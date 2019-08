Обзор игрового автомата Bust The Bank

В игровом аппарате wulcan-igrovie-apparati.com/bust-the-bank привлекает внимание абсолютно все, начиная от приятного дизайна и завершая отлаженной игровой механикой. Стилистически развлечение разработано под старого однорукого бандита образца начала девяностых годов, музыкального сопровождения вообще нет, а геймплея крайне простой. Грубо говоря, перед нами предстает традиционный ретро-автомат, в котором нужно заострить сове внимание только на игре, а не визуальном оформлении.

Описание панели управления

На мониторе аппарата Bust The Bank в центральной части поля размещены большие яркие катушки, а внизу скромная панель управления, имеющая стандартный набор функций. Клавиша Старт запускает кручение барабанов, а Take Win контролирует, в какой момент забрать выигрыш. Кнопка bet One устанавливает сумму депозита на одну выбранную линию, а Line — количество активных полосок на следующий прокрут. Также пользователь может запустить спин с максимально возможной ставкой нажатием на клавишу Bet Max или активировать автоматическую игру с помощью клавиши Automatic Play. Всю информацию о правилах игры, таблицу выплат можно найти в справочных материалах, открывающихся через кнопку Help.

Игрок может свободно настроить разрешение монитора, включить или выключить звуковые эффекты. А каждая призовая комбинация обязательно сопровождается звоном будильника.

Как играть в автомат?

Люди, которые уже не один день провели за классическими однорукими бандитами, могут сразу же пропускать этот пункт. А для всех начинающих гемблерам составлю краткую памятку, которая позволяет без проблем втянуться в игровой процесс и начать получать прибыль.

В автомате Bust The Bank сначала нужно выбрать количество линий через клавиши Play 1 lines — Play 9 Lines. Профессиональные игроки не советуют выбирать максимальное число линий, потому что без проверенной стратегии проигрыш неизбежен. Далее нужно сделать ставку на те линии, на которых будет проходить основная игра. Конечно, чем больше выбрано полосок, тем выше шанс победить, но и больше необходимый депозит для запуска барабанов. На это настройка завершается. Остается только нажать на Старт и следить за яркими катушками.

Бесплатные вращения

Если на игровом полу выпадут сразу три Скаттер-знака, то пользователь автоматически получает целых сорок пять бесплатных кручений. В них игра проходит по последней сделанной ставке. А если во время фриспинов, игрок получит еще три изображения чемодана, то полученные деньги сохранятся, а отсчет бесплатных вращений обновится.

Игра Bust The Bank точно понравится всем любителям оригинальных фруктовых слотов. Фриспины с тройным мультипликатором ставки, реальная возможность забрать до девяти тысяч монет и удвоить полученный приз до сих пор привлекают гемблеров по всему миру.