Ошеломляющие три триллиона долларов совокупной рыночной капитализации были потеряны за один год “голубыми фишками” американского фондового рынка. Семь столпов высокотехнологичной отрасли США – Майкрософт, Тесла, Мета, Нетфликс, Эйпл, Гугль (Алфабет) худеют с бешеной скоростью.

И это потери только в номинале акций: для полноты картины требуется добавить сам доллар обесценившийся за год на 10%.

Мы своими глазами наблюдаем библейскую заповедь о превращении дьявольского богатства “золотого миллиарда” в прах. И поделом.