Опасная чехарда вокруг Исаакиевского собора

12 февраля, состоялась очередная незаметная репетиция революции в городе «трёх революций» Петербурге. Видимо, через сто лет откуда-то из-под земли вылезли духи тех, кто свергал установленную Господом монархию, взрывал храмы и расстреливал священников. И я имею в виду не только сборище бесноватых оттопырков, в экстазе богоборчества слившихся с профессиональными педерастами, я имею в виду ВСЁ, что сегодня происходило и происходит вокруг Исаакиевского собора в Санкт Петербурге.

Меня конечно интересует и беспокоит сам факт присутствия на Исаакиевской площади богоборцев, открыто выступающих против церкви и против власти. Но есть и другой важный вопрос – почему администрация Петербурга и Митрополия не могут выработать четких согласованных действий по законному возвращению Исаакиевского собора церкви?

В 10-30 я с соратниками пришёл в храм для участие в Крестном ходе. Радость молитвенного шествия омрачалась некоторыми обстоятельствами. С учётом того, что владыка Варсонофий уже согласовал митинг на Марсовом поле 7-го февраля, где было около пятидесяти человек, а потом неожиданно благословил Крестный ход вокруг Исаакия 12 февраля и 19 февраля, я предположил, что за четыре дня соберётся всего в десять раз больше. Я почти угадал, хотя желающих принять участие в таком важном мероприятии было в сотни раз больше. Но люди за столь малый срок реально не смогли получить полную информацию и скорректировать время. Ведь многие хотели приехать и из других городов, но не приехали, так как привыкли к таким масштабным и важным мероприятиям готовиться не за три дня.

На самом деле, я не знаю, сколько человек было на Крестном ходе 12 февраля, не считал, но явно мало, так как многие узнали о мероприятии слишком поздно, а многие не узнали вовсе. Возможно, 19 февраля будет не много больше народа, а, возможно, меньше, так как в этот же день согласован ещё один Крестный ход с названием «Молодёжный», который безусловно оттянет на себя часть верующих. В итоге вместо одного масштабного Крестного хода, который бы мог собрать десятки тысяч людей и показать истинных хозяев города – власть и церковь, проходит ряд раздробленных мероприятий, которые показывают наш отвратительный организационный уровень и неспособность координировать действия. Кстати говоря, именно такой масштабный Крестный ход совсем недавно и предлагал провести депутат Виталий Милонов, и времени для оповещения народа было достаточно. Но ни Губернатор, ни Владыка-Митрополит не поддержали эту своевременную и адекватную идею. Теперь имеем, что имеем…

Показателен тот факт, что сразу после Крестного хода 12 февраля на площадь выпустили стадо моральных уродов, о которых с маниакальным восторгом висельников написали либеральные СМИ. Видите ли, потомки недобитых хазар с педерастами и нацистами окружили кольцом либеральных нибелунгов (Кольцо́ Нибелу́нга (нем. DerRingdes Nibelungen, Nibelungen — в переводе означает — дети тумана) Исаакий, образуя недетский синий туман в центре города святого Петра. http://www.interfax.ru/russia/549553 И полиция, как всегда, была супер корректна с теми, кто при первой же возможности будет бросать горящие бутылки в представителей официальной власти. Но власть не умеет или не хочет принимать превентивные меры, главное, чтобы сегодня не кидали, а завтра увидим… А то, что уже увидели на Украине, руководство уже не помнит? Я напомню! Там был тот же сценарий! Собрались на центральной площади с протестами против законной власти, власть думала «само рассосётся», но не рассосалось, и земля до сих пор умывается кровью.

Неужели кто-то считает, что Максик и Борюсик (Резник и Вишневский-Кролик) чем–то отличаются по сути от Яценюка, Портникова http://dosie.su/politika/23692-gomoseksualist-i-ideolog-maydana-prizval-dobivatsya-razvala-rossii.html или Тягнибока? Да ничем! Тогда почему до сих пор им позволено провоцировать народ и собирать вокруг себя агрессивные отбросы общества? Может, для того, чтобы сосчитать врагов? Так уже сосчитаны и помечены мелом. Может есть неведомый народу хитрый план и власть специально подставляется давая повод дискредитировать себя и церковь? Но вряд ли мазохистские тенденции свойственны современному начальству. Тогда почему и власть, и церковь своим безмолвием и неорганизованностью дают возможность врагам страны набирать баллы в пул революции за год до выборов Президента России? Вы хотите повторить украинский сценарий, в котором безмолвие властей привело к катастрофе? У вас есть какая-то другая запасная Россия? У нас её нет! Она у нас одна!

Что ещё нужно, чтобы выполнялись указы Губернатора, и чтобы восторжествовала историческая справедливость? Нужно уметь слышать народ, а не кучку политических и половых извращенцев, работающих на разрушение нашей страны, и уметь договариваться с православной церковью. И ещё, ни Церковь, ни Власть не должны бояться открыто защищать наши законы и наш народ. Ведь получается народ пытаются использовать для проявления воли начальства без участия самого начальства — и светского,и церковного. А так не бывает. Народ ждёт внятного голоса предстоятелей Государства и Церкви. Народ желает в такие дни видеть стоящих рядом Губернатора и Митрополита с призывом один раз выйти на Крестный ход в поддержку исторического события – возвращения храма храму и на этом завершить спор с бесами. Поверьте, пришло бы более ста тысяч и где бы тогда оказалась кучка трясущихся провокаторов со своими голубыми ленточками? Но увы! У нас происходит полит-корректный, толерантненький иопасный диалог власти с теми, кто еёненавидит. При чем СМИ, как часть пятой колонны,в этом диалоге играют не последнюю роль комментируя с придыханием каждое лживое слово оппозиционеров явно выигрывая в информационной войне против Петербурга и России. Выигрывая лишь по тому, что официальный голос власти растворяется в потоке лжи и передёргиваний со стороны СМИ часть из которых финансируется из госбюджета. Люди в такой ситуации чувствуют себя не защищёнными и живущими отдельно от Государства. Когда молчит Церковь, то и от церкви!

Сегодня революции и перевороты начинаются в интернете. Технология отработана и весьма эффективна. В статье, опубликованной в авторитетном журнале «Nature», рассказывается, как призыв в Facebook прийти на выборы в палату представителей США непосредственно увеличил явку на 60 тысяч избирателей, за счет вирусного распространения — еще на 280 тысяч избирателей, что в целом добавило 340 тысяч голосов. В Гватемале с помощью социальных сетей граждане сместили коррумпированное, связанное с организованной преступностью правительство. Всего12 человек, обычных граждан, через Facebook призвали друзей выйти на центральную площадь с плакатами «Подайте наконец в отставку». В назначенный день вышли 30 000 человек! Акция переросла в митинги по всей стране, затем началась массовая забастовка. Через несколько дней президент и правительство подали в отставку. К слову, сообщество Facebook является самой многочисленной «популяцией» планеты, опережающей Китай и Индию.

Фейсбук – это еврейско-американский проект, какой с них спрос? Но вот почему сегодня официальные прогосударственные СМИ позволяют себе освещать события вокруг Исаакия с точки зрения антиклерикалов и русофобов ещё и подливая керосина сказками об антисемитизме? https://life.ru/t/мнения/972662/kak_vitaliia_milonova_niedovarili_v_kotlie Только по тому, что им разрешает это делать государство!

Сегодня ни церковная ни светская власть не имеют права молчать делая вид что ничего не происходит. Происходит! Нас загоняют в информационное идеологическое рабство. Если в ближайшее время не будет внятного озвучивания позиции, и выхода из подковёрной трусливой возни, то сама идея соборности будет дискредитирована, и народ будет дезориентирован окончательно. Соборность растворится в десятках мелких, плохо организованных мероприятий с комсомольским душком, а на наших улицах будут глумиться адепты майдана под зорким присмотром плотоядных неолиберальных СМИ. В такой ситуации будет достаточно искры чтобы вспыхнул пожар. И не самое ли время переименовать «город трёх революций» в «город шестисот храмов», около четырёх сот из которых в Петербурге уничтожили резники, вишневские и их подельникипосле 1917 года?

Анатолий Артюх

Руководитель ШТАБА-АНТИМАЙДАН

Руководитель Движения «СТРАТЕГИЯ»

12.02. 17