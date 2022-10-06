Обстановка на Соледарском направлении на 18.00 6 октября 2022 года

На данный момент группировка ВСУ на Бахмутском (Артемовском) направлении насчитывает, по разным данным, от 30 до 40 тысяч человек. В нее входят подразделения 55 омсбр, 93 омбр, 128 огшбр, а также боевики батальона «Айдар».

▪️В ходе наступления со стороны Николаевка Второй отряды «ЧВК Вагнера» овладели опорным пунктом ВСУ на перекрестке дорог южнее Отрадовки и продолжили двигаться в сторону Курдюмовки. Сама Отрадовка также полностью перешла под контроль «вагнеровцев».

▪️Сообщения об освобождении Зайцево к югу от Бахмута оказались преждевременными. Большую часть населенного пункта контролируют отряды «ЧВК Вагнера», однако подразделения ВСУ сохраняют свое присутствие в западной части села, в котором идут ожесточенные бои. Продвижение наступающих сил замедляется сложной минной обстановкой.

▪️«Вагнеровцы» также освободили населенный пункт Веселая Долина, продолжив движение в сторону Иванграда.

▪️В Бахмуте отряды «ЧВК Вагнера» удалось расширить зону контроля вдоль трассы и зайти на территорию промзоны по улице Патриса Лумумбы, а также занять Асфальтовый завод на юго-востоке города.

▪️Информация о массовом отступлении ВСУ на Бахмутском направлении пока не соответствует действительности. Численно превосходящие украинские подразделения оказывают ожесточенное сопротивление наступающим силам «ЧВК Вагнера».