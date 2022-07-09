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Обстановка на Харьковском направлении

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Обстановка на Харьковском направлении по состоянию на 17.30 9 июля 2022 года

▪️ Украинское командование для недопущения прорыва рубежей обороны намерено усилить группировку войск в Харьковской области за счёт принудительного привлечения мобилизованных граждан.

▪️ В Уды, Безруки и Слатино были направлены прошедшие двухнедельный курс боевой подготовки члены теробороны. В Золочеве, Слатино, Молодовой и Старом Салтове саперы 92 омбр минируют подступы к населенным пунктам.

▪️ В ожидании возможного форсирования реки Северский Донец российскими военнослужащими в Старый Салтов и Молодовую переброшены несколько групп иностранных наемников и националистического батальона «Кракен».

▪️ Для вскрытия маршрутов возможного наступления ВС РФ украинская сторона активно применяет разведывательные беспилотники различных типов в Зрубанке, Удах, Слатино, Петровке и Молодовой.

▪️ По выявленным целям в окрестностях Сосновки, Казачьей Лопани, Липцов и Нескучного проведены миномётные и артиллерийские обстрелы. Кроме того, в районе Сосновки отмечено применение планирующего БЛА Switchblade.

▪️ В свою очередь российские войска нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Петровке, Русской Лозовой, Черкасских Тишках, Питомнике, Золочеве, Кутузовке, Старой Гнилице, Базалиевке, Прудянке, Адамовке и Харькове.

СтраныРоссия Украина
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