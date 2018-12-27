Об акулах пера и звездах телеэкрана

13 января в демократической России отмечается День печати – что-то вроде профессионального праздника свободных, независимых СМИ. В этот день представители масс-медиа с утроенным усердием поют дифирамбы себе любимым, рассуждают о своей гениальности и о великой роли журналистики в демократическом обществе, а заодно раздают друг дружке денежные премии и почетные дипломы.

Парадокс заключается в том, что никакой журналистики, а уж тем более свободной, в России давным-давно нет. Она тихо и незаметно скончалась, не оставив завещания. Болтовня о свободе и демократии не смолкает ни на минуту, а свободной журналистики больше нет. Вместо нее – циничные дельцы, готовые за деньги плести любую чушь. Они живут в каком-то параллельном мире, говорят на каком-то другом языке, лишь отдаленно напоминающим литературный русский, и им абсолютно наплевать на тех, кто их читает и смотрит.

Российские СМИ, особенно телевизионные, буквально захлестнул поток случайных и малокомпетентных людей. Эти блатные мальчики и девочки изначально ориентированы только на деньги и славу. При этом такие «мелочи» как литературные способности, безупречное владение русским языком, высокая эрудиция, честность и добросовестность воспринимаются как архаизм, мешающий делать карьеру. Стоит ли удивляться после этого, что даже на федеральных телеканалах ведущие сплошь и рядом путаются в падежах и неправильно ставят ударения.

Факультеты журналистики и раньше не отличались фундаментальностью и глубиной образования, а в последние годы и вовсе превратились в прибежище для всякой блатной полуграмотной шушеры. Преподаватели журфака МГУ, например, пребывают в тихом ужасе от того контингента недоучек, с которыми приходится иметь дело. При этом по степени амбициозности и абсолютной веры в собственную непогрешимость современные щелкоперы, особенно телевизионные, могут дать фору даже так называемым звездам кино и эстрады. Ну прямо, что ни физиономия в кадре – так непременно гений!

Таких гениев на экране сегодня хоть пруд пруди. Они стали плодиться, словно грибы после дождя, в начале 1990-ых годов, когда на отечественном телевидении появился канал НТВ – эдакая кузница гениальных журналистских кадров. Именно энтэвэшники первыми из телевизионной братии стали именовать себя звездами. Термин быстро прижился. В результате все, кто хоть раз мелькнул в кадре даже в самом идиотском реалити-шоу, гордо называют себя звездами и с презрением взирают на прочих, или простых, как они любят выражаться, граждан. С тех пор и пошло это нелепое разделение жителей России на звезд и простых людей.

Верховодил на НТВ в 1990-ые годы некто Евгений Киселев, гордо именовавший себя аналитиком. Изъяснялся товарищ с большим трудом: иногда элементарную фразу, состоящую из пяти слов, Киселев мог произносить секунд двадцать. И это при том, что каждая секунда эфирного времени, как уверяют нас телевизионщики, стоит огромных денег. Представляю, на сколько тысяч американских долларов нагрел этот горе-аналитик родную телекомпанию! Если бы еще что-нибудь путное из себя выжимал, а то вся его аналитика сводилась к заумным разглагольствованиям о рейтингах тогдашних политиков: дескать, на этой неделе у Хакамады рейтинг повысился на два процента, а у Черномырдина упал на три – что бы это значило?

Этот гений телеэкрана, помимо своего чудовищного косноязычия, прославился неуемной жаждой денег и… крови. Ветераны НТВ, работавшие в начале 1990-ых в службе новостей, вспоминают, как аналитик инструктировал корреспондентов, выезжавших на какие-нибудь происшествия, вроде аварий или массовых беспорядков. «Ты мне побольше трупов привези, слышишь? – кричал, брызгая слюной, Киселев. – Всех касается: больше трупов – выше гонорар!».

Кстати, о крови и трупах. Осень 1993 года. После печально известного ельцинского указа о роспуске Верховного совета противостояние сторонников и противников рыночных реформ переросло в настоящие бои на улицах Москвы. Особенно кровавым выдался понедельник, 4 октября. В своем стремлении сохранить власть, которая буквально ускользала из их рук, Ельцин и его окружение не остановились ни перед чем. В Москву были стянуты верные правительству воинские части и подразделения ОМОНа из других городов страны. Как потом стало известно, за участие в разгоне оппозиции омоновцам пообещали тройные оклады. Многие клюнули на приманку и довольно лихо отрабатывали свои тридцать серебряников, устроив в центре столицы настоящую бойню.

Иногородним омоновцам активно помогали местные московские бандиты. Бритоголовые молодчики сновали по дворам, выискивали жертвы, били, грабили, насиловали. Точное количество жертв «черного понедельника» до сих пор неизвестно. Однако совершенно ясно, что счет идет на сотни. Причем, зачастую жертвами этой вакханалии становились случайные люди, которые в силу тех или иных причин оказались в эпицентре событий.

В те дни над Москвой сгустился ужас. Было реально страшно. Все, кто угодил под жернова террора, убедились в том, что новая власть, в отличие от старой, коммунистической, готова на самые жестокие меры. И потоки крови, пролившейся в Москве в ночь с четвертого на пятое октября, — тому подтверждение.

Но больше всего в этой истории лично меня поразила реакция СМИ. Демократическая пресса в те дни буквально захлебывалась от восторга. Московские газеты наперебой восхваляли президента за то, что он своими решительными действиями спас страну от «красно-коричневого» переворота. Именно тогда в оборот и был запущен этот термин – «красно-коричневые». Ими щелкоперы окрестили всех, кто выступал против варварского, дикого капитализма, активно насаждавшегося новой демократической властью.

А еще представители СМИ в те дни наперебой трещали о том, как они лично, рискуя жизнью, принимали участие в спасении демократии в России. В качестве доказательств их активной гражданской позиции и личной смелости представители масс-медиа охотно предъявляли пулевые пробоины на окнах издательского комплекса на Красной Пресне, где в те годы размещалось большинство столичных газет – «МК», «Вечерка» и другие. Вот, дескать, как свободные СМИ пострадали от «красно-коричневых»!

Пулевые отверстия в окнах действительно были. Но никто за журналистами специально не охотился. Просто пьяные омоновцы, слоняясь по центру города, иногда палили наугад из автоматов. Вот несколько пуль и попали в окна издательского комплекса. Никто из щелкоперов, естественно, не пострадал…

Возвращаясь к мифу о четвертой власти и независимых СМИ, хотелось бы напомнить, что за последние четверть века именно щелкоперы охотнее других демонстрировали свою готовность за деньги и материальные блага лечь под кого угодно, хоть под черта лысого. В этой связи вспоминаю лето 1996 года, когда степень прогибания щелкоперов под исполнительную власть достигла своего апогея. Для тех, кто успел подзабыть, кратко напомню суть дела.

Итак, лето 1996 года. На носу выборы президента. Почти ни у кого нет сомнений в том, что победит кандидат от левых сил – к тому времени демократы с Ельциным во главе успели достать народ по полной программе. Но тут на помощь власти пришли «независимые» СМИ. Каждый день с утра до вечера по телевизору крутили документальные фильмы про ужасы ГУЛАГа и регулярно показывали одни и те же кадры пустых прилавков в советских магазинах.

А газеты пестрели компроматом на КПРФ. Каждое утро планерка в «Вечерней Москве», например, начиналась с того, что руководство напоминало журналистам о том, что в каждом материале, независимо от содержания и темы, обязательно должна быть критика КПРФ. Не отставали и другие столичные издания. Щелкоперы словно состязались друг с дружкой, кто выльет больше помоев на недавнее советское прошлое. Власть оценила такое усердие. Во время предвыборной кампании и сразу же после нее представителям масс-медиа было брошено немало жирных ломтей. Позднее было подсчитано, что на предвыборную кампанию 1996 года власть потратила не менее 15 миллиардов долларов. Немалая часть этих денег осела в карманах журналистов и пиарщиков.

Щелкоперы из «Вечерки», например, за свою продажность справили новоселье в только что отстроенном элитном доме в районе Хорошевки. В течение нескольких месяцев акулы пера делили там квартиры, попутно пытаясь надуть друг друга. А «честные, принципиальные» журналисты НТВ получили внушительный кредит от Газпрома. На эти денежки были тут же накуплены крутые тачки и новые квартиры. Прекрасно помню, как корреспонденты новостной службы НТВ (те самые, которые любили повторять: «новости – наша профессия») хвастались своими умопомрачительными зарплатами в устойчивой заокеанской валюте. И это в то время, напомним, когда большинство граждан России месяцами не видели денег вообще – ни наших, ни заморских…

Кстати, многие их тех, кто тогда активно ратовал с телеэкрана за Ельцина и поносил последними словами социализм, и сегодня на виду. Правда, теперь эти товарищи самозабвенно ругают уже не советское прошлое, а западную демократию и учат граждан России, как нужно Родину любить. Впрочем, рассуждая с умным видом о патриотизме, ребятки и сами не верят в то, что говорят. Поэтому охотно обзаводятся заграничной недвижимостью и иностранным гражданством. А самые «патриотичные» из них еще и пристраивают за кордоном своих отпрысков. Не нужно обладать аналитическими способностями, чтобы спрогнозировать поведение этой публики в случае, если на политическом Олимпе России вдруг последуют серьезные изменения. Те же самые щелкоперы и политологи, которые сегодня поют осанну нынешней власти, будут так же яростно ругать своих недавних хозяев и покровителей.

Итог двадцатипятилетнего существования свободной прессы в России таков: уровень доверия к печатному и телевизионному слову упал ниже плинтуса. Об этом красноречиво свидетельствует фантастическая популярность Интернета, которая очевидна без всяких рейтингов. Причина вполне понятна: люди устали от той вонючей жвачки, которую им предлагают свободные, демократические СМИ. Люди видят в Интернете реальную альтернативу тому убогому информационному пространству, которое существует в виде официальных телеканалов и газет. Именно в Интернете сегодня люди черпают свежие идеи и мысли, именно на сайтах и форумах идет живое обсуждение проблем, которые действительно волнуют жителей страны и о которых официальные СМИ предпочитают не упоминать.

Ну что ж, спасибо «четвертой власти»: ее представители сделали все, чтобы отучить сограждан пялиться в «ящик» и зачитывать до дыр свежий номер любимой газеты. С праздником вас, акулы пера и звезды телеэкрана!

Сергей ХОЛОДОВ,

историк, член Попечительского совета

Войсковой Православной Миссии