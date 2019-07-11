Обеспечит ли белорусский ВПК безопасность страны?

Совсем недавно на параде в честь Дня Независимости Республики Беларусь отечественный военно-промышленный комплекс представил ряд новинок – модернизированная бронетехника и средства противовоздушной обороны, а также различные варианты размещения вооружения и специального оборудования на легкобронированных автомобилях.

В числе новинок – ЗРК средней дальности «Бук-МБ3К», который по своим разведывательным, огневым и маневренным возможностям не уступает современным аналогичным образцам, а по соотношению цена/боевые свойства является весьма привлекательным для целого ряда стран, не являющихся производителями вооружений такого класса.

В «Бук-МБЗК»белорусские оборонщики реализовали целый ряд новых технических решений. В самоходной огневой установке установлена тепловизионно-оптическая система, обеспечивающая автоматическое сопровождение целей без участия РЛС в любое время суток. Применение специальных методов и алгоритмов обработки сигналов позволило в 1,5-2 раза улучшить точность определения координат целей и распознавание их класса по акустическому портрету. Также разработана новая зенитная управляемая ракета 9М318МБ с активной головкой самонаведения дальностью поражения 70 км.

Для комплекса специально создано четырехосное полноприводное шасси МЗКТ-692250 с колесной формулой 8×8, управляемыми колесами двух передних осей, повышенной грузоподъемностью и более мощным 500 сильным двигателем. Это позволяет огневым средствам комплекса совершать марши с запасом хода до 1000 км.

Новый ЗРК способен интегрироваться в любую систему ПВО, решающей задачу высокоэффективной защиты войск, войсковых, административно-промышленных и особо важных (стратегических) объектов от ударов пилотируемых, беспилотных средств воздушного нападения, элементов высокоточного оружия и в первую очередь крылатых ракет, действующих на предельно малых высотах.

Впервые на параде была представлена и модернизированная боевая машина 9А33-2Б из состава ЗРК «Оса», огневые средства которой размещены на колесной базе МАЗ-6317.

В ходе усовершенствования ЗРК «Оса» проведена модернизация станций обнаружения целей, сопровождения целей, визирования ракет, передачи команд. В усовершенствованной боевой машине были улучшены помехозащищенность электронных систем, повышены боевые возможности станции сопровождения целей и визирования ракет, что позволило эффективней обнаруживать, сопровождать и уничтожать малоразмерные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты. Усовершенствования затронули порядка 70 % штатного радиоэлектронного оборудования боевой машины.

Модернизация основных систем данного комплекса позволила не только повысить эффективность его применения, но и увеличить надежность и срок его службы, снизить затраты на эксплуатацию, а также существенно улучшить условия и эффективность работы операторов.

Среди новинок был и многофункциональный разведывательный комплекс БРДМ-4Б, а также легкобронированный автомобиль «Рубон».Главная комплекса БРДМ-4Б заключается в том, что высокий уровень информативности разведывательных средств, входящих в состав БРДМ-Б, обеспечивает оперативное получение достоверных сведений о противнике в кратчайшее время минимальными силами и передачу обобщенной информации на расстоянии до 300 км.

Высокие оценки от специалистов получила и модернизация танка Т-72 до уровня Т-72БМЭ.

При усовершенствовании были использованы последние достижения в области создания систем управления огнем, наблюдения и защиты от современных средств поражения. Таким образомТ-72БМЭ получил обновленную систему управления огнем, обеспечивающую применение всех типов современных танковых снарядов, включая управляемые, а также усиленную броневую защиту за счет эффективного сочетания монолитной и комбинированной бронезащиты с дополнительной установкой динамической защиты и противокумулятивных экранов.

Установка многоканального прицела «Эсса-72У» (ОАО «Пеленг»), имеющего телевизионный и тепловизионный каналы, позволила увеличить дальность стрельбы днем с 4-х до 5 км, ночью с 1,2 до 3,5 км.

Установка комплекта датчиков метеорологических, температуры, заряда, крена, тангажа и мощного баллистического вычислителя позволила увеличить скорость и точность стрельбы.

За счет установки более современного танкового дизеля В-84 МС мощностью 840 л.с. увеличена подвижность Т-72БМЭ. Наличие вспомогательной дизельной генераторной установки мощностью 9,9 кВт (обеспечивает работу всех систем танка без запуска основного двигателя) позволяет обеспечить автономность при ведении засадных и оборонительных действий, а также существенно снижает тепловую заметность танка.

Модернизация обеспечивает повышение основных характеристик танка до уровня современных танков типа Т-72Б3 и Т-90 и продление его жизненного цикла не менее чем на 20-25 лет.

Вышеперечисленные новинки, представленные в этом году на параде, подтверждают высокий уровень достижений оборонно-промышленного комплекса страны. Однако, как отмечают некоторые эксперты,наличие подобного вооружения не говорит о возросшем боевом потенциале белорусской армии, так как ни один из продемонстрированных образцовне принят на вооружение.

Так, к примеру, белорусские военные продолжают эксплуатировать ЗРК «Оса» модернизации 1980 года. В строю нет ни одного ЗРК «Бука», не говоря уже о современных разведывательных комплексах БРДМ-4Б и легкобронированных автомобилях «Рубон». Это лишь часть новинок белорусского ГВПК, которые были представлены простому зрителю. Таких разработок много, но в большинстве своем в белорусской армии их нет или катастрофически не хватает.

Вместе с тем, отмечая заслуги отечественного ВПК, Госсекретарь Совета Безопасности генерал-лейтенант Станислав Зась отметил, что потребности белорусской армии небольшие, поэтому ВПК ориентируется на внешние рынки.

Однако так ли это на самом деле? Как отмечают эксперты, дело не в низких потребностях армии, а в платежеспособности. Зарубежные заказчики приносят прибыль, поэтому и получают более совершенное оружие, чем состоящее сегодня на вооружении белорусской армии.

К сожалению, в современных реалиях и с учетом экономических трудностей белорусский оборонный комплекс становится в большей степени прибыльной отраслью экономики, нежели инструментом обеспечения национальной безопасности и обороноспособности государства.