Оказывается под Харьковом было не поражение, это был очень «хитрый план»

Официальное заявление МО РФ по поводу ситуации на Харьковском направлении:
Для достижения целей СВО принято решение перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении. В течение трёх суток проведена операция по свертыванию и переброске Изюмско-Балаклейской группировки войск на территорию ДНР.
Проведён ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. В целях недопущения ущерба войскам РФ по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии.
ВС РФ за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии.
Комментарий. А мне ведь умные люди говорили вчера, Юр, что ты панику разводишь, это не поражение, это все очень хитрый план. А я не верил, и зря.
То есть, если я правильно понимаю сказанное, а я не могу НЕ ВЕРИТЬ МО РФ, Верно? Оказывается, что все, что произошло с 7 по 10 сентября это был просто очень хитрый план по выводу российской армии из Балаклеи, Изюма и Купянска.
Жаль, что об этом плане, не сообщили сотням тысяч человек, которые нам доверились, и Харьковской ВГА, которую видимо тоже не посвятили в детали этого плана, а потому она удирала вчера вечером из Купянска, как говорят «в одних портках», а российская армия, я так понимаю в полном соответствии с планом оставила под Изюмом большое количество топлива и БК, который теперь завладевшие (как я должен понимать) в соответствии с этим же самым планом ВСУ использует по назначению против нас.
Я ничего не пропустил? Я все правильно понял в сообщении Конашенкова?
А ведь в 1942 году Совинформбюро было честнее (от 25 июня 1942 года):
«В течение 25 июня на Харьковском направлении наши войска продолжали бои с наступающими войсками противника. После упорных боёв наши части оставили г. Купянск».
П.С. Кстати, на месте МО РФ я бы уже начал готовить речь для генерала Конашенкова согласно какого плана уже очень скоро будут сданы и северо-восточные части Харьковской области (это скоро понадобится).
ПП.С. И меня очень попросили в личке жители Херсона, что когда МО РФ начнет приводить в действие план по плановой переброске своих войск из Херсона на Донбасс (естественно «для достижения целей СВО») пусть МО не сочтет за трудность и предупредит их об этом ну хотя бы за пару дней.
Вот и все, что я могу сказать по поводу официального заявления МО РФ по поводу ситуации на Харьковском направлении.