Олег Мельниченко: Религиозное образование должно способствовать укреплению межнационального и межрелигиозного мира

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко провел заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями на тему «Актуальные вопросы развития религиозного образования в Российской Федерации».

По словам сенатора, само понятие «религиозное образование» хотя и используется в федеральных законах, но его определение в законодательстве не закреплено. В широком значении это понятие включает в себя обучение религии и воспитание религиозными объединениями своих последователей, преподавание учебных предметов в рамках комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных школах, а также преподавание теологии в государственных и частных ВУЗах.

«Важность рассматриваемой темы напрямую связана с тем, что одна из важнейших основ единства российского общества — исторически сложившаяся система традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей народов России, и при этом одним из главных социальных институтов, сохраняющих эти ценности, являются религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России, во всём их многообразии», — отметил Олег Мельниченко. «Обеспечение политической и социальной стабильности, единства многонационального народа страны, — возможно только при условии обеспечения дальнейшего сохранения российской традиции межрелигиозного мира и согласия, что требует от всех нас эффективно противодействовать попыткам извне разрушить этот мир и согласие».

Глава Комитета СФ подчеркнул, что поэтому так важно религиозное образование, основанное на традициях наших народов, которое способствует укреплению межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что система теологического образования в России создана совсем недавно. В мае этого года состоялась первая в современной истории России защита диссертации на соискание ученой степени доктора теологии. И недавно был принят Федеральный закон «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и статью 87 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», которым духовным образовательным организациям было предоставлено право реализовывать программы дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. Тем самым созданы необходимые законодательные основы для выстраивания полноценной системы профессионального образования в рамках религиозных организаций.

«Государство во взаимодействии с мусульманской общиной России заинтересовано в развитии исламского образования и исламской богословской школы на основе российских религиозных традиций», — подчеркнул сенатор.

Олег Мельниченко напомнил, что в январе прошлого годаПрезидент России ещё раз отметил важность развития отечественной исламской богословской школы. В частности, в Казани на встрече с муфтиями религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии.

Поэтому, отметил глава Комитета СФ, совершенствование и развитие правовых, организационных и других условий осуществления религиозного образования в Российской Федерации является вопросом большого государственного значения.

Олег Мельниченко считает, что в плане законодательной работы профильные комитеты Совета Федерации и Государственной Думы должны уделять пристальное внимание совершенствованию законодательного обеспечения религиозного образования в Российской Федерации. В частности, он предложил в рамках деятельности Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных отношений (при Правительстве Российской Федерации) рассмотреть вопрос об установлении в федеральном законодательстве в качестве обязательного условия прохождение аттестации в соответствующей централизованной религиозной организации в Российской Федерации при допуске к осуществлению функций служителей и персонала религиозных организаций, лиц, получивших религиозное образование за рубежом.

Кроме этого, Олег Мельниченко отметил, что Министерству науки и высшего образования РФ предлагается совместно с заинтересованными государственными органами рассмотреть вопрос об организации на системной основе образовательных мероприятий, направленных на получение углубленных знаний о религиях, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России, специалистами органов государственной власти, занимающимися взаимодействием с религиозными организациями, вопросами укрепления межнационального и межрелигиозного согласия, противодействием экстремизму на национальной и религиозной почве.

При подготовке заседания Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера запросил информацию и предложения у органов исполнительной власти субъектов Федерации.

Сенатор озвучил некоторые предложения органов государственной власти субъектов Федерации. В том числе предложение в целях развития взаимодействия между светскими и религиозными образовательными учреждениями рекомендовать действующим в регионах Российской Федерации ректорским советам дополнительно осуществлять межвузовское взаимодействие на уровне проректоров по научной и учебной работе, а также развивать сетевое сотрудничество между светскими и духовными образовательными организациями всех уровней, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

На мероприятии были рассмотрены вопросы взаимодействия духовных образовательных учреждений, созданных централизованными религиозными организациями, с органами государственной власти и органами местного самоуправления.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, заместитель Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов, представители религиозных организаций и объединений, законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, научного и экспертного сообщества.