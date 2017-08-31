Обращение генерал-лейтенанта Инаркаева С.Д. по поводу «Матильды»

В последнее время верующие люди России обеспокоены выходом в широкий прокат кощунственного псевдоисторического пасквиля «Матильда», снятого на деньги российских налогоплательщиков и на привлечённые спонсорские средства, всего на 1,5 млрд рублей.

Данная киноподелка не имеет ничего исторически достоверного, и является плевком в лицо Русского народа и в лица народов России.

Чеченский народ и народы Кавказа верой и правдой, с гордостью служили Белому Царю в Его Конвое и в составе Дикой дивизии. Память и уважение к Императору Николаю Второму бережно сохраняется во многих чеченских семьях.

И эту память и уважение не в силах уничтожить какая — то лживая вражеская киноподелка с полуторамиллиардным бюджетом.

Свержение Монархии, гибель Российской империи и последовавшее за этим убийство Императора Николая Второго и Его Семьи и верных Слуг открыло дорогу многим бедам и беззакониям.

Те силы, которые стояли за свержением и убийством Царя и Монархии, также стояли за развязыванием войны в Чечне.

Ныне же по заказу этих сил снят фильм, выливающий помои на Царя и Его Семью, насквозь лживый пасквиль, предназначенный для тупого западного «пипла» и на глупую молодёжь, не знакомую с подлинной историей нашего Отечества.

Выход на экраны этого фильма особенно болезненно воспринимается в год столетия падения Монархии и в предверии столетней годовщины убийства Царской Семьи на Урале.

«Десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма в Российской Федерации в связи с тем, что расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России», — говорится в письме главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Сотни тысяч верующих в Бога людей направили свои заявления и обращения в органы власти с требованием запретить этот непристойный фильм, а авторы этой мерзости глумятся над верующими в Бога людьми. Видимо пример их западных «коллег», охаивавших ценности Ислама, ничему не научил этих шайтанов. Недавний арест Кирилла Серебрякова, ставившего бесстыдные спектакли, пропогандирующие гомосексуализм, по подозрению в краже многих миллионов рублей — яркий показатель, что пришла пора навести порядок в области культуры и жесткой рукой прекратить «свободу творчества » узкой группы международных проходимцев, сеющих межнациональную рознь и публично оскорбляющих религиозные чувства верующих людей.

Инаркаев Сайд-Селим Дудаевич,

Генерал-лейтенант.