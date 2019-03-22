Образ глобального будущего в концептуальных исканиях нашего времени

«Вся жизнь цивилизованного общества стала внутренним противоречием, и это не потому, что кто-либо в частности особенно плох, а потому что разложились и выдохлись те представления, те устои, на которых строилась эта жизнь»

Павел Флоренский.

Недавнее появление на информационной площадке АТ концептуального проекта в реконструкции «образа будущего» вызвало повышенный интерес у авторов портала (От Редакции АТ, Обращение инициативной группы «Будущее России» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567,публ.25242, 05.03.2019). Такой интерес к проблеме будущего вполне понятен на фоне глобализации мирового сообщества и нарастающих угроз военного столкновения мировых цивилизаций — западной, направляемой США, восточной во главе с Китаем, южной, представленной ныне ядерными державами Индии и Пакистана, а также Россией как фактическим представителем объединения евразийских, северных народов. В идейную «копилку» означенного концептуального проекта уже поступили предложения воспользоваться при осмыслении будущего идеями П.А.Флоренского в понимании институциональных особенностей разумно устроенного государства (А.С. Никифоров, К инициаторам «Обращения инициативной группы «Будущее России»» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567,публ.25243, 06.03.2019), уточнить общие контуры научной модели мироздания как рационального основания жизнедеятельности глобального социума (Л.А. Гореликов, Образ разумного будущего как генеральная проблема русской жизни в реалиях глобального социума // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.25259, 12.03.2019), сформулировать национально-русскую идеологию будущего России (Вадим Сергиевский, Что делать // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.25274, 17.03.2019), откорректировать методологический инструментарий в научно-философском синтезе контуров мировой целостности. «Раздвоение единого знания на противоположности, — констатирует Е.Н.Антонович, — происходит во всех процессах развития… в т.ч. в науке, философии и религии – это закономерные стадии анализа, начала процесса познания, но его окончание – синтез, возвращающий познанию целостность (е динство духовного и материального начал, заключенного и в истине – единстве теории и практики ), о чем многие философы забывают. Из всех философов наиболее близко к пониманию синтеза (единства) духовного и материального начал в познании, подошел Н. Бердяев» (Е.Н. Антонович, К инициаторам «Обращения инициативной группы «Будущее России» и Никифорову А.С. // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.25267, 14.03.2019).

Признавая актуальность и перспективность высказанных предложений, хочу обратить особое внимание думающей публики на необходимость в условиях «глобализации» мирового сообщества построения глобальной научно-философской картины мира как выражения внутреннего единства противоположностей окружающей действительности, как отражения «интегральной», предельно широкой целостности объективной реальности в ее универсальных зависимостях. Поскольку интегральной духовной репродукцией этих зависимостей служит коллективный разум людей, реализуемый в их вербальном общении, постольку общая логика исторического развития языков национального общения современной цивилизации должна наметить исторические контуры всеобщего закона созидательной деятельности человечества. В этом вербальном измерении общественной практики наиболее фундаментальным мировоззрением людей оказывается научно-философская система «онтологического символизма», утверждающая закономерности исторического развития национальных языков генеральными ориентирами в понимании разумного хода развития глобального социума.

Именно в языке и достигается максимальное единство, совпадение идеального и реального, духовного и материального, теоретического и практического измерений коллективной жизни людей, раскрывается творческая суть духовной энергии человеческой личности. «Неверно сказать, – излагает Антонович размышления Н.Бердяева, – что бытию, понятому объективно, принадлежит примат над человеком, наоборот, человеку принадлежит примат над бытием … Бытие, которое не есть дух, которое «вовне», а не «внутри», есть тирания натурализма … Только в этой глубине философия соприкасается с религией, … внутренне и свободно» (Е.Н. Антонович, К инициаторам «Обращения инициативной группы «Будущее России» и Никифорову А.С. // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.25267, 14.03.2019). В моем понимании, личность человека — это выражение целостности его индивидуального существа, раскрывающего внутреннее единство своих физических возможностей на основе приоритетов творческой силы разума. Духовный строй личности человека я представляю как единство 4-х уровней познавательных способностей его души: 1/ чувств как способа восприятия окружающей действительности в приоритетной обусловленности единичных свойств; 2/ рассудка как способа постижения окружающей действительности в приоритетной определенности локальных, ограниченных необходимых зависимостей; 3/ интеллекта как способа постижения действительности в приоритетной заданности универсальных, всеобщих необходимых зависимостей; 4/ разума как творческого центра духовной энергии людей, нацеленного на достижение гармонического сочетания чувств, рассудка и интеллекта в целостном отображении окружающего мира: итоговым продуктом такой гармонизации и становится наша речь. Поэтому я призываю всех участников реализуемого проекта в научно-философском освоении глобальных параметров современной действительности подключиться к вербально-лингвистическому постижению законов жизни мировой цивилизации: Язык — это и есть «телесная явь» энергетических потенциалов «ноосферы» в исторических замыслах социальной практики человечества. Концептуальное обоснование «вербально-ноосферного» мировоззрения представлено мной в предельно сжатом виде в публикациях на сайте АТ: буду надеяться, что вы ознакомитесь с их содержанием и выскажите свое мнение об исторических перспективах представленного здесь мировоззрения в деле консолидации глобального социума. (Л.А. Гореликов, Идейные начала современного «русского мировоззрения» в научно-философской концепции «онтологического символизма» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22199, 16.06.2016; Л.А. Гореликов, Принцип «целостности» как генеральный императив научно-философского познания глобального социума // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22417, 20.08.2016).

Гореликов Л.А. – д. ф. н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук.