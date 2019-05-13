Онлайн обменные пункты. На что следует обратить внимание.

Электронные платежи уже почти двадцать лет как стали неотъемлемым частью жизни современных людей. В далёкое прошлое уходит беготня по киоскам обменных пунктов или стояние в очереди банков, рази обмена валют. Куда проще всё это сделать не выходя из дома, совершив несколько действий в своём компьютере, или, и, вовсе, в наше время, когда столь стремительное развитие получили смартфоны и айфоны, то обмен валют стал возможным в любом месте вашего нахождения, где доступна мобильная связь или Wi-Fi.

Тем более, сейчас, когда, по сути, каждый пользователь ПК зарегистрирован хотя бы в одной или двух системах денежных переводов, то частым спросом пользуются онлайн обменные пункты для электронных валют. В настоящее время абсолютными лидерами в сфере интернет-платежей являются старейшие платежные системы «Яндекс.Деньги» и WebMoney, причём, в последнее время Яндекс.Деньги всё более и более являются популярной валютой в оплате товаров и услуг рунета, а WebMoney, хоть и постепенно ступают в Рунете, но в международных платежах товаров и услуг всё более и более популярны. Многие крупные магазины, не говоря об Алиэкспресс, очень охотно принимают WebMoney для оплаты товаров и услуг. Следующими по популярности в рунете являются PayPal (можно предположить, что это связано, главным образом, с покупкой/продажей в eBay) и QIWI. И, вот, для людей с поступлениями электронных денег, обменный пункт, в первую очередь, – это очень хорошая альтернатива для вывода электронных денег, если сравнивать подобными сервисами с банков и платежных терминалов, поскольку, комиссия ниже. Аналогично и если необходимо приобрести электронную валюту, то обменные онлайн пункты могут быль наиболее простым и наиболее выгодным способом. Большинство онлайн сервисов обмена валют работают со всеми популярными электронными деньгами.

Так что электронные платежи и обменные пункты крепко укрепились в нашей современной жизни, а для ведущих бизнес в сети, то и, зачастую, повседневной жизни. Электронных онлайн обменных пунктов довольно много. Переводы денежных единиц производятся в автоматическом режиме по курсу Банка России. С помощью онлайн калькулятора вы можете осуществить перевод в основных международных валютах. Конвертер валют должен показывать точную сумму обмена.

Сравнивайте комиссии онлайн обменных пунктов, за проводимые операции. Даже, небольшая разница при большой сумме может быть весьма значительной.

Как часть процесса оказания услуг, обменные пункты должны быть простыми и удобными, где не нужно часами разбираться, что и как делать, где же всё искать и как бы не ошибиться, ведь, это касается не чего-то, а денежных переводов.

Оценивайте и уровень доверия к обменному пункту, малоизвестному сервису, я бы не доверял для обмена большую сумму. Для начала, его стоило бы проверить меньшими суммами и постепенно, переходить на более большие.

При формировании цены экспортно-импортных операций важна точность расчетов, Поэтому всегда обращайте внимание на то, сколько знаков после запятой. Есть сервисы, где два знака после запятой — это плохо. Самым лучшим является результат конвертации с точностью до четвертого знака после запятой, но, в целом, чем больше, тем лучше. Важно, что бы курсы валют обновлялись ежедневно.

Обменные пункты могут отличаться скоростью выполнения операций. Обычно обмен происходит в автоматическом режиме, но, вот сроки начисления могут зависеть от множества факторов. И в одних обменных пунктах всё быстрее, в других существенно медленнее, особенно, если требуют участия человеческого фактора. Резерв объёма для обмена той или иной валюты может как раз дополнительно повлиять на скорость обмена.

Также, стоит отметить, что для осуществления операций обмена у одних не требуется подтверждения личности, а у других для осуществления операций на страницах обменных пунктов зачастую от пользователя требуют персональные аттестаты, наличие документального подтверждения учетных записей и доступ к паспортным данным. Но, как правило, подтверждение личности требуется лишь для первого обмена со своего аккаунта в системе.