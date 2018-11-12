Олег Валецкий об аресте Владимира Неелова

К сожалению, могу сообщить, что 26 октября арестован Владимир Неелов, являвшийся экспертом Центра стратегической конъюнктуры http://conjuncture.ru

Арест его мне поначалу показался недоразумением, но видимо все со временем перешло в серьезную плоскость.

https://www.kommersant.ru/doc/3793221

https://kompromat1.net/articles/101522-voennogo_eksperta_vladimira_neelova_obvinili_gosudarstvennoj_izmene

Центр стратегической конъюнктуры не был единственной площадкой, на которой Владимир публиковал материалы и по большому счету это была виртуальная площадка для разных авторов, которые писали любительства ради и в абсолютном большинстве друг с другом лично знакомы не были.

Для Владимира сайт ЦСК был не самой значительной такой площадкой,так как в последние два года он сотрудничал с иными изданиями, в частности с Взглядом https://vz.ru/opinions/expert/3804/ где собственно ему и заказывали темы.

Так как он выбрал тему своей диссертации частные военные компании, то публицистика для него была насколько понимаю не самым главным занятием

Тем не менее Владимир помог мне издать две книги в 2015 году: Валецкий О.В., Неелов В.М. Особенности ведения боевых действий в Афганистане (2001–2015). http://conjuncture.ru/book-valetskiy-neelov-afghanistan-2015/ и Валецкий О.В., Неелов В.М. Особенности партизанских и противопартизанских действий в ходе Иракской войны (2003–2011). http://conjuncture.ru/pocketbook-valetskiy-neelov-partisan-iraq/ и у меня о сотрудничестве с ним остались самые хорошие впечатления.

Эти два очерка я готовил, наряду с третьим изданием моей книги «Югославская война» https://www.ozon.ru/context/detail/id/7337741/ еще работая в Ираке и Афганистане в 2008-2012 годах.

С 2013 года, когда и был создан Центр стратегической конъюнктуры я начал публиковать материалы на сайте этого центра.

Для меня основными литературными темами были вооружённые конфликты в бывшей Югославии и вопрос разминирования, ибо напрямую были связанны с моей работой.

Темой вооруженных конфликтов в Ираке и Афганистане я стал интересоваться только, попав в эти страны и понятно, что информации имел мало. Поэтому Владимир и помог мне в 2014 году собранные материалы привести в приемлемое состояние, так как находясь в Сербии я не имел опыта самостоятельной подготовки такого рода работ, как не имел доступа к архивам.

Немного поэтому не понимаю в данном случае логику Новой газеты какой криминал в том,что была в 2014 году написанна книга двумя авторами которая не имела никакого отношения ни к России ни к Украине

https://www.novayagazeta.ru/news/2018/11/03/146499-novaya-gazeta-obnaruzhila-svyaz-arestovannogo-za-razglashenie-gostayny-eksperta-neelova-s-chvk-vagnera

Что касается темы российских ЧВК, то Владимир ими насколько мне известно особо не интересовался, ибо не был журналистом-расследователем и упомянул о них несколько раз в контексте своих настояний пропаганды принятия закона о ЧВК, хотя мне лично непонятно в нынешних условиях зачем России эти ЧВК.

http://conjuncture.ru/neelov-vz-ru-21-06-2018/

http://conjuncture.ru/neelov-vz-ru-28-04-2018/

http://conjuncture.ru/neelov-vz-ru-25-07-2018/

Я лично работал в американских и британских ЧВК и неоднократно писал, что они созданы для специфических нужд англосаксов.

В России частная инициатива в данной области была просто невозможна http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/340/ekspert-chvk-oleg-valeczkij-zhiznesposobnost-rossijskih-chvk-zavisit-ot-oficzialnoj-podderzhki-kremlya-6917

В 2013 году я отправил Ивану Коновалову из Центра стратегической конъюнктуры свой текст по западным ЧВК ,уже выходивший до этого в интернете http://pentagonus.ru/publ/istorija_sozdanija_chastnykh_voennykh_kompanij_i_pojavlenie_industrii_voennogo_predprinimatelstva_v_90_e_gody/19-1-0-1565 что послужило созданию нашей совместной книги Эволюция частных военных компаний(Год выпуска 2013,ISBN 978-5-906233-20-2,Тираж 500,Издательство Центр стратегической конъюнктуры https://www.ozon.ru/context/detail/id/25961105/ ) и на этом данную тему для себя закрыл, ибо то что наблюдал с 2004 года в области связанной с западными ЧВК в бывшем СССР, это было каким то авантюризмом и мошеничеством.

С трудом представляю, что мог секретного узнать Владимир-аспирант факультета международных отношений СПбГУ , нигде не воевавший и не имевший допуска к гостайнам, но предполагаю, что его подвели чрезмерные патриотические настроения.

Владимир сам не будучи участников боевых действий ни в Чечне, ни на Донбассе, в Питере частенько посещал различные ветеранские мероприятия ветеранов Донбасса, видимо готовя свою диссертацию , при том видимо забыв, что на таких мероприятиях людей «разных» хватает.

Человек знающий иностранные языки, ездящий заграницу и постоянно что-то выспрашивающий на таких мероприятиях, а при этом еще и «эксперт по ЧВК» вызывает привычное для нашей страны подозрение, и возможно кто-то в таких подозрениях переусердствовал либо кто-то Владимиру сообщил что-то что может и представляло какую-то тайну, но что собственно Владимир и не мог знать.

Ничего иного в голову тут не приходит и надеюсь, что все это окажется недоразумением.

Что касается моей скромной персоны, то я поражаюсь оперативности с которой СБУ Украины https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2018-11-06/sbu-raskryila-familiyu-rossiyskogo-pisatelya-ustroivshego-vzryiv-v-ukraine-foto-i-otvet-podozrevaemogo/145298 , отреагировало в понедельник на публикацию Новой газеты в субботу https://www.novayagazeta.ru/news/2018/11/03/146499-novaya-gazeta-obnaruzhila-svyaz-arestovannogo-za-razglashenie-gostayny-eksperta-neelova-s-chvk-vagnera .

Поневоле приходит в голову мысль, что и СБУ и Новая газета имеют каких-то одних и тех же информаторов, видимо имеющих какие-то общие с ними планы.

Свою точку зрения я высказал и нет смысла повторяться http://csef.ru/ru/nauka-i-obshchestvo/499/ocherednoj-fejk-ot-novoj-gazety-oleg-valeczkij-ne-svyazan-s-chvk-vagnera-8694

Единственно что повторяю что в 2014 году я вел достаточно активную общественную деятельность в Сербии и в Боснии и так в июне встречал в Баня Луке в Боснии в качестве переводчика делегацию Республики Южная Осетия посетившую Республику Сербскую https://prom1.livejournal.com/1768851.html ,в начале июля у меня была презентация моей книги на сербском языке «Сербские руны» в городе Невесенье в Боснии и Герцеговине https://prom1.livejournal.com/1767461.html ,в начале августа я был в качестве переводчика в составе сербской делегации в Южной Осетии https://prom1.livejournal.com/1768233.html , в середине августа я в Москве давал совместно с сербскими членами этой делегации интервью интернет-телевидению Фонда Горчакова https://prom1.livejournal.com/1769058.html ,а с октября по декабрь был занят вопросом приватизации моей сербской квартиры о чем имеются все необходимые документы.

Что касается бредовых обвинения о том, что я полтора года собирал каких-то людей на Украине для проведения терактов в Греции под прикрытием российских спецслужб https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/4555#.urA9faMk.dpbs , то я с 1996 года и до 2005 года вообще был и в самой то России один месяц, а на Украине был проездом.

В Боснии и Герцеговине я тогда работал сапером в различных компаниях как американских, британских и немецких так и в сербских, о чем в дальнейшем издал книгу Записки деминера» https://www.ozon.ru/context/detail/id/137587073/

Я тогда не участвовал в деятельности каких-либо политических организаций ни в России ни на Украине и единственные мои контакты с ними были во второй половине 2005-первой половине 2006 года, когда я находился в Москве и работая над изданием в 2006 году двух моих книг «Волки Белые» https://www.ozon.ru/context/detail/id/2683506/ http://militera.lib.ru/memo/russian/valetsky_ov01/index.html

и «Югославская война» https://www.ozon.ru/context/detail/id/2877021/http://militera.lib.ru/h/valetsky_ov01/index.html нуждался в поддержке -в презентациях этих книг и их распространении.

Я не имел и не имею никакого отношения к деятельности Стрелкова-Гиркина и то что он воевал в Боснии, не означает то что мы там встречались, а тем более дружили.

В Боснии много было добровольцев из как России, так и Украины и далеко не все из них виделись друг с другом и знали друг за друга, а тем более дружили.

Помимо это у меня не было почвы для сотрудничества со Стрелковым-Гиркиным, ибо в 90ых годах спецслужбы России крайне подозрительно относились к теме добровольчества в Югославии.

К тому же в Боснии, где мы с ним никогда не встречались, о нем было известно лишь как об историке и ветеране Приднестровья и никто его насколько мне известно с ФСБ не связывал.

https://birdinflight.com/ru/portret/20160711-ot-bosnii-iraka-istoriya-russkogo-dobrovoltsa-sapyora-pisatelya.html

Что касается короткого периода отправки организованных групп русских добровольцев то он был вызван контактами определённых сербских лиц с представителями тогдашней российской оппозиции.

После событий в Белом доме в Москве в октябре 1993 года эти контакты практически сошли на нет и больше организованных групп к сербам никто из России не отправлял.

После этого те, кто самостоятельно отправлялся воевать в Югославию российскими спецслужбами рассматривались как лица из категории повышенного риска, в которой встречаются потенциальные террористы и экстремисты, и с которой надо было «работать».

Я в этот период предпочитал работать сапером и после издания двух моих книг, в 2006 году отбыл обратно в Югославию где продолжил работу сапером.

https://prom1.livejournal.com/1771278.html

Упомянутый СБУ Александр Кравченко действительно был в двух отрядах вместе со мной, но на тот момент ему было, по-моему, 20 лет и он никакой политической деятельностью в Москве не занимался, тем более что сам был выходцем из Казахстана и тем более что получил в Боснии как русский доброволец два тяжелых ранения.

Помимо этого, я никогда не был в Греции и соответственно никто там меня не арестовывал в 2004 году, так как с апреля 2004 я отбыл в Ирак в состав британской частой военной компании на должность командира группы охраны Эринис https://prom1.livejournal.com/1767159.html и до 2012 года включительно периодически ездил в командировки в составе американских и британских ЧВК в Ирак и Афганистан, проходя все необходимые проверки Армии США

https://prom1.livejournal.com/1770767.html

https://prom1.livejournal.com/1770105.html

https://prom1.livejournal.com/1769889.html

У меня не было тем самым стимулов заниматься какой-либо террористической деятельностью тем более в Греции стране-члене НАТО, чью древнюю историю я всегда любил изучать и в настоящее время я как раз открыто занимаюсь писательской деятельностью https://prom1.livejournal.com/1765817.html и подготавливаю книгу по древней истории https://prom1.livejournal.com/1740270.html .