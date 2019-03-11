Образ разумного будущего как генеральная проблема русской жизни в реалиях глобального социума

«Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему» (Библия Ис. 40:3)

В условиях глобализации мирового сообщества как процесса унификации и универсализации законов развития современного социума проблема адекватного восприятия «будущего» становится важнейшей для выживания человечества, определяющей своими практическими решениями пределы его исторической жизни и смерти (Гореликов Л.А. О неотложных мерах русского разума в созидании будущего: Новгородский проект / Мировоззрение Русской цивилизации. 2019-02-28 20:1 / https://www.razumei.ru/lib/article/4107/o-neotlozhnyh-merah-russkogo-razuma-v-sozidanii-buduschego-novgorodskii-proekt). Поэтому нет ничего удивительного в стремлении группы авторов портала «Академия Тринитаризма» выразить свое понимание данной проблемы сквозь призму исторического опыта современной России. Важнейшей особенностью предлагаемой ими версии российского будущего служит тезис о науке как генеральной движущей силе в поступательном развития социальной реальности: «Ниже, — заявляют они, — мы публикуем текст «В поисках идеального образа России будущего», который можно рассматривать, как Меморандум по трансформированию России в страну открытий, научных и технических новаций» (От Редакции АТ, Обращение инициативной группы «Будущее России» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567,публ.25242, 05.03.2019 ).

Именно этой «научной акцентуированности» представленного текста как генеральной его установки в моделировании российского будущего и не заметил, по моему мнению, самый первый критик данной работы (А.С. Никифоров, К инициаторам «Обращения инициативной группы «Будущее России»» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.25243, 06.03.2019). Уважаемый господин Никифоров предложил нашим авторам в качестве образца для понимания перспектив российской действительности сочинение П.А. Флоренского под названием «Предполагаемое устройство государства будущего» и привел для наглядной убедительности силы его слов текст небольшой философской зарисовки «О цели и смысле прогресса». Не сомневаясь в достоинствах указанных критиком сочинений нашего великого соотечественника, следует признать, что мы живем ныне в несколько иную историческую эпоху (глобальную), в другой стране (радикального социального антагонизма) и действуем в контексте совершенно новых угроз (ядерной катастрофы), требующих для реализации жизненной перспективы совершенно оригинальных, «прорывных» стратегических решений. Надо также учитывать «тюремные условия» написания Павлом Флоренским сочинения о «государстве будущего», не располагающие к откровенному изложению своих взглядов по данному вопросу. Поэтому, признавая и учитывая достижения прежних поколений российских мыслителей, нынешние деятели российской науки должны предложить читающей публике свои, «свежие» разработки актуальных проблем современности. В этом плане более приближенными к заботам нашего времени служат концептуальные обобщения научно-философской системы ноосферизма (См.: А.И. Субетто, И.В.Сталин и советская эпоха как основы Ноосферно-Социалистического прорыва Человечества из России в XXI веке // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.25235, 02.03.2019).

Поддерживая идею авторов проекта АТ о науке как главной социальной силе в созидании глобального будущего человечества, мы не можем согласиться с исходным тезисом исследовательского коллектива об отсутствии исторических ориентиров в проектировании разумных путей утверждения будущего. «Сегодня Россия вновь в глубочайшем кризисе… Трудность в том, что выбор любой «прописанной» дороги ведет её к цивилизационной гибели. Нужно пойти чистым полем и проложить новую … дорогу. А она на «камне истории» не обозначена» (От Редакции АТ). Безусловно, что «путь в будущее» требует от России «исторического творчества», особенно актуального в условиях глобализации мирового сообщества и все более явной угрозы новой Мировой войны. «Именно поэтому, несмотря на тревожные ожидания того, что может произойти в настоящее время с Россией, есть уверенность в том, что возможен и другой — позитивный вариант её будущего. Этот вариант — реализация на мировом рынке главного богатства России — ресурса неотторжимого от народа в принципе, ресурса неиссякаемого и поэтому самого ценного — творческого потенциала русского народа» (От редакции АТ). Именно способность к творчеству и служит, по оценке авторского коллектива АТ, наиболее зримой «исторической особенностью» одухотворенной жизни русского народа: «Исследование истории формирования русского трудового характера показывает, что главной его уникальной и выдающейся особенностью является универсальное творческое начало» (От Редакции АТ ).

Творческий «универсализм» русского характера обнаруживает себя в стремлении русского самосознания к максимально широкому синтезу, преодолевающему все локальные препятствия на своем пути в будущее. «Более того, творческое начало русского народа имеет одну уникальную особенность — целостный универсализм. Русский подход ко всему в отличие от западного основан не на узкой дифференциации, а на широком синтезе разного и даже противоположного в единое гармоничное органичное целое» (От Редакции АТ). Это стремление к постижению беспредельной целостности бытия нашло вполне зримое, но крайне опасное для народной жизни выражение в исторических шатаниях русской общественной практики от одной социальной крайности к другой — от первоначального родо-племенного традиционализма к последующему правовому релятивизму в княжеском престолонаследии, от христианской соборности и народного единодушия к духу имперского единоначалия, от пролетарского коллективизма к капиталистическому индивидуализму, от советского интернационализма к радикальному украинскому национализму. Поэтому лишь сила научно-философского разума в постижении универсальных контуров мироздания способна дать русскому народу подлинно всеобщий верный ориентир в созидании будущего, обеспечить сохранение Россию в реалиях глобального социума.

Именно наука должна стать той созидательной силой, которая положит предел бессмысленным «шатаниям» русской воли по историческому бездорожью жизненных обстоятельств и направит действия русских масс в русло общемировой, объективной необходимости, определяющей внутреннее единство Вселенной как претворения разумной целостности космического бытия. Реализация творческих усилий людей не отвергает необходимости согласовывания их действия с внешними обстоятельствами, изначально направляющими исторический ход событий в общее русло мирового потока жизни: в согласовании внешних и внутренних факторов и заключается созидательная сила научной мысли в преобразовании действительности. Поэтому генеральный путь великого объединения наук должен подчиняться наставлениям объективного разума, руководствоваться логикой объективных обстоятельств, опираться на соразмерность внешних очертаний целостности мирового организма.

По оценке авторского коллектива АТ, современное человеческое сообщество вступило в период глобально синтеза, объединения главных социальных сил мировых цивилизаций в претворении будущего. Важнейшую роль в этом великом объединения народов должен сыграть русский народ. «Так вот, мир вступает (ментально уже вступил) в эпоху Глобального Синтеза, в которой наибольшую отдачу, в том числе и экономическую, будет приносить синтезирующее, меж- и наддисциплинарное, универсальное, целостное творческое начало. Именно такое начало и является главным ресурсом народа России» (От Редакции АТ). Однако возникает принципиальный вопрос: что первично в этом круговороте социальных сил — страна или народ, этнокультурные сообщества, порождающие душевный облик индивидов и поддерживающие их личной энергией мощь государства, или же правительственные чиновники, направляющие жизнедеятельность этносов в правовые рамки государственной воли? При всей релятивности, исторической изменчивости ведущих социальных сил все же надо определить главного субъекта коллективной практики людей, обозначенного либо этническим сообществом, скрепленным духом нравственной традиции жизни народных масс, или же государством как продуктом политико-правового регламента.

Двухтысячелетний опыт еврейского народа убедительно показал мировому сообществу исторический приоритет творческого духа национальных объединений над политико-правовым регламентом государства. Поэтому коренная сила российского государства определяется духовной энергией евразийских народов и прежде всего нравственным ресурсом русского народа как генеральной, наиболее широкой этнокультурной основы жизненных сил российского государства, нравственное разложение которой в ходе капиталистической эксплуатации грозит обернуться для российской державы исторической катастрофой. Поэтому мы с очень большей долей скепсиса воспринимаем фразу авторов «академического проекта» о современном российском государстве как органе культивирования творческих потенциалов русского народа, что «именно Россия, как некий целостный «организм-система», воспитывает и стимулирует это начало в русском человеке» (От Редакции АТ). Лишь Бог и Природа определяют внутренний и внешний настрой народной души, утверждающей свою рациональную суть в организации государства как инструмента претворения своей разумной воли, как коллективного органа преобразования действительности, как главного продукта нравственных усилий русского народа. Поэтому не народ живет ради государства, но государство действует во имя народа, направляемого высшей волей мирового разума.

Вполне согласен с мнением авторского коллектива АТ об освоении «Космоса» как генеральной перспективе в дальнейшем историческом развитии объединенного человечества, направляемого законами научного разума. «Проблема человечества как биологического вида в том, что оно задумано эволюцией в качестве средства вывода жизни в космос, а не для комфортного проживания и потребления ресурсов планеты. Ресурсы планеты даны человечеству не просто так, а для превращения его в космическую цивилизацию».(От Редакции АТ). Но для продуктивной «разработки» предложенного проекта «космического будущего» человечества надо было бы обозначить проблемный ракурс в описании «общих контуров» этой космической реальности как жизненного пространства реализации глобальных творческих потенциалов людей, то есть обозначить «универсальные параметры» Космоса как жизненной среды обитания «научно продвинутого» человечества. Однако авторы обходят «главную проблему» в научном описании целостности «Космоса» и возвращают читателей на грешную землю к сегодняшним нуждам людей, связанных с проблемой выживания. «И только развитие даст реальный выход из всех сегодняшних кризисов и проблем. А развитие основано на инноватике, оно без неё невозможно. Мировой инновационный процесс в ближайшее время потребует мобилизации всех ресурсов, направленных именно на эту проблему. Иначе мир захлестнёт волна глобальных конфликтов, кризисов, голода, экологических катастроф, прообраз которых описан в Апокалипсисе. И этот процесс может возыметь необратимый и фатальный характер для всего человечества» (От Редакции АТ).

Перед современной Россией вырисовываются два «апробированных» пути в будущее, один из которых предполагает возврат к реалиям «советского социализма», обогащенного опытом КНР, а другой ведет россиян в «подмастерья» к «передовым» странам европейской демократии: первый вектор представляется наиболее привлекательным для граждан белорусского социума, а второй реализуется в «современном укладе» украинского общества. Общие выводы авторского коллектива АТ подтверждают мысль Президента РФ о судьбоносной значимости для России «технологического прорыва», без которого у страны нет будущего. Такой прорыв предполагает реализацию «инновационной стратегии» общественного развития, направляемой творческим взлетом научной мысли. «Мировая практика показывает, что инновационные разработки дают прибыль до 1000%. Создать столь прибыльный сектор экономики для России – это и жизненная необходимость и объективная возможность, учитывая, что кадры для этого имеются. Нужно только найти системного заказчика» (От Редакции АТ).

Поскольку от успеха в реализации этого «творческого взлета» страны зависит вся ее дальнейшая судьба, постольку главным заказчиком в реализации проекта должно стать российское государство: поэтому будущее России зависит ныне напрямую от воли Президента. Однако мой призыв к Президенту РФ оказать содействие в объективной проверке сделанных мной революционных открытий в постижении мировой целостности остался «гласом вопиющего в пустыне» (Л.А. Гореликов, Быть или не быть: об идейных началах Русского прорыва в будущее (открытое письмо к Президенту РФ Путину В.В.) // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.25047, 28.12.2018 / http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005d/00012235.htm). Поэтому в моем сознании все более укрепляется мнение, что все эти лозунги руководства страны о необходимости научно-инновационного прорыва в развитии российского социума являются ни чем иным, как элементарной «разводкой» народных масс, политической игрой «либеральной власти» с целью идеологического успокоения читающей публики.

Завершая рассмотрение представленного проекта российского будущего, вполне корректного в условиях конституционного запрета на «общегосударственную идеологию», хочу указать на главный недостаток этих «современных проектов» исторической жизни России: большинство из них уделяют главное внимание хозяйственно-экономическим проблемам, тогда как глобальный размах социальной истории человечества требует его духовной консолидации, когда потребности животной жизни оказываются лишь конечным продуктом разумных отношений между людьми. Продуктивность глобально-исторического творчества предполагает опору общественной практики на самые глубинные, интеллектуальные интенции людских масс в созидании социального будущего, утверждая науку в качестве генерального фактора в жизни консолидированного человечества. А главным источником креативных ресурсов общественной жизни выступают языки национального общения людей.

Поэтому «генеральной» силой одухотворенной практики евразийских народов служит символическая энергия их родных языков и прежде всего «русского языка» как средства разумной консолидации основных гражданских масс российского социума. Следовательно, предложенная мной к научно-философской проработке концептуальная система «онтологического символизма» в наибольшей мере соответствует интеллектуальным запросам нашего времени и историческим прогнозам авторского коллектива АТ о грядущей «креативной эпохе» в духовно-нравственном развитии как российского общества, так и всего человечества (Л.А. Гореликов, Идейные начала современного «русского мировоззрения» в научно-философской концепции «онтологического символизма» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22199, 16.06.2016; Л.А. Гореликов, Принцип «целостности» как генеральный императив научно-философского познания глобального социума // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22417, 20.08.2016).

Л.А. Гореликов — д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук.