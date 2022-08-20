Операция России на Украине приведет к окончанию доминирования Запада. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому изданию Tichys Einblick. По мнению венгерского премьера противостояние с РФ приведет к ослаблению позиций Евросоюза.

Премьер указал на провал санкционной политики ЕС, которая «не смогла дестабилизировать Россию», а также нанесла «колоссальный ущерб» экономике Европы.

«Вполне возможно, что именно эта война демонстративно положит конец западному превосходству. Выигрывают те, у кого есть собственные источники энергии. Россиянам используют ситуацию с выгодой для себя. Импорт Евросоюза из России сократился на четверть, а доходы «Газпрома» удвоились», – отметил политик.

Орбан также обратил внимание, что значительное число государств мира не поддержали США и ЕС по украинскому вопросу: Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, а также арабские и африканские государства.

Венгерский лидер уверен, что Запад не сможет «выиграть это вооруженное противостояние военным путем».

Едва ли это точка зрения одного Орбана. Скорее всего он выражает мнение значительной части европейской элиты, заинтересованной во взаимовыгодном сотрудничестве с Россией.

Коллективный Запад вовсе не так монолитен как кажется.