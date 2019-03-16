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Обострение ситуации в Донбассе выгодно только уходящей власти в Киеве

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Март 16
06:02 2019
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Полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов после состоявшегося 13 марта очередного, уже 104-го заседания Трехсторонней контактной группы отметил, что «сегодня любое обострение ситуации в Донбассе выгодно только уходящей власти в Киеве и никому другому». Его правоту подтверждают сводки о военной ситуации в ЛНР и ДНР, а встреча в Минске показала, что невыгодны киевскому режиму и лично П. Порошенко накануне президентских выборов любые шаги навстречу жителям провозглашенных республик, которых он называет гражданами Украины.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик в заявлении для СМИ оценил результаты «весеннего» перемирия как неудовлетворительные. Призвал стороны конфликта принять все меры, чтобы оно стало надежным и устойчивым. Но характерно, что когда это и все предыдущие перемирия согласовывались, ОБСЕ так и не настояло на введении дополнительных мер контроля и усиления режима прекращения огня, чего давно добиваются представители Л/ДНР, отмечает корреспондент «Ритма Евразии».

«Как известно, вооруженные формирования Украины нарушили взятые на себя обязательства (по соблюдению режима «тишины». – Ред.) буквально через 5 минут, применив запрещенное вооружение по территории республики. Обстрелам также подверглись и важнейшие инфраструктурные объекты. (…) Со своей стороны, приоритетными мы по-прежнему считаем меры, направленные на защиту критически важных объектов гражданской инфраструктуры, внедрение механизма ответственности за нарушение режима прекращения огня, а самое важное – запрещающие любое ведение огня из всех видов вооружения, в том числе ответного, по жилым районам», – заявила по итогам переговоров полпред ДНР, глава МИД республики Наталья Никонорова.

Примечательно, что в день переговоров ВСУ опять обстреляли сотрудников коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса»». На сей раз боевики 93-й бригады открыли огонь, несмотря на данные украинской стороной гарантии безопасности для проведения ремонтных работ вблизи Васильевской насосной станции.

Тем временем в Минске делегаты из Украины привычно саботировали обсуждение вопросов повестки дня во всех рабочих подгруппах ТКГ, но в очередной раз особо отличилась «гуманитарный» представитель Киева вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. «Готовы в течение нескольких следующих дней передать РФ 25 россиян в обмен на наших и помиловать 72 сепаратиста в обмен на 19 гражданских и военных, незаконно удерживаемых на оккупированном Донбассе», – написала она на своей странице в соцсети, но вот на встречу гумподгруппы… не явилась.

Совершенно очевидно, что перед упомянутыми выборами для соратницы Порошенко гораздо важнее пообещать обмен, чем реально вернуть людей домой.

Тэги
ДонбассМинскПетр Порошенко
Страны
ДНРЛНРРоссияУкраина

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