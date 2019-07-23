Одобрен закон урегулирования обращения с отходами I-II классов опасности

На 463-м заседании Совет Федерации одобрил внесение изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в части совершенствования правового регулирования обращения с отходами I-II классов опасности.

На рассмотрение коллег документ представил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев. Сенатор обратил внимание, что ежегодно в стране скапливается около 4 тысяч тонн и это очень опасно.

Закон разработан в целях исполнения поручений Президента РФ и является основой для реализации федерального проекта «Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности».

В законодательство вносятся изменения, предусматривающие создание федеральной схемы обращения с указанными классами отходов, утверждаемой Правительством РФ, соблюдение которой будет являться обязательным условием осуществления деятельности по обращению с этими отходами.

Также законом предусматривается создание федерального оператора по обращению с данными отходами, являющегося юридическим лицом и уполномоченного обеспечивать и осуществлять деятельность по обращению с такими отходами, который будет определяться Правительством Российской Федерации по предложению Росатома, закрепляется статус операторов по обращению с отходами I и II классов опасности, обладающих правом осуществлять обращение с названными отходами.

Документ устанавливает особенности обращения с отходами I и II классов опасности. Так, индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате деятельности которых образуются отходы, вправе осуществлять обращение с ними самостоятельно либо передавать их федеральному оператору в соответствии с договорами оказания услуг, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Кроме того, Федеральным законом уточняются полномочия Государственной корпорации по атомной энергии в области обращения с указанными классами отходов.