня рождения основоположника отечественного ракетного двигателестроения, дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственных премий СССР, академика АН СССР, Генерального конструктора Валентина Петровича Глушко, состоялась передачамеждународной церковно-общественной награды ордена Святого Страстотерпца Царя Николая II. Этим орденом учёный он был награждён посмертно за заслуги в создании самых мощных ракет-носителей и двигателей к ним, а также за реализацию программы спасения цивилизации, путём открытия дороги к колонизации сначала ближнего, а затем и дальнего космоса.
Решение Наградного комитета «Слава России» было подписано 7 января 2018 г., а 8 апреля награда была передана начальником Войсковой Православной Миссии И.Е.Смыковым сыну учёного – ведущему специалисту по истории советской пилотируемой космонавтики, эксперту по особо важным историческим расследованиям А.В.Глушко.
Это решение было принято после того, как стало известно том, что на протяжении 14-летнего периода, когдаВ.П.Глушко возглавлял НПО «Энергия» (ныне – РКК«Энергия» имени С.П.Королёва), и под его руководством были созданы: орбитальные станции «Салют-6», «Салют-7», «Мир»; ракетно-космическая система «Энергия» — «Буран» и др. космические объекты, начиная с правительства СССР, до сих пор, учёный не получил ни одной награды. Стараясь хотя бы частично восстановить несправедливость, было решено вручить ему эту награду общественного признания.
В 2008 г. к 140-летию со дня рождения Государя Императора Николая Второго по инициативе и трудами Войсковой Православной Миссии совместно с Наградным Комитетом ордена «Слава России» по благословению блаженнейшей памяти Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Лавра, был учрежден орден «Святой Страстотерпец Царь Николай».
Среди кавалеров Ордена – Его Святейшество Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, Первоиерарх РПЦЗ митрополит Иларион, ряд видных иерархов РПЦ МП, среди них: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Ташкентский и УзбекистанскийВикентий, митрополит Воронежский Сергий, митрополит Липецкий и Елецкий Никон, митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий, епископ Тихон (Шевкунов), схиархимандрит о.
Главная цель Ордена – способствовать развитию монархического самосознания Русского народа, обретения правды о Государе Императоре Николае Втором Александровиче и Царской России, сохранение духовного, военного и культурного наследия Святой Руси и Российской Империи, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.
Девиз Ордена Святого Страстотерпца Царя Николая: «За верность Богу и Его Помазаннику».