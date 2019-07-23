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Закон и беззаконие

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Одобрены изменения в закон об общих принципах организации местного самоуправления в России

Совет Федерации
Июль 23
17:17 2019
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На 463-м заседании Совет Федерации одобрил внесение изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13Федерального закона «О противодействии коррупции».

На рассмотрение коллег документ представил заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Законопроект был внесен заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Турчаком, соавторами стали члены Совета Федерации Олег МельниченкоАндрей ШевченкоВячеслав ТимченкоАндрей КлишасВалерий Рязанский и депутатыГосударственной Думы.

В законе речь идет об установления мер ответственности для депутатов представительных органов муниципальных образований, назначаемых за коррупционные правонарушения.

В документе предусматривается ответственность депутатов, членов выборного органа местного самоуправления (МСУ), выборных должностных лиц МСУ за представление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В случае представления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществ. характера, если искажение этих сведений является несущественным, к депутатам, членам выборного органа МСУ, выборным должностным лицам МСУ могут быть применены следующие меры ответственности: предупреждение,  освобождение депутата, члена выборного органа МСУ от должности в представительном органе муниципальном образования, освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий и так далее, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа МСУ, выборному должностному лицу МСУ указанных мер ответственности будет определяться муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта РФ.

Тэги
Совет Федерации
Страны
Россия

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