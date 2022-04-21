Политика

Олафу Шольцу грозит отставка из-за нежелания поставлять оружие Украине

Автор: ИА “Русские Новости”

Spiegel: Олафу Шольцу (Olaf Scholz) грозит отставка из-за нежелания поставлять оружие Украине.

Сообщается, что недовольство решением канцлера нарастает внутри коалиции, но оппозиция уже на следующей неделе может фактически запустить процедуру объявления недоверия Шольцу.

От себя заметим, что Олаф Шольц не против поставок оружия против России, он только за. Поставки Украине от немецких производителей будут включать противотанковое оружие, средства ПВО и боеприпасы, заявил канцлер ФРГ, не упомянув тяжелые вооружения.

Германия поможет профинансировать прямые поставки вооружения от немецких производителей украинской стороне, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц  во вторник, 19 апреля.

То есть Олаф Шольц, просто, хочет не портить окончательно отношения с Россией, ведь, война на Украине не долго продлится, если это не перейдёт в очередную Мировую войну. Словом, виновником первых двух была Германия, у неё есть шанс и в Третьей взять инициативу у США в свои руки.

Олаф Шольц не замечен в симпатиях к России, но он прагматичный политик и, главное, адекватный. Устранив его и в Германии придут неадекваты.

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