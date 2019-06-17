Объем ставок на спорт российских фанатов

Букмекерские конторы привлекли наибольшее внимание пользователей сразу после повального закрытия казино и игровых автоматов во многих странах, исключение не стала Российская Федерация. Жители необъятной все чаще участвуют в игре на бирже, по статистическим данным, за 2018 год беттеры заключили пари с конторами на сумму в 1,15 трлн рублей, что на невероятных 70% выше, чем за предыдущий год.

Многие продвинутые игроки на бирже существенно увеличили свой выигрыш, воспользовавшись заманчивыми предложениями и бонусами от букмекерских контор. Буквенные или числовые промокоды, такие как промокод 1xbet, помогут заключить первое пари с максимальной выгодой. Кругленькая сумма в качестве подарка для беттера может быть использована удобным для него способом.

Кто играет в России?

«Рейтинг Букмекеров» по традиции провел исследования в 2018-ом году, из которых следует, что клиентами онлайн бирж хотя бы раз становились 8% россиян, или 8,3 млн человек. В основном беттеры в России — это мужчины (91%), остальные 9% женщины разных возрастов.

Настоящим трамплином для участия в игре на бирже стал ЧМ по футболу, прошедший в 2018 году. Тогда на долю российских букмекеров пришлось 2,5 процента от всех ставок, что приравнивается к 250-и млрд рублей. Подавляющее число клиентов признаются, что «поставить» на сборную России их побудило чувство патриотизма, а далее, непредсказуемость исхода матчей, затянула настолько, что люди не пропускали ни одной трансляции, с дрожью болели за футболистов и заключали новые пари с букмекерами.

Букмекеры в России

По данным исследований, 87% беттеров предпочитают пользоваться услугами легальных контор, разворачивающих свою деятельность на просторах РФ. Главным условием для организаторов букмекерских фирм является наличие лицензии, а также членство в саморегулируемой организации букмекеров. Прозрачное с точки зрения закона принятие онлайн ставок также обуславливается использованием услуг ЦУПИС, которые являются кредиторами-посредниками. Именно через ЦУПИС проходят абсолютно все финансовые операции, как клиента, так и букмекера.

Нельзя забывать и о поправках в законодательстве, которые вступили в силу 2 апреля 2019 года. Из них следует, что участниками биржи не смогут стать жители Дагестана, в Республики Тыва, Чукотского автономного округа и Ингушетии. Заключать пари нельзя также в Тамбовской, Калужской, Рязанской или Иркутской области. На остальные регионы запреты не распространяются.

Учитывая нестабильность рынка, а также то, что предложения букмекеров превышают спрос на них, сейчас то самое время для пользователей, которые хотят оценить свои аналитические способности. Различные конторы действуют в сети интернет и предлагают новым участникам бонусы и денежные вознаграждения. Например, если ввести промокод1xbet, то на счету автоматически оказывается фрибет.

Для того чтобы стать беттером не нужны какие-то особенные условия. На сайте каждой компании предложены простые шаги регистрации, которые интуитивно понятны для любого человека.

В основном, пари заключаются на основании собственных предпочтении или, иными словами, фанаты ставят денежную ставку, предсказывая выигрыш любимой команды. Подавляющее количество пользователей (89%) следят за футболом, и, удивительно, что уже сейчас 7% от общего количества беттеров заинтересованы киберспортом.

Потратив несколько часов в день, человек может проанализировать последние новости спорта, которые радушно предоставляет на своем сайте или приложении для телефона сам букмекер. Владение информацией, аналитические способно и немного удачи — вот залог успеха. Важно обращать внимание на молодые и перспективные команды, которые, пусть и могут являться аутсайдерами, но сбрасывать со счетов их явно не стоит. Заработать на бирже можно не только во время грандиозных чемпионатов, кругленькая сумма вполне вероятно окажется на личном счету клиента, если он рассчитает результаты нескольких рядовых матчей.

И самое важное, что букмекерские биржи предоставляют равные условия для всех участников, ведь, если команда выиграла, то она выиграла. Подтасовки и прочие махинации исключаются полностью.