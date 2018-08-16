Опять с курсом рубля в России чудят

Спрашивается — зачем дестабилизируется экономическое и финансовое положение в стране? Зачем вы сами то «лодку раскачиваете»?

Ситуация и так уже от, заявленной «пенсионной реформы», ни к черту.

Посмотрите: цена нефти на мировом рынке высокая, страна давится «нефтяными» долларами, а Центробанк РФ курс рубля с начала года обвалил с 57 рублей на …%.

Это при заявленной то годовой инфляции в 3%.

Предыдущие финансовые потрясения и огромные потери государственных ресурсов ничему не научили? За финансовое положение в стране кто-нибудь отвечает?

Где заявленные Центробанком эффективные рычаги управления?

Где они? Почему своевременно не срабатывают? Где этот … Центробанк?

Где экономическая стабильность? – Бестолковое в экономике управление.

Нет в мире такой страны, где ни во что не ставят свою валюту, как у нас в России.

Рубль со времен СССР обесценили в 100 000 раз — с 70 копеек, до 70 рублей (с учетом деноминации в 1000 раз в 1997 г.). Вы только вдумайтесь в эту цифру!

Ведь девальвацией рубля убили всю, ориентированную внутрь промышленность, «гвоздя» в стране уже не делают, ничего же не осталось, всё «китайское». Сами себя обокрали и ограбили в 100 000 раз.

Откуда у вас будут рабочие места, если убивается рубль, а вместе с ним сельское хозяйство, и промышленность. Потому сегодня в стране 30 миллионов незанятого населения трудоспособного возраста. Где людям работать? Вот потому у вас на одного пенсионера один работающий. Потому и денег нет в Пенсионном фонде. – А откуда им взяться, если внутренняя промышленность вместе с рублём убивается, а доходы от экспорта остаются в оффшорах.

Вы так в скором времени вообще страну разорите и никаких пенсий не будет.

За падением курса рубля у вас опять последует остановка и спад в экономике.

— Не помните? Ведь уже сто раз так было. И никого ничему не научило.

Есть в России сколько-нибудь мыслящее в экономике управление?

Центробанк РФ не справляется с возложенными на него обязанностями контроля и стабилизации. Какие кадры — таковы и результаты.

Вот, вскоре забегают, будут исправлять ситуацию, «пожар тушить». А скажите, что сейчас делают финансовые контролеры из Правительства? – Ничего.

Получают миллионные зарплаты, а никакой экономической стабильности нет.

Плохо, очень плохо в Правительстве РФ и Центробанке РФ управляют финансами государства и экономикой. — Безответственность и бессовестность.

При огромном объеме притока валютной выручки от продажи природных ресурсов – в России разруха и разорение. А что, если «фортуна» с ценами переменится? — Крах!

Нет в России никакого выбора в управление мыслящих и болеющих за страну и народ людей. — Это главная общая беда. От неё производные и все другие.

Владимир Гаврматюк

Россия, г. Вологда

13.08.2018 г.