О усилиях России касательно ситуации между Арменией и Азербайджаном

Россия уведомила СБ ООН о своих усилиях по линии ОДКБ касательно нормализации ситуации между Арменией и Азербайджаном — Василий Небензя

Постпред РФ при ООН выступил с рядом заявлений относительно эскалации на армяно-азербайджанской границе, выдачи виз российской делегации и решения по обращению Зеленского к Генеральной Ассамблеи:

— СБ ООН единодушно выступил за прекращение огня между Арменией и Азербайджаном и урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствами;

— РФ настаивает на включении в документ СБ ООН по Армении и Азербайджану ссылки на трехсторонние заявления президентов;

— США пока не выдали визы большей части делегации РФ, направляющейся на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН;

— РФ не поддерживает решение дать Зеленскому записать видеообращение для ГА ООН.