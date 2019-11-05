О работе полиции – через объектив фотокамеры

В преддверии Дня работника правоохранительных органов в главном здании Министерства внутренних дел Российской Федерации открылась выставка лучших работ XI фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд», передает пресс-служба Войсковой Православной Миссии. В мероприятии приняли участие начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко, члены оргкомитета и жюри фотоконкурса, представители СМИ, а также курсанты и преподаватели столичных вузов МВД.

По традиции на церемонии открытия фотовыставки состоялось награждение членов жюри. За активное участие в организации и проведении творческого конкурса приказом Министра внутренних дел Российской Федерации медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка» награждены историк Сергей Холодов и директор колледжа дизайна и декоративного искусства МГХПА им. С.Г. Строганова Денис Чумоватов. Памятной медали МВД России «300 лет российской полиции» удостоены фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Сергей Гунеев, фотокорреспондент редакции газеты «Коммерсантъ» Анатолий Жданов и генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Попков.

По словам секретаря отборочной комиссии фотоконкурса полковника внутренней службы Виталия Черкасова, в этом году экспозиция включила в себя более 150 фоторабот. Профессиональные фотохудожники и любители стремились запечатлеть служебные полицейские будни, чтобы рассказать зрителю посредством фотографии о нелегкой работе сотрудников органов внутренних дел.

Выступая перед гостями фотовыставки, член Попечительского совета Войсковой Православной Миссии историк и публицист Сергей Холодов особо отметил социальный аспект фотоконкурса:

— Не секрет, что за последние годы в стране резко упал уровень профессионального мастерства. Это касается всех сторон нашей жизни, и творческих в том числе. Посмотрите, что творится на современной российской эстраде, в кино, театре, на телевидении – такое впечатление, что везде сидят недоучившиеся пэтэушники, в принципе не способные создать яркий творческий продукт. И тем большую ценность в этой связи приобретают такие акции, как фотоконкурс МВД «Открытый взгляд» и другие творческие конкурсы. Они как бы заполняют ту пустоту, которая образовалась в сфере профессионального искусства. Ведь порой работы непрофессиональных актеров, музыкантов, фотохудожников гораздо ярче и интереснее, чем жалкие потуги так называемых «звезд». А кроме того, творческие конкурсы дают возможность простому человеку проявить свои таланты. Особенно это важно для жителей российской глубинки, которые сегодня вообще не имеют никаких возможностей для карьерного роста. Таким образом, фотоконкурс МВД России «Открытый взгляд» играет роль своеобразного социального лифта, о котором так много говорится в последнее время, но абсолютно ничего не делается на практике.

В конце церемонии организаторы «Открытого взгляда» огласили имена победителей и лауреатов. Так, в номинации «Наша профессия» первое место занял представитель УТ МВД России по СФО подполковник милиции в отставке Игорь Беляев; в номинации «Гражданственность и патриотизм» — сотрудник Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Ставропольскому краю Роман Курбанов; в номинации «Портрет» — документовед отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Красноярскому краю Виталий Иванов; в номинации «Пейзаж» — заместитель начальника ОМВД России по городу Салехарду Ямало-Ненецкого автономного округа подполковник внутренней службы Евгений Кужилев; в номинации «Спортивная фотография» — специалист по связям с общественностью МО МВД России «Новолялинский» ГУ МВД России по Свердловской области Виктория Кучева; в номинации «Полиция глазами общества» — гражданский фотограф Сергей Ромашев.