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Онкологическая помощь в Астраханской области

рак
Февраль 03
05:56 2018
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Для дальнейшего совершенствования организации оказания медицинской помощи по профилю «онкология» в Астраханской области утвержден новый алгоритм действий и схема маршрутизации пациентов при подозрении или выявлении онкологического заболевания. В регионе сформировано так называемое «онкологическое звено 2-го уровня».

Теперь консультация врача-онколога поликлиники «онкологического звена 2-го уровня» должна быть проведена не позднее 5 рабочих дней с даты выдачи направления. Врач-онколог в течение одного дня с момента установления предварительного диагноза злокачественного новообразования должен организовать взятие биопсийного (операционного) материала. Срок выполнения исследования биопсийного материала не должен превышать 15 рабочих дней с даты его поступления в лабораторию.

Начать лечение в специализированном стационаре пациент сможет уже через 10 – 15 дней после установления диагноза.

«Это связано с введением предельного срока до начала оказания специализированной медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями, — говорит заместитель министра здравоохранения Астраханской области Наталья Степина. — Все это делается для того, чтобы пациенты не теряли драгоценное время в борьбе с онкологическими заболеваниями».

В Астраханской области первичное онкологическое звено 2-го уровня сформировано на базе городских поликлиник Астрахани и нескольких стационаров – ЧУЗ «МСЧ», больницы РЖД, Астраханской клинической больницы ФМБА, и Ахтубинской районной больницы. Городские жители будут обследоваться на базе поликлиник, а сельские – в стационарах согласно утвержденной схеме маршрутизации в зависимости от района проживания. Если у пациента на этом этапе подтверждается диагноз, связанный с онкологией, то он сразу же направляется для лечения по соответствующему профилю в областной онкологический диспансер или Александро-Мариинскую областную клиническую больницу, если нет – возвращается в территориальную поликлинику для наблюдения.

Тэги
АстраханьРак
Страны
Россия

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