Об обеспечении работы таможенных постов и оформлении гуманитарных грузов

В целях недопущения возникновения очередей в пунктах пропуска через государственную границу с ДНР, ЛНР, а также с Украиной Южным таможенным управлением во взаимодействии с пограничными управлениями по Республике Крым и Ростовской области предпринимаются необходимые меры для предотвращения скопления транспорта при въезде на территорию пунктов пропуска и максимально оперативного совершения таможенных операций.Работа ведется в усиленном режиме несения службы. В максимальной степени задействуются все имеющиеся полосы контроля для осуществления таможенных операций в отношении лиц, товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную границу ЕАЭС. В экстренных случаях организуется реверсивная схема движения транспорта, в соответствии с которой дополнительно задействуются встречные полосы движения. Для работы привлечены и дополнительно прикомандированы наиболее опытные сотрудники.

Во всех таможнях ЮТУ организована работа «горячих линий» по вопросам функционирования пунктов пропуска, а также применения специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности. Информация о телефонах «горячих линий» размещена на сайте Южного таможенного управления, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

Совместно с МЧС России организовано оперативное взаимодействие для приоритетного совершения таможенных операций в отношении гуманитарных конвоев. С момента начала их формирования и оформления гуманитарной помощи (по состоянию на 18 апреля 2022 г.) в регионе деятельности управления оформлено более 11 500 тонн гуманитарных грузов, которые направлялись жителям ЛНР, ДНР и отдельных регионов Украины. Крымская и Ростовская таможни в максимально сжатые сроки проводят оформление товаров, следующих гуманитарными конвоями. Среднее время составляет 20-25 минут. В режиме 24/7 осуществляется координация оформления гуманитарной помощи, перемещения гуманитарных конвоев через автомобильные пункты пропуска, отслеживается их выход и возвращение. Таможенными постами, функционирующими в пунктах пропуска, осуществляется постоянное информационное взаимодействие с главами районов и муниципальных образований по вопросам формирования, отправления и таможенного контроля грузов гуманитарной помощи.