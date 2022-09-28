О стратегии и общественном мнении

Размышляя о событиях последних дней – изюмской «перегруппировке», обмене азовцев, референдуме, поймал себя на мысли – как, однако, хорошо что в 1812 году не было интернета и соцсетей. Только представьте, как бы проклинала патриотическая российская общественность Барклая де Толли за его стратегию отступления вглубь страны. Наверняка клеймила бы позором, заподозрила в предательстве и работе на французов. Вспомним строки одного из ЛОМов той эпохи, прекрасно отражающие общественные настроения

Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали. Ворчали старики:

«Ужель не могут командиры чужие разорвать мундиры о русские штыки?»

Представим на минуту что каждый из ворчащих стариков писал бы комменты в соцсетях о своей досаде и бездарном командовании…

И уж совсем страшно представить, какая бы поднялась волна негодования после решения Кутузова отдать Москву без боя неприятелю. Этого бы ему точно не простили. Позор, Кутузов слил Москву! В Петербурге волнения, патриотические блогеры и военкоры выводят народ на протесты. Майдан, свержение власти, развал страны…

К чему пишу я эти строки в жанре альтернативной истории? К тому что большое видится на расстоянии. Это нам, 210 лет спустя с позиций послезнания, ясно что решения русского командования той эпохи были гениальными и единственно верными. Для современников это было отнюдь не очевидно.

Мы не имеем полного представления о масштабе происходящих событий. Пользуемся обрывками информации, пытаемся их осмыслить. Туманное будущее заполняем своими страхами, надеждами, наивными представлениями. Это нормально, свойственно всем людям без исключения. Но одно я понял совершенно точно – главное в этой ситуации не впадать в уныние, не поддаваться панике. Война будет долгой. Она коснётся всех нас без исключения. По её итогам Россия и весь мир изменятся до неузнаваемости. Назад возврата нет. И договориться по-хорошему уже не получится (хотя это явно пытались сделать). В сущности, наш противник поставил нас перед выбором – победить или погибнуть. Прозвучит странно, но для России это именно то что надо. Смертельная опасность вывела нас из сытой полудрёмы общества потребления. Поэтому не паникуем, делаем то что должно и будь что будет.

Если Бог с нами то неважно кто против нас.