Операция Мармара – современный метод лечения мужского бесплодия стал доступен в Александро-Мириинской клинической больнице

На сегодняшний день микрохирургическая операция Мармара – это самый эффективный и щадящий метод лечения варикоцеле (варикозного расширения вен гроздьевидного сплетения яичка). Данная патология у мужчин является распространенным заболеванием, и в ряде случаев может быть причиной мужского бесплодия, приводя к нарушениям количественных и качественных показателей спермы. Методика Мармара широко применяется по всему миру. В Архангельске такие операции проводят только в Александро-Мариинской областной клинической больнице.

Высокотехнологичный метод лечения стал доступен благодаря современному оборудованию и профессиональной подготовке специалиста.

В марте этого года врач-уролог урологического отделения АМОКБ Сергей Выборнов успешно прошел подготовку на первом российском курсе по мужской репродуктивной микрохирургии в Университетской клинике МГМСУ им. Евдокимова в Кусково. Этот курс был инициирован главным урологом России и Минздрава РФ Дмитрием Пушкарем и прошёл под руководством профессора Ника Ахвледиани. На сегодняшний день он является единственным в России специалистом, микрохирургические навыки которого сертифицированы в лучшей школе по микрохирургии мужских гениталий в Корнельском университете (США, Нью-Йорк).

Как поясняют специалисты, при выявлении варикоцеле операция Мармара обладает рядом существенных преимуществ, в сравнении с другими типами операций и методик терапии. К таковым можно отнести: небольшой разрез в области паха, минимальный риск повторного развития патологии, короткий реабилитационный период. Мужчина может быстро вернуться к привычному образу жизни после выполнения операции. Сама операция проходит без существенных кровопотерь, так как окружающие мягкие ткани при этом практически не подвержены излишнемутравмированию.

«В ходе выполнение операции врач задействует специальный микроскоп, который позволяет обойти артерии. При других хирургических видах терапии варикоцеле риск повреждения артерий яичка составляет до 35-45%, что приводит к нарушению его питания и развитию серьезных осложнений. Поэтому современные специалисты отдают предпочтение именно этому методу терапии», — говорит заведующий урологическим отделением Владимир Ляшенко.

Операция проводится с применением операционного микроскопа CarlZeissOPMIVario. Данное оборудование находится в распоряжении больницы уже больше года и на сегодняшний день с его помощью проведено более 70-ти операций по Мармару с положительным эффектом.арха

Преодоление мужского фактора бесплодия в современных условиях трудно себе представить без применения микрохирургических технологий. Перечень возможностей современной мужской репродуктивной микрохирургии постоянно расширяется.

В урологическом отделении Александро-Мариинской областной клинической больницы успешно оперируют при таких патологиях как варикоцеле, обструктивной и необструктивной азооспермии у мужчин, сперматоцелле – и это далеко не полный перечень. Все эти патологии напрямую связаны с репродуктивными функциями мужчины, поэтому сложно переоценить важность подобных операций, — сообщили нам в Министерстве здравоохранения Астраханской области.

Добавим, что операции выполняются бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.