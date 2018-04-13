Орден за прорыв в Космос

8 апреля 2018 г., в Праздник Пасхи Христовой, в Мемориальном доме-музее С.П.Королёва, в рамках программы, посвящённой 110-летию со дня рождения основоположника отечественного ракетного двигателестроения, дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственных премий СССР, академика АН СССР, Генерального конструктора Валентина Петровича Глушко, состоялась передачамеждународной церковно-общественной награды ордена Святого Страстотерпца Царя Николая II. Этим орденом учёный он был награждён посмертно за заслуги в создании самых мощных ракет-носителей и двигателей к ним, а также за реализацию программы спасения цивилизации, путём открытия дороги к колонизации сначала ближнего, а затем и дальнего космоса.

Решение Наградного комитета «Слава России» было подписано 7 января 2018 г., а 8 апреля награда была передана начальником Войсковой Православной Миссии И.Е.Смыковым сыну учёного – ведущему специалисту по истории советской пилотируемой космонавтики, эксперту по особо важным историческим расследованиям А.В.Глушко.

Это решение было принято после того, как стало известно том, что на протяжении 14-летнего периода, когдаВ.П.Глушко возглавлял НПО «Энергия» (ныне – РКК«Энергия» имени С.П.Королёва), и под его руководством были созданы: орбитальные станции «Салют-6», «Салют-7», «Мир»; ракетно-космическая система «Энергия» — «Буран» и др. космические объекты, начиная с правительства СССР, до сих пор, учёный не получил ни одной награды. Стараясь хотя бы частично восстановить несправедливость, было решено вручить ему эту награду общественного признания.

В 2008 г. к 140-летию со дня рождения Государя Императора Николая Второго по инициативе и трудами Войсковой Православной Миссии совместно с Наградным Комитетом ордена «Слава России» по благословению блаженнейшей памяти Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Лавра, был учрежден орден «Святой Страстотерпец Царь Николай».

Среди кавалеров Ордена – Его Святейшество Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, Первоиерарх РПЦЗ митрополит Иларион, ряд видных иерархов РПЦ МП, среди них: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Ташкентский и УзбекистанскийВикентий, митрополит Воронежский Сергий, митрополит Липецкий и Елецкий Никон, митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий, епископ Тихон (Шевкунов), схиархимандрит о. Илий (Ноздрин), схиигумен Сергий (Романов), Его Королевское Высочество Кронпринц Югославии Александр Второй Карагеоргиевич, правнук Эрцгерцога Франца Фердинанда Его Светлость Князь Лео фон Гогенберг, Ольга Николаевна Куликовская-Романова, всемирно известные кинорежиссеры Эмир Кустурица, Никита Сергеевич Михалков, Николай Петрович Бурляев, народный артист России Александр Яковлевич Михайлов, православные историки и писатели Александр Боханов, Борис Галенин, Юрий Воробьевский, Петр Мультатули, Альфред Мирек, Сергей Фомин, великий русский художник Павел Рыженко, путешественник-миссионер протоиерей Феодор Конюхов, православный меценат и храмоздатель Виктор Иванович Тырышкин, председатель Всероссийского Монархического Центра Николай Николаевич Лукьянов, известные тележурналисты Аркадий Мамонтов и Елена Козенкова, ряд представителей православного духовенства и православно-монархической общественности, среди которых видное место занимают Любовь Васильевна Родионова – мать рядового Пограничных войск России Евгения Родионова, казнённого в 1996 г. чеченскими сепаратистами за отказ изменить Присяге и Православию, и с тех пор почитаемому многими православными как святой мученик, Председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» Леонид Петрович Решетников и глава Союза Православных Хоругвеносцев Леонид Донатович Симонович-Ник шич, игумен Сергий (Рыбко), протоиерей Артемий Владимиров, протоиерей Владимир Волгин.

Главная цель Ордена – способствовать развитию монархического самосознания Русского народа, обретения правды о Государе Императоре Николае Втором Александровиче и Царской России, сохранение духовного, военного и культурного наследия Святой Руси и Российской Империи, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Девиз Ордена Святого Страстотерпца Царя Николая: «За верность Богу и Его Помазаннику».