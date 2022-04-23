Обзор букмекерской конторы Мостбет: линия, роспись и бонусы для клиентов

Букмекер Мостбет имеет многолетнюю историю. Виртуальная версия БК появилась несколько лет назад, а до этого оператор успешно предлагал ставки на спорт в своих наземных филиалах. Сегодня Mostbet входит в десятку лидеров беттинг-индустрии СНГ, а подтверждается это постоянно растущей посетительской аудиторией.

Официальный сайт и приложение

Администрация букмекера сразу предлагает клиенту скачать приложение. Софт выпускается для Айфон и Андроид и доступен бесплатно по ссылке с официального сайта. Мобильная версия идентична дизайну основной веб-платформы, но предполагает идеальную оптимизацию и моментальный отклик.

На регистрацию пари уйдет менее доли секунды. В лайве беттер не потеряет ценный коэффициент и сможет выйти в плюс по рискованной ставке. К тому же оператор подготовил удобный интерфейс. Как на сайте, так и в приложении представлено информативное меню статистики по каждому событию.

Линия и роспись БК Mostbet

Информация по актуальной линии публикуется в боковом меню. В верхней части находятся самые популярные направления в виде футбола, хоккея, баскетбола и тенниса. В каталоге спортивных дисциплин Mostbet представлено более 50 вкладок, а на некоторые делается отдельный акцент.

К примеру, уже более 2 лет организаторы букмекерской конторы выносят в отдельный класс соревнования по киберспорту. Беттерам предлагается не только следить за ключевыми турнирами. В обзор БК попадают в том числе любительские лиги.

Вкупе с подробной росписью в Mostbet беттер получает:

Глубокая линия. В каждом направлении представлены премьер и низшие лиги. В футболе оператор доходит до любительских соревнований стран Южной Америки.

Куча исходов. На каждое событие можно зарегистрировать несколько десятков пари разного формата. В лайве количество исходов меняется каждую секунду.

Аналитические инструменты. В окне события у беттера будет все, что нужно для составления прогноза и редактирования стратегии.

Продажа и страховка. В Mostbet часть ставок можно страховать заранее. Другие игрок может продать за 10 минут до окончания матча и минимизировать риски.

Долгосрочные ставки. В букмекерском клубе не обязательно ставить в лайве. Режим долгосрочных пари дает возможность определять чемпионов еще до начала сезона.

Все зарегистрированные беты отображаются в отдельной таблице. Беттер может смотреть, какие пари заходят, а какие ведут к проигрышу и создавать новые купоны, чтобы компенсировать убыток с проигрыша.

Бонусы для каждого клиента

Призовая система Мостбет может показаться скудной. Бонусы открываются по мере роста активности. Оператор поощряет клиентов, которые регулярно заносят депозиты, выигрывают и проигрывают деньги.

В бонусном наборе представлено следующее:

Фрибеты. Бесплатные ставки открываются по промокодам. Купоны носят общий характер и персональный.

Бонусы на экспрессы. Если одно событие из купона в 7 событий не зайдет, администрация вернет до 10000 руб. на счет.

Депозитные поощрения. Постоянное посещение клуба открывает для беттера возможность увеличивать депозиты на 100-150%. Информация об индивидуальных акциях публикуется в личном кабинете Мостбет.

Букмекер активно развивается и расширяется. Каждые полгода обновляется линия. Кроме того, для клиентов разрабатывается программа лояльности, предполагает новые призы за индивидуальные достижения.

Начать играть в Mostbet можно бесплатно. У каждого игрока есть безлимитный демосчет, с которого разрешается регистрировать пари на любое активное событие.