ОБСЕ должно восстановить равноправный диалог по вопросам безопасности

В. Джабаров: ОБСЕ должна восстановить во многом утраченные функции площадки равноправного диалога по вопросам безопасности

Делегация Федерального Собрания приняла участие в работе осенней сессии ПА ОБСЕ в Марракеше

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, возглавивший делегацию Федерального Собрания на осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Марракеше, выступил на заседании Постоянного комитета, руководящего органа Ассамблеи.

Как отметил Владимир Джабаров, работа в Ассамблее призвана способствовать сближению позиций государств-участников по всем измерениям безопасности пространства ОБСЕ.

«ОБСЕ должна восстановить во многом утраченные функции площадки равноправного диалога и принятия коллективных решений по вопросам безопасности, а Парламентская ассамблея – внести весомый вклад в сближение позиций государств-участников», — сказал Владимир Джабаров.

По мнению сенатора, для этого необходимо отказаться от конфронтационной риторики, политики санкций и применения двойных стандартов и вернуться к диалогу, основанному на взаимном уважении и учете интересов.

Владимир Джабаров отметил, что российская делегация заявляет о неприемлемости нагнетания антироссийской истерии на площадке Ассамблеи.

«Мы призвали наших партнеров к наращиванию межпарламентского сотрудничества в интересах решения общих международных проблем без предубеждений и политизированных установок», — сказал сенатор.

Он также акцентировал внимание на необходимости внесения поправок в Правила процедуры ПА. «В частности, снижению уровня конфронтационности способствовало бы введение запрета на выдвижение проектов резолюций, направленных против отдельных стран».

По словам главы российской делегации, нельзя допустить превращение Ассамблеи в площадку для взаимных обвинений и сведения счетов, которые подрывают любые попытки восстановить доверие и наладить конструктивное взаимодействие.

В связи с этим, Владимир Джабаров выразил разочарование результатами прошедшей в июле этого года ежегодной летней сессии ПА в Люксембурге, в ходе которой голосование по итоговому документу сессии состоялось при отсутствии кворума.

«Чтобы впредь не допустить подобных нарушений регламента Ассамблеи, необходимо в Правилах процедуры гарантировать, что решения ПА действительно принимаются только при одобрении большинством ее членов», — сказал Владимир Джабаров, выдвинув предложение проработать вопрос о цифровизации системы подсчета голосов и определения наличия кворума.

Члены российской делегации призвали оперативно проработать эти и другие предложенные поправки к Правилам процедуры и рассмотреть их на зимней сессии в Вене в феврале 2020 года и летней сессии в Ванкувере в июле 2020 года.

В течение трех дней работы ПА ОБСЕ парламентарии также обсуждали модели сотрудничества и экономического взаимодействия в Средиземноморье, проблемы, связанные с изменением климата, вырабатывали меры по укреплению стабильности и противодействию нетерпимости и дискриминации на основе религии в регионе.