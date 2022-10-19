О перемещениях гражданского населения Херсонской области

Оперативной штаб при Администрации Херсонской области информирует всех жителей города и области об актуальных вопросах организованного перемещения из некоторых районов Херсонской области в соответствии со вчерашним обращением Владимира Сальдо.

При выезде с территории Херсонской области важно иметь при себе:

1) Оригиналы и копии документов в непромокаемой упаковке (паспорт, военный билет, полис, водительские права, дипломы и аттестаты, трудовая книжка, свидетельства о рождении детей);

2) Деньги — кредитные карты и наличные средства, а также ценные вещи;

3) Мобильный телефон с зарядным устройством и пауэрбанк, ноутбук;

4) Средства личной гигиены;

5) Удобная для поездки одежда (несколько пар носков и нижнего белья, брюки, свитер, плащ-дождевик, непромокаемая верхняя одежда) и удобная обувь. Важно брать теплую одежду;

6) Минимальный запас продуктов питания и воды на 2-3 дня;

7) Аптечка.

Важно: На всех вещах (чемоданах, мешках, рюкзаках и т.д.) должны быть прикреплены ярлыки с надписью: Ф.И.О. и год рождения; адрес постоянного местожительства; адрес района перемещения. Ярлыки с аналогичной надписью должны быть пришиты к воротнику одежды у детей дошкольного возраста.

Важно: Общий вес взятых с собой вещей и продуктов при выезде с территории Херсонской области не должен превышать 50 кг. Список вещей и продуктов в каждой семье желательно составить заранее.

Перед уходом из квартиры не забудьте:

1) Выключить все осветительные и нагревательные приборы, телевизор, радиоприемник;

2) Перекрыть краны холодного и горячего водоснабжения, газ;

3) Закрыть окна и форточки.

4) Закрыть двери квартиры (комнаты) на замок.

Правила поведения на сборном пункте по перемещению гражданского населения

1) Необходимо пройти регистрацию;

2) После регистрации каждый должен знать свою группу и находиться вместе с ней, знать место и время погрузки в транспорт, а также время отправления;

3) Получив команду на убытие, быстро занять место в транспорте, соблюдая порядок и осторожность.

Оперативной штаб при Администрации Херсонской области напоминает, что для всех желающих уехать из города и области действует официальный номер телефона горячей линии: +7 800 301 99 99. Вся достоверная информация по актуальным вопросам организованного перемещения на левый берег и на территорию других субъектов Российской Федерации можно получить только по данному номеру телефона.