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Одна из самых почитаемых икон Царя-мученика Николая II теперь находится в сестрорецком казачьем храме

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Май 27
03:27 2018
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В марте 2018 года с Международной космической станции вернулись на Землю несколько икон — копий известной чудотворной мироточивой иконы Царя-мученика Николая II. Эти иконы на протяжении нескольких месяцев облетали земной шар, совершая таким образом крестный ход вокруг планеты Земля.

Проект был реализован по инициативе Войсковой православной миссии и посвящен столетию мученического подвига царской семьи последнего императора России Николая II.

Теперь побывавшие в космосе святыни передают в наиболее значимые храмы и монастыри Русской Православной Церкви, связанные с судьбой Династии Романовых. Одним из таких храмов, где будет храниться побывавшая в космосе икона, стала церковь Тихвинской иконы Божией Матери в Сестрорецке. Ее 20 мая 2018 годапередал храму начальник Войсковой православной миссии Игорь Евгеньевич Смыков.

Игорь Евгеньевич уже на протяжении нескольких лет сопровождает этот чудотворный образ царя-страстотерпца Николая II. Его стараниями икона побывала не только в церквях. Так, по инициативе Войсковой православной миссии чудотворная мироточивая икона царя Николая IIнесколько раз побывала в Областной больнице им. Ф.П. Гааза УФСИН РФ — одном из крупнейших и старейших учреждений пенитенциарной системы России. Перед святым образом служится молебен с акафистом. Организаторы этих посещений уверены, что такие мероприятия послужат заключенным утешением в скорбях и духовному исправлению.

Несколько раз привозил икону в сестрорецкий казачий храм, где особо почитают последнего императора России.

Первое сретение иконы Святых царственных мучеников, что находится в храме Тихвинской иконы Божией Матери города Сестрорецка, и иконы Царя-мученика Государя Императора Николая II произошло 11 сентября 2016 года.

Но особое событие случилось 28 января 2018 года. В этот день прихожане приложились к иконе Царя-мученика, которую доставил в храм Игорь Евгеньевич Смыков.Настоятель отслужил Божественную литургию, по окончании которой верующие показали архимандриту Гавриилу Коневиченко, что замироточила храмовая икона Святых Императора Николая Второго Александровича и Наследника Цесаревича, Верховного атамана казачьих войск России Алексея Николаевича, изображенных в казачьей форме.

«Августейшие святые покровители Державы Российской, ее народа и воинства показывают нам, что молятся о России, надо и нам усерднее молиться святым Царственным Мученикам и чтить их святую память, особенно в год столетия русской Голгофы на Урале», — сказал архимандрит Гавриил Коневиченко.

Теперь побывавшая в космосе икона Царя-мученика Николая II будет постоянно находиться в храме Тихвинской иконы Божией Матери, рядом с иконой святых Императора Николая Второго Александровича и Наследника Цесаревича Алексея, и верующие смогут молиться перед ней.

История создания иконы царя-мученика Николая II

Первообраз этой иконы был написан в 1996 году вСоединенных Штатах Америки иконописцем Павлом Тихомировым по заказу основательницы Общества почитателей русского дворянства Ии Дмитриевны Шмидт.

На этой иконе государь — в шапке Мономаха, со скипетром и державой. Слева на иконе изображен праведный Иов Многострадальный, в день памяти которого родился Николай II, справа — небесный покровитель Государя,святитель Николай Чудотворец. А внизу надпись: «Сия святая икона написана к прославлению Царя-мученика в России».

Сама икона и по сей день хранится дома у Ии Дмитриевны. Литографии же, сделанные с нее, она начала продавать, чтобы помочь русским людям, попавшим за границей в трудное положение, но большая часть из 44 тысяч копий была доставлена в Россию для благотворительного распространения среди верующих, почитающих Царя-страстотерпца и его семью. Первые литографии — сколько смог — привез в Россию родной брат Ии Дмитриевны, игумен Герман.

Одна из таких копий, оформленная в простой деревянный киот, была подарена московскому врачу, хирургу Олегу Ивановичу Бельченко. Он привез ее домой, перед этой иконой читались акафисты. 6 сентября 1998 года она заблагоухала, а 7 ноября 1998 года (в годовщину октябрьского переворота) — замироточила.

Хранитель иконы — Олег Иванович Бельченко — когда позволяет его плотный рабочий график, путешествует с ней по храмам и монастырям, а когда он занят, Олегу Ивановичу помогают верующие люди, почитающие Царя-мученика.

Начало этому движению было положено еще до канонизации царской семьи. Так, первый облет по периметру границ бывшей Российской Империи состоялся по благословению Патриарха Алексия II еще в 1999 году.

На сегодняшний день икона побывала уже в десятках епархий, на самолете крестным ходом облетела вместе с другими чудотворными образами вдоль границ всей страны, многие города и регионы.

Об иконе сняты документальные фильмы, написаны книги. Сейчас она является одной из самых известных и почитаемых икон Царя Николая II.

Тэги
Николай IIПравославие
Страны
Россия

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