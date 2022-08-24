Одна из главных угроз для Украины – это усталость мирового сообщества от войны. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.

«Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз, и с этой угрозой нужно работать, потому что нам нужно говорить, общаться, спрашивать людей, чтобы не было этой усталости. Потому что это очень, очень опасно для нас», – сказал он.

С каждым месяцем зависимость киевского режима от западной помощи усиливается. Нужно всё больше денег и оружия для поддержания жизнеспособности Украины. А впереди осень, отопительный сезон и экономический кризис в Европе.

Как долго готов Запад тащить украинский чемодан без ручки – покажет время. В Киеве резонно опасаются что союзники готовы их “слить”.