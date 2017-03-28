Опасная для жизни и здоровья шаурма продавалась на рынке «Северный» в Чебоксарах

С участием специалистов Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области прокуратурой Московского района г. Чебоксары в соответствии с Планом реализации совместных мероприятий (рейдов), направленных на выявление фактов реализации и оборота продовольственных товаров, ввоз которых на территорию Российской Федерации запрещен или ограничен, проведена проверка индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность по обороту животноводческой продукции на территории ТК «Северный» г. Чебоксары Чувашской Республики.

Проверка направлена на предотвращение нарушений законодательства, регулирующего оборот продовольственных товаров, в том числе на предмет выявления фактов реализации продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ, соблюдения участниками продовольственного рынка требований законодательства к качеству и безопасности пищевых продуктов.

В ходе проверки выявлены нарушения в двух торговых киосках, арендованных индивидуальными предпринимателями для изготовления готового продукта шаурмы. Предприниматель осуществлял прием и хранение мяса птицы без ветеринарно-сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар, — сообщили нам в Россельхознадзоре по Чувашской Республике и Ульяновской области.

Также нарушения обнаружены в кафе, арендуемом юридическим лицом, находящемся на территории ТК «Северный», где прием, хранение животноводческой продукции осуществлялись без ветеринарных сопроводительных документов и товарно-транспортных накладных.

По выявленным нарушениям все материалы проверки переданы в прокуратуру Московского района г. Чебоксары.