Новости

Авторы



Происшествия

Вернуться на главную Подписаться на RSS рассылку

Опасная чехарда вокруг Исаакиевского собора

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Февраль 13
14:39 2017
Распечатать новость Поделитесь с друзьями

12 февраля, состоялась очередная незаметная репетиция революции в городе «трёх революций» Петербурге. Видимо, через сто лет откуда-то из-под земли вылезли духи тех, кто свергал установленную Господом монархию, взрывал храмы и расстреливал священников.  И я имею в виду не только сборище бесноватых оттопырков, в экстазе богоборчества слившихся с  профессиональными педерастами, я имею в виду ВСЁ, что сегодня происходило и происходит вокруг Исаакиевского собора в Санкт Петербурге.

Меня конечно интересует и беспокоит сам факт присутствия на Исаакиевской площади богоборцев, открыто выступающих против церкви и против власти. Но есть и другой важный вопрос – почему администрация Петербурга и Митрополия не могут выработать четких согласованных действий по законному возвращению Исаакиевского собора церкви?

В 10-30 я с соратниками пришёл в храм для участие в Крестном ходе. Радость молитвенного шествия омрачалась некоторыми обстоятельствами. С учётом того, что владыка Варсонофий уже согласовал митинг на Марсовом поле 7-го февраля, где было около пятидесяти человек, а потом неожиданно благословил Крестный ход вокруг Исаакия 12 февраля и  19 февраля, я предположил, что за четыре дня соберётся всего в десять раз больше. Я почти угадал, хотя желающих принять участие в таком важном мероприятии было в сотни раз больше. Но люди за столь малый срок реально не смогли получить полную информацию и скорректировать время. Ведь многие хотели приехать и из других городов, но не приехали, так как привыкли к таким масштабным и важным мероприятиям готовиться не за три дня.

На самом деле, я не знаю, сколько человек было на Крестном ходе 12 февраля, не считал, но явно мало, так как многие узнали о мероприятии слишком поздно, а многие не узнали вовсе. Возможно, 19 февраля будет не много  больше народа, а, возможно, меньше, так как в этот же день согласован ещё один Крестный ход с названием «Молодёжный», который безусловно оттянет на себя часть верующих. В итоге вместо одного масштабного Крестного хода, который бы мог собрать десятки тысяч людей и показать истинных хозяев города – власть и церковь, проходит ряд раздробленных мероприятий, которые показывают наш отвратительный организационный уровень и неспособность координировать действия. Кстати говоря, именно такой масштабный Крестный ход совсем недавно и предлагал провести депутат Виталий Милонов, и времени для оповещения народа было достаточно. Но ни Губернатор, ни Владыка-Митрополит не поддержали эту своевременную и адекватную идею. Теперь имеем, что имеем…

Показателен тот факт, что сразу после Крестного хода 12 февраля на площадь выпустили стадо моральных уродов, о которых с маниакальным восторгом висельников написали либеральные СМИ. Видите ли, потомки недобитых хазар с педерастами и нацистами окружили кольцом либеральных нибелунгов  (Кольцо́ Нибелу́нга (нем. DerRingdes Nibelungen, Nibelungen — в переводе означает — дети тумана) Исаакий, образуя недетский синий туман в центре города святого Петра. http://www.interfax.ru/russia/549553 И полиция, как всегда, была супер корректна с теми, кто при первой же возможности будет бросать горящие бутылки в представителей официальной власти. Но власть не умеет или не хочет принимать превентивные меры, главное, чтобы сегодня не кидали, а завтра увидим… А то, что уже увидели на Украине, руководство уже не помнит? Я напомню! Там был тот же сценарий! Собрались на центральной площади с протестами против законной власти, власть думала «само рассосётся», но не рассосалось, и земля до сих пор умывается кровью.

Неужели кто-то считает, что Максик и Борюсик (Резник и Вишневский-Кролик) чем–то отличаются по сути от Яценюка, Портникова http://dosie.su/politika/23692-gomoseksualist-i-ideolog-maydana-prizval-dobivatsya-razvala-rossii.html или Тягнибока? Да ничем! Тогда почему до сих пор им позволено провоцировать народ и собирать вокруг себя агрессивные отбросы общества? Может, для того, чтобы сосчитать врагов? Так уже сосчитаны и помечены мелом. Может есть неведомый народу хитрый план и власть специально подставляется давая повод дискредитировать себя и церковь? Но вряд ли мазохистские тенденции свойственны современному начальству. Тогда почему и власть, и церковь своим безмолвием и неорганизованностью дают возможность врагам страны набирать баллы в пул революции за год до выборов Президента России? Вы хотите повторить украинский сценарий, в котором безмолвие властей привело к катастрофе? У вас есть какая-то другая запасная Россия?  У нас её нет! Она у нас одна!

Что ещё нужно, чтобы выполнялись указы Губернатора, и чтобы восторжествовала историческая справедливость? Нужно уметь слышать народ, а не кучку политических и половых извращенцев, работающих на разрушение нашей страны, и уметь договариваться с православной церковью. И ещё, ни Церковь, ни Власть не должны бояться открыто защищать наши законы и наш народ. Ведь получается народ пытаются использовать для проявления воли начальства без участия самого начальства — и светского,и церковного. А так не бывает. Народ ждёт внятного голоса предстоятелей Государства и Церкви. Народ желает в такие дни видеть стоящих рядом Губернатора и Митрополита с призывом один раз выйти на Крестный ход в поддержку исторического события – возвращения храма храму и на этом завершить спор с бесами. Поверьте, пришло бы более ста тысяч и где бы тогда оказалась кучка трясущихся провокаторов со своими голубыми ленточками? Но увы! У нас происходит полит-корректный, толерантненький иопасный диалог власти с теми, кто еёненавидит. При чем СМИ, как часть пятой колонны,в этом диалоге играют не последнюю роль комментируя с придыханием каждое лживое слово оппозиционеров явно выигрывая в информационной войне против Петербурга и России. Выигрывая  лишь по тому, что официальный голос власти растворяется в потоке лжи и передёргиваний со стороны СМИ часть из которых финансируется из госбюджета.  Люди в такой ситуации чувствуют себя не защищёнными и живущими отдельно от Государства. Когда молчит Церковь, то и от церкви!

Сегодня революции и перевороты начинаются в интернете. Технология отработана и весьма эффективна.  В статье, опубликованной в авторитетном журнале «Nature», рассказывается, как призыв в Facebook прийти на выборы в палату представителей США непосредственно увеличил явку на 60 тысяч избирателей, за счет вирусного распространения — еще на 280 тысяч избирателей, что в целом добавило 340 тысяч голосов. В Гватемале с помощью социальных сетей граждане сместили коррумпированное, связанное с организованной преступностью правительство. Всего12 человек, обычных граждан, через Facebook призвали друзей выйти на центральную площадь с плакатами «Подайте наконец в отставку». В назначенный день вышли 30 000 человек! Акция переросла в митинги по всей стране, затем началась массовая забастовка. Через несколько дней президент и правительство подали в отставку. К слову, сообщество Facebook является самой многочисленной «популяцией» планеты, опережающей Китай и Индию.

Фейсбук – это  еврейско-американский проект, какой с них спрос? Но вот почему сегодня официальные прогосударственные СМИ позволяют себе освещать  события вокруг Исаакия с точки зрения антиклерикалов и русофобов ещё и подливая керосина сказками об антисемитизме? https://life.ru/t/мнения/972662/kak_vitaliia_milonova_niedovarili_v_kotlie Только по тому, что им разрешает это делать государство!

Сегодня ни церковная ни светская власть не имеют права молчать делая вид что ничего не происходит. Происходит!  Нас загоняют в информационное идеологическое рабство. Если в ближайшее время не будет внятного озвучивания позиции, и выхода из подковёрной трусливой возни, то сама идея соборности будет дискредитирована, и народ будет дезориентирован окончательно. Соборность растворится в десятках мелких, плохо организованных мероприятий с комсомольским душком, а на наших улицах будут глумиться адепты майдана под зорким присмотром плотоядных неолиберальных СМИ. В такой ситуации будет достаточно искры чтобы вспыхнул пожар. И не самое ли время переименовать «город трёх революций» в «город шестисот храмов», около четырёх сот из которых в Петербурге уничтожили резники, вишневские и их подельникипосле 1917 года?

Анатолий Артюх

Руководитель ШТАБА-АНТИМАЙДАН

Руководитель Движения «СТРАТЕГИЯ»

12.02. 17

Тэги
МайданПравославиеРусофобияСанкт-Петербург
Страны
РоссияУкраина

Об авторе

Подняться вверх 📄Посмотреть все статьи автора

Похожие новости

Подняться вверх
Российское НИС «Академик Трешников» эвакуировало орнитолога со сломанным позвоночником

Российское НИС «Академик Трешников» эвакуировало орнитолога со сломанным позвоночником

На борт НИС «Академик Трешников» эвакуирована девушка-орнитолог со сломанным позвоночником. Судно сделало первую остановку на острове Марион (Marion), принадлежащем ЮАР. На острове находится орнитологическая станция, на которой работают 24 ученых.

Объявление

Наиболее интересное

Соцсети


Реклама

Разные публикации
При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.

О нас

Сервисы портала

Использование информации

Партнёрство

Развитие сайта

2004 - 2017© 2016 Copyright ИА "Русские Новости". All Rights reserved.