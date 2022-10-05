Обстановка на Старобельском направлении по состоянию на 16.00 5 октября 2022 года

▪️На Купянском участке 2 и 3 батальоны 14 отдельной механизированной бригады ВСУ начали продвижение в сторону Орлянки через серую зону между Петропавловкой и Ольшаной.

Одновременно с этим подразделения 14 бригады планируют штурм позиций ВС РФ в районе Таволжанки. Для усиления наступающей группировки в Двуречное переброшено несколько танков.

Однако несколько рот украинского соединения отказались наступать на Таволжанку в лоб из-за сложного рельефа и общей усталости личного состава.

▪️Через Коломак в направлении Купянска для усиления группировки ВСУ перед наступлением на Сватово и Троицкое прошла колонна воинской техники 14 омбр ВСУ.

▪️На Сватовском участке украинские формирования закрепились в Новоплатоновке и Богуславке. Для выравнивания линии фронта российские войска отступили из населенных пунктов. В «буферной зоне» между российскими подразделениями и украинскими формирования, наступающими со стороны Купянска, остались сёла Глушковка и Кругляковка.

▪️На Кременном участке продолжаются вылазки украинских диверсионно-разведывательных групп из села Терны на дорогу Сватово — Кременная.

▪️В район Лимана поставлена партия гражданских беспилотников, переоборудованных для сброса гранат. Кроме того, в город прибыла очередная группа иностранных наемников (в том числе арабов).